Santiago Ferrari hizo historia: ganó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos 2026

Santiago Ferrari ganó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos 2026.

El jujeño Santiago Ferrari ganó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , luego de una destacada actuación en la prueba de Trampolín Sincronizado masculino disputada en el Invencible Arena de Rosario. El deportista de 22 años representó a la Selección Argentina junto a Tobías Weise y consiguió el segundo lugar del podio.

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La dupla argentina terminó la competencia con 45.900 puntos , apenas por detrás de los colombianos Diego Giraldo y Santiago Parra , quienes se quedaron con la medalla de oro al alcanzar 45.990. La diferencia entre ambos equipos fue de solamente 0.090 puntos.

El podio de la prueba de Trampolín Sincronizado masculino lo completaron los venezolanos Carlos Betancourt y Jezreel González , quienes sumaron 45.030 puntos. En la cuarta posición quedaron los peruanos Miguel Valencia y Joel Yzquierdo, con 39.560, mientras que los brasileños Arthur Antunes y Vinicius Celestino finalizaron quintos con 5.710.

De esta manera, Ferrari cerró con una medalla de plata una participación en la que tuvo actividad en diferentes modalidades de la gimnasia de trampolín durante el fin de semana.

Santiago Ferrari ganó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos 2026.

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La participación del gimnasta comenzó el sábado 19 de septiembre. Junto a Tobías Weise Gontier había finalizado en el quinto puesto de una instancia del sincronizado masculino con 32.310 puntos.

Ferrari también participó del sincronizado mixto junto a Valentina Podestá, donde la dupla argentina alcanzó 39.420 puntos y terminó en la octava posición.

El domingo llegó el turno de la competencia individual. El jujeño obtuvo 46.020 puntos y terminó décimo, quedando como reserva para la final masculina. Weise Gontier, por su parte, había logrado avanzar a la definición luego de quedar cuarto en la clasificación con 54.060.

La presentación en Rosario terminó dejando a Ferrari nuevamente en un podio internacional, esta vez con la medalla de plata para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.