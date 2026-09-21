Hinchada de Gimnasia de Jujuy. Gimnasia de Jujuy jugará el domingo 27 a las 21 horas con San Martín de Tucumán

Por la fecha 31 de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy recibirá a San Martín de Tucumán el domingo 27 de septiembre, desde las 21 horas, en el estadio 23 de Agosto. El encuentro será clave para el Lobo en la recta final del campeonato.

La modificación en la programación está relacionada con la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. El viernes por la noche, el estadio 23 de Agosto será escenario de la Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes y del show de Tan Biónica, por lo que el partido fue trasladado al domingo.

El equipo dirigido por Hernán Pellerano llega después de empatar 1 a 1 ante Deportivo Maipú en Mendoza y continúa en los primeros puestos de su zona. El choque frente al Santo tucumano será importante para sostenerse en la pelea y no perderle pisada al líder, Tristán Suárez.

Gimnasia de Jujuy empató con Maipú Gimnasia de Jujuy y el Santo con hinchas visitantes El presidente de Gimnasia Walter Morales, le confirmó el nuevo horario a TodoJujuy y afirmó que el cambio es “porque queremos tener tiempo para desarmar el escenario. No es capricho nuestro”.

Además, confirmó que el choque con el equipo tucumano se jugará “con visitantes. Vamos a habilitar el codo para unas mil quinientas personas. La venta de entradas se va a hacer online en la semana”, indicó.

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