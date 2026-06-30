Ocurrió en Salta: transportaban 27 kilos de cocaína dentro de un tanque de nafta

Un cargamento de 27 kilos y 28 gramos de cocaína fue secuestrado durante un control realizado en la intersección de las rutas nacionales 9 y 34, en Salta. La droga estaba oculta dentro del tanque de combustible de un automóvil ocupado por un hombre y una mujer, quienes quedaron detenidos.
El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde de ayer, cuando efectivos del Escuadrón 45 “Salta” se encontraban en la base de la Patrulla “El Naranjo”, ubicada a la altura del kilómetro 1.438.
Operativo de Gendarmería en Salta
Operativo de Gendarmería en Salta
Viajaban desde Salta hacia Buenos Aires
Los gendarmes interceptaron un Chevrolet Prisma en el que circulaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Durante el control, los ocupantes manifestaron que realizaban el trayecto entre Salta y la ciudad bonaerense de Villa Ballester.
Al solicitarles la documentación y acercarse a una de las ventanas, los efectivos percibieron un fuerte olor a combustible que provenía del interior del vehículo.
Los tornillos del tanque habían sido manipulados
Ante esta situación, los funcionarios revisaron el sector del depósito de combustible y detectaron que los tornillos de sujeción habían sido manipulados recientemente.
A partir de ese indicio, tomaron contacto con la Unidad Fiscal Federal de Salta y solicitaron autorización para efectuar una inspección más exhaustiva del automóvil.
En presencia de testigos, el personal de Gendarmería retiró el tanque de combustible y encontró en su interior 25 paquetes con forma de ladrillo, similares a los utilizados para transportar sustancias ilícitas.
El Narcotest confirmó que era cocaína
Los efectivos realizaron las pruebas de campo Narcotest sobre el contenido de los paquetes. El resultado confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 27 kilos y 28 gramos.
La Unidad Fiscal interviniente ordenó la detención del hombre y de la mujer, además del decomiso de la droga, el automóvil, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.
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