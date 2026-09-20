Gimnasia de Jujuy visita a Deportivo Maipú por la Primera Nacional: hora, TV y formaciones

Gimnasia de Jujuy vs. Maipú

Gimnasia y Esgrima de Jujuy enfrenta este domingo a Deportivo Maipú por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro se jugará desde las 16:30 en Mendoza y será transmitido por LPF Play.

El equipo jujeño llega a este compromiso después de vencer 2 a 1 a Atlético de Rafaela y se encuentra en la parte alta de la tabla, en plena pelea por el primer puesto de la zona. Deportivo Maipú, en tanto, busca sumar para meterse en la pelea por los puestos del Reducido.

Gimnasia de Jujuy busca sumar en Mendoza El Lobo afronta la recta final de la temporada regular con un objetivo claro: no perder terreno en la lucha por el ascenso directo. En la Zona B, cada punto toma mayor importancia cuando quedan pocas fechas para definir las posiciones.

Hernán Pellerano prepara un equipo con Milton Álvarez en el arco y Cristian Menéndez como una de las principales referencias ofensivas. La probable formación también incluye a Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Martín Lazarte, David Gallardo, Hugo Soria, Francisco Molina, Claudio Pombo y Abel Argañaráz.

Deportivo Maipú recibe al Lobo El conjunto mendocino llega con la necesidad de sumar para acercarse a los puestos de clasificación al Reducido. En su última presentación empató como visitante ante Almagro y actualmente se encuentra fuera de los lugares de clasificación. Último enfrentamiento entre el Cruzado y el Lobo jujeño El último enfrentamiento fue en la primera rueda, empataron 1 a 1, en Jujuy, el 3 de mayo. Marcelo Eggel marcó el gol del Deportivo Maipú y Luciano Arnijas, en contra, de su valla le dio empate al Lobo. Probables formaciones: Deportivo Maipú : Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Arón Agüero, Santiago Paulini y Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Julián Vera o Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Tomás Silva y Lisandro Cabrera. DT: Mariano Echeverría.

: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Arón Agüero, Santiago Paulini y Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Julián Vera o Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Tomás Silva y Lisandro Cabrera. DT: Mariano Echeverría. Gimnasia y Esgrima de Jujuy: Milton Álvarez; Franco Camargo, Guillermo Cosaro, Joaquín Varela y Emiliano Endrizzi; David Gallardo, Hugo Soria, Francisco Maidana, Francisco Molina; Mauro Cachi y Octavio Bianchi. DT: Hernán Pellerano. Todos los datos de Deportivo Maipú vs. Gimnasia de Jujuy Día: domingo 20 de septiembre

Hora: 16:30

Estadio: Omar Higinio Sperdutti, Mendoza

TV: LPF Play

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Competencia: Primera Nacional, fecha 30, Zona B El partido será una nueva prueba para el equipo jujeño en la recta final de la Primera Nacional, con puntos importantes en juego para la pelea por el ascenso.

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