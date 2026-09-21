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21 de septiembre de 2026 - 09:46
Deportes.

Comenzó el Prefederal Masculino 2026 de básquet: resultados de la primera fecha

El Prefederal Masculino 2026 de básquet tuvo su jornada inaugural con cuatro partidos. Nueve equipos jujeños buscan el título y una plaza para el Federal 2027.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Comenzóel Prefederal Masculino 2026 de básquet

Comenzó el Prefederal Masculino 2026 de básquet

El Prefederal Masculino 2026 de básquet comenzó con la disputa de la primera fecha y los primeros resultados de una competencia que reúne a equipos de San Salvador de Jujuy y del interior de la provincia.

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El certamen tiene como objetivo definir al campeón y otorgar una plaza para disputar el Torneo Federal 2027. La Federación de Básquet fue el escenario elegido para esta primera jornada, que contó con cuatro encuentros y marcó el inicio de una nueva temporada para los clubes jujeños.

Nueve equipos disputan el Prefederal Masculino de básquet

La competencia cuenta con la participación de nueve instituciones. Por Capital participan Club Atlético Cuyaya, Club Atlético Gorriti, Club Atlético Independiente, Club Villa San Martín, Club Atlético Ciudad de Nieva y Club Deportivo Luján. A ellos se suman tres representantes del interior provincial: Asociación Altos Hornos Zapla, Club Atlético San Pedro y Municipal El Carmen. Los resultados de la primera fecha.

Comenzó el Prefederal Masculino 2026 de básquet

Comenzó el Prefederal Masculino 2026 de básquet

La jornada inaugural dejó marcadas diferencias en algunos de los encuentros. Villa San Martín comenzó con triunfo ante Ciudad de Nieva, mientras que Luján superó a Cuyaya. Municipal El Carmen consiguió la victoria más amplia de la fecha frente a Altos Hornos Zapla y Gorriti se impuso ante Independiente.

Los resultados

  • Ciudad de Nieva 62 - 89 Villa San Martín
  • Cuyaya 64 - 86 Luján
  • Altos Hornos Zapla 25 - 141 Municipal El Carmen
  • Gorriti 75 - 58 Independiente
Comenzó el Prefederal Masculino 2026 de básquet

Comenzó el Prefederal Masculino 2026 de básquet

El Prefederal continúa el próximo domingo

La competencia tendrá continuidad el próximo domingo con una nueva jornada de partidos del Prefederal Masculino. Además, ese mismo día comenzará el Provincial Femenino, que sumará otra competencia al calendario y ampliará la actividad del básquet jujeño.

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