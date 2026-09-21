lunes 21 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de septiembre de 2026 - 12:47
Deportes.

Gimnasia de Jujuy jugará el domingo 27 a las 21 horas con San Martín de Tucumán

Gimnasia de Jujuy recibirá a San Martín de Tucumán el domingo 27 de septiembre a las 21 por la fecha 31 de la Primera Nacional.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Hinchada de Gimnasia de Jujuy.

Hinchada de Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy jugará el domingo 27 a las 21 horas con SanMartín de Tucumán

Gimnasia de Jujuy jugará el domingo 27 a las 21 horas con San Martín de Tucumán

Por la fecha 31 de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy recibirá a San Martín de Tucumán el domingo 27 de septiembre, desde las 21 horas, en el estadio 23 de Agosto. El encuentro será clave para el Lobo en la recta final del campeonato.

Lee además
Camargo puso el 1 a 0 ante Atlético Rafaela.
Deportes.

Gimnasia de Jujuy venció a Rafaela y volvió a la punta de la Primera Nacional
Guillermo Cosaro, jugador de Gimnasia de Jujuy  destacó que fue “un momento muy lindo y especial” para “llevarles una alegría a los chicos que pasan un mal momento”. “Dar una mano siempre es reconfortante para nosotros, porque nos toca el corazón y queríamos dar palabras de aliento y apoyo para enfrentar estos tiempos”, puntualizó.
Solidaridad.

Gimnasia de Jujuy llevó juguetes y sonrisas al Materno Infantil

La modificación en la programación está relacionada con la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. El viernes por la noche, el estadio 23 de Agosto será escenario de la Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes y del show de Tan Biónica, por lo que el partido fue trasladado al domingo.

Gimnasia de Jujuy empató con Maipú

Gimnasia de Jujuy empató con Maipú

Gimnasia de Jujuy y el Santo con hinchas visitantes

El presidente de Gimnasia Walter Morales, le confirmó el nuevo horario a TodoJujuy y afirmó que el cambio es “porque queremos tener tiempo para desarmar el escenario. No es capricho nuestro”.

Además, confirmó que el choque con el equipo tucumano se jugará “con visitantes. Vamos a habilitar el codo para unas mil quinientas personas. La venta de entradas se va a hacer online en la semana”, indicó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy venció a Rafaela y volvió a la punta de la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy llevó juguetes y sonrisas al Materno Infantil

Varela y la recta final de Gimnasia de Jujuy: "Quedan siete partidos y serán todos complicados"

Gimnasia de Jujuy empató 1-1 con Deportivo Maipú y sigue en la pelea en la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy visita a Maipú con la misión de volver a ganar

Lo que se lee ahora
Argentina busca más medallas en los Juegos Suramericanos.
Deportes.

Juegos Suramericanos 2026: ¿Qué competencias tendrá Argentina este lunes?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Candidatas Elección Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Provincial 2026: conocé una por una a las candidatas de los departamentos

FNE2026: Bautista Pellegrini es el nuevo Paje 10 Provincial
Jujuy.

FNE2026: Bautista Pellegrini es el nuevo Paje 10 Provincial

Sin clases este lunes 21 de septiembre
Sociedad.

FNE 2026: lunes 21 de septiembre no hay clases en Jujuy ¿qué pasa el resto de la semana?

FNE2026: Comenzó la elección del Paje 10 con representantes de toda la provincia
Jujuy.

FNE2026: Comenzó la elección del Paje 10 con representantes de toda la provincia

Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre video
Jujuy.

Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre y qué significa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel