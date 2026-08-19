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19 de agosto de 2026 - 16:11
Deportes.

Santiago Ferrari competirá en los Juegos Odesur de gimnasia en trampolín

El jujeño Santiago Ferrari competirá en los Juegos Odesur y luego tendrá una gira por Alemania, España y China, con el sueño olímpico como gran objetivo.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Santiago Ferrari (Archivo)

Santiago Ferrari (Archivo)

Santiago Ferrari atraviesa una etapa clave en su carrera dentro de la gimnasia en trampolín. El jujeño confirmó su clasificación a los Juegos Odesur, que se disputarán en Rosario, y luego continuará con una gira internacional que incluirá competencias y entrenamientos en Alemania, España y China.

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El deportista integra la Selección Argentina y será uno de los dos representantes masculinos del país en los Juegos Sudamericanos. Además, Darío, su entrenador, formará parte del cuerpo técnico nacional. “Nos confirmaron que estamos clasificados para los Juegos Odesur, que van a ser acá en Argentina, en Rosario. Van a estar los mejores de todo Sudamérica. Solamente somos dos en la rama masculina y dos en la femenina de Argentina”, contó Ferrari.

De Rosario a Alemania, Barcelona y China

La competencia en Rosario será apenas el inicio de una intensa segunda parte del año para el gimnasta jujeño. Luego de los Odesur continuará entrenando con la mira puesta en una gira internacional prevista para octubre.

Santiago Ferrari (Archivo)

Santiago Ferrari (Archivo)

“De ahí volvemos y nos quedamos entrenando hasta octubre, que tenemos una gira. Vamos a estar participando en la Copa de Alemania en Cottbus. Después nos vamos a un campus de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, preparándonos para el Mundial de China, en Beijing”, detalló.

Ferrari destacó además el significado especial que tienen los eventos multidisciplinarios como los Juegos Sudamericanos, Panamericanos u Olímpicos, ya que permiten compartir la experiencia con atletas de distintas disciplinas.

Cuando se habla de Juegos Olímpicos, Juegos Odesur o Juegos Panamericanos, es otro tipo de torneo, es otro ambiente porque se sienten todos los deportes. Viajamos todos juntos con la delegación argentina y eso es lo más lindo: conocer otro ambiente, aprender. Lo importante del deporte creo que es conocer y aprender; después lo otro llega solo”, sostuvo.

El gran objetivo de Santiago Ferrari: llegar a los Juegos Olímpicos

Uno de los máximos sueños de Santiago Ferrari es representar a la Argentina en unos Juegos Olímpicos. Para eso, sabe que el próximo año será determinante, ya que comenzará el camino clasificatorio. “Ese objetivo cada vez se va acercando más. Yo estoy poniendo todo de mí, entreno con todas las ganas y nunca pierdo mi objetivo”, aseguró.

El jujeño explicó que actualmente complementa su preparación deportiva con otros aspectos que considera fundamentales para mejorar su rendimiento. Entre ellos, mencionó la alimentación y el acompañamiento de profesionales de la psicología deportiva. “Ahora estoy con otro tipo de trabajo, que es lo que más me costaba antes: la dieta, comer bien y trabajar la cabeza con psicólogos deportivos. Creo que es un granito de arena que cada vez va sumando más para poder comenzar el año que viene de la mejor manera, porque ya empiezan las clasificatorias”, afirmó.

Ferrari explicó que solamente 16 gimnastas de todo el mundo accederán a los Juegos Olímpicos y que existen distintas vías para obtener una plaza. Una de ellas será mediante las Copas del Mundo, mientras que también habrá oportunidades a través del Mundial y competencias continentales.

Según detalló, durante el año se disputan cuatro Copas del Mundo y se toman los dos mejores resultados para elaborar un ranking. Quienes logren ubicarse entre los mejores puestos podrán conseguir la clasificación olímpica. También habrá plazas disponibles a través del próximo Mundial y, eventualmente, en competencias panamericanas.

“Trato de dejar a Argentina y a Jujuy en lo más alto”

Más allá de los resultados deportivos, Ferrari remarcó la responsabilidad que siente al convertirse en una referencia para los chicos que comienzan a practicar gimnasia en trampolín en Jujuy. “Trato de dejar a la Argentina y a Jujuy en lo más alto siempre y disfrutar del deporte, que es lo que nosotros hacemos y es lo lindo”, expresó.

También destacó la importancia de transmitir constancia y perseverancia a las nuevas generaciones, especialmente en una disciplina en la que muchos jóvenes abandonan durante la adolescencia. “Siempre trato de comportarme bien porque tengo a varios chicos mirándome. Trato de ser un ejemplo y eso me llena de orgullo, me da más ganas de seguir saltando y entrenando. Nosotros, los que seguimos, somos el ejemplo claro de la constancia y la perseverancia”, señaló.

Con una agenda internacional cargada y el inicio del proceso clasificatorio cada vez más cerca, Ferrari mantiene intacta su principal meta: “Yo nunca voy a bajar la cabeza y, con todo el trabajo que vengo haciendo, ojalá se dé. Voy a dar todo”.

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