Falleció Enrique "Macarola" Martínez, un referente que deja un gran legado en el rugby jujeño

El deporte jujeño atraviesa un momento de tristeza por el fallecimiento de Enrique “Macarola” Martínez, socio fundador del Suri Rugby Club y una de las personas que contribuyó a la construcción y el crecimiento de la institución.

A través de un mensaje, el club expresó su pesar por la pérdida y destacó el legado que dejó entre sus integrantes. Martínez formó parte de los primeros años de vida del Suri, cuando un grupo de personas trabajó para sentar las bases de lo que se convertiría en una de las instituciones deportivas de referencia en Jujuy. Su compromiso estuvo relacionado tanto con el desarrollo del club como con la consolidación de sus instalaciones.

A través de sus redes sociales, la institución recordó a “Macarola” como uno de los protagonistas de su historia y destacó su participación en la construcción del espacio que hoy reúne a jugadores, entrenadores y familias . Uno de los recuerdos más significativos compartidos por el club fue su presencia habitual en las instalaciones, donde solía recorrer los espacios con una carpeta bajo el brazo.

En ella guardaba la documentación de los terrenos donde se construyó la casa del Suri, un detalle que la institución destacó como parte de su compromiso con el crecimiento y la organización del club. Su trabajo durante aquellos primeros años permitió acompañar el desarrollo de un proyecto deportivo que, con el paso del tiempo, fue sumando nuevas generaciones de jugadores .

Una familia vinculada a la historia del rugby jujeño

El vínculo de Enrique Martínez con el Suri Rugby Club trascendió su condición de socio fundador. También fue padre y abuelo de jugadores y entrenadores que continuaron ligados a la institución. Su relación con el rugby se mantuvo a través de distintas generaciones de su familia, que siguieron participando de las actividades del club y transmitiendo los valores vinculados al deporte.

Dolor en el Suri Rugby Club por la muerte de Enrique “Macarola” Martínez

El legado de “Macarola” Martínez en los 39 años del Suri Rugby Club

El Suri Rugby Club, institución ubicada en Alto Comedero, celebró este año su 39° aniversario, marcando casi cuatro décadas de historia y crecimiento dentro del deporte jujeño. En gran parte de ese recorrido estuvo presente Enrique “Macarola” Martínez, uno de sus socios fundadores, quien desempeñó un papel fundamental en los primeros años de la entidad y acompañó su desarrollo a lo largo del tiempo. Su compromiso con el club y su aporte a la construcción de sus instalaciones lo convirtieron en una figura vinculada para siempre a la historia del Suri.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SURI RUGBY CLUB (@surirugbyclubjujuy)

El comunicado del Suri Rugby Club

"Hasta siempre, Macarola. Socio fundador y eterno pilar de nuestra casa. Hoy la familia del Suri Rugby Club viste de luto para despedir a un miembro fundamental de nuestra historia: Enrique “Macarola” Martínez".

"Socio fundador y pieza clave en los cimientos de nuestra institución, Enrique no solo ayudó a construir nuestro club, sino que dejó una huella imborrable que trascendió generaciones: padre y abuelo de jugadores y entrenadores que continuaron transmitiendo sus mismos valores y amor por nuestros colores".

"Extrañaremos profundamente verte caminar por el club, siempre con tu carpetita de los terrenos de nuestra casa bajo el brazo, conversando con todos y luciendo con orgullo el espíritu del Suri".

"Te despedimos con un enorme dolor, pero con el compromiso de seguir honrando tu gran legado. ¡Gracias por todo, Macarola!. Q.E.P.D. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento".