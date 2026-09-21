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21 de septiembre de 2026 - 09:15
Deportes.

Juegos Suramericanos 2026: ¿Qué competencias tendrá Argentina este lunes?

La delegación nacional competirá por nuevas medallas, con el fútbol y el Rugby Seven como protagonistas. La jornada se repartirá entre Santa Fe, Rosario y Rafaela.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Argentina busca más medallas en los Juegos Suramericanos.

Argentina busca más medallas en los Juegos Suramericanos.

Después de una jornada dominical atravesada por las precipitaciones, los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 continúan su desarrollo con un nuevo día de competencia que tendrá a la delegación argentina como protagonista. Este lunes 21 de septiembre, los representantes nacionales volverán a presentarse en distintas disciplinas.

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El objetivo de todos estos atletas es sumar más medallas para el país. La principal expectativa de la jornada estará puesta en la presentación de la Selección argentina de fútbol dirigida por Diego Placente.

Luego de recuperarse con una victoria por 1-0 frente a Uruguay en su última actuación, la Albiceleste tendrá ahora un duelo decisivo ante Venezuela por la clasificación a las semifinales.

En tanto, los seleccionados argentinos de Rugby Seven buscarán quedarse con la medalla de oro después de que sus respectivos encuentros del domingo fueran suspendidos debido al mal tiempo. El conjunto femenino se medirá con Colombia a las 19.42, mientras que el masculino se enfrentará a Chile a las 20.12.

La edición 2026 de los Juegos Suramericanos cuenta con la participación de más de 4000 deportistas provenientes de 15 países y se extenderá hasta el próximo 26 de septiembre. Las competencias de esta cita deportiva se desarrollan en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, sedes elegidas para albergar las distintas disciplinas.

Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026: la agenda de los deportistas argentinos del lunes 21 de septiembre

9.00 - bádminton mixto

Argentina vs. Paraguay - Fase de grupos

9.20 - Surfing (tabla corta femenino)

Con la participación de Victoria Muñoz y Lucía Indurain.

9.30 - Pelota vasca (frontball femenino)

Con la participación de Micaela Cortez

9.30 - Pelota vasca (frontón)

Con la participación de Guillermo Osorio.

10.00 - Pelota vasca (frontball masculino)

Con la participación de Adrián Astorga.

10.00 - Lucha grecorromana (masculino)

Con la participación de Arsen Julfalakyan (77kg), Pablo Djamkotchian (87kg) y Ricardo Gómez (97kg).

10.20 - Surfing (tabla corta masculino)

Con la participación de Thiago Passeri.

11.05 - Ciclismo en pista

Con la participación de Juan Rodríguez, Iñaki Serrano y Lucas Vilar.

12.00 - Waterpolo (femenino)

Argentina vs. Chile

13.00 - Bádminton mixto

Argentina vs. Brasil - Fase de grupos

14.00 - Gimnasia rítmica (aro)

Con la participación de Celeste D’Arcangelo y Agostina Vargas.

14.40 - Gimnasia rítmica (pelota)

Con la participación de Celeste D’Arcangelo y Agostina Vargas.

15.00 - Fútbol (masculino)

Argentina vs. Venezuela - Fase de grupos

15.00 - Vóley (masculino)

Argentina vs. Bolivia - Fase de grupos

16.30 - Softball (masculino)

Argentina vs. Bolivia - Ronda preliminar

16.45 - gimnasia rítmica (mazas)

Con la participación de Celeste D’Arcangelo y Lara Granero.

17.00 - Pelota vasca (rubber trinquet)

Con la participación de Lis García y Cynthia Pinto (vs. Perú, rama femenina)

No antes de las 17 - Pelota vasca (rubber trinquet)

Con la participación de Facundo Andreasen y Alfredo Villegas (vs. Perú, rama masculina)

19.00 - Softball (masculino)

Argentina vs. Venezuela - Ronda preliminar

19. 00 - Waterpolo (masculino)

Argentina vs. Brasil

19.42 - Rugby Seven femenino

Argentina vs. Colombia - Final por la medalla de oro

20.12 - Rugby Seven masculino

Argentina vs. Chile - Final por la medalla de oro

*A falta de confirmación de la nómina oficial, también habrá participantes argentinos en disciplinas como squash, ciclismo de pista y raquetbol, entre otros.

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