lunes 02 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de noviembre de 2026 - 19:59
Fútbol.

Fue subcampeón del mundo, jugó con Diego Maradona y dará una charla en Jujuy

Pedro Monzón jugó en la Selección argentina con Diego Maradona, y este martes dará una charla para entrenadores en Jujuy.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Fue subcampeón del mundo, jugó con Diego Maradona y dará unacharla en Jujuy

Fue subcampeón del mundo, jugó con Diego Maradona y dará una charla en Jujuy

Lee además
Murió Andreas Brehme, el verdugo de la Selección Argentina en el Mundial de Italia 1990.
Fútbol.

Murió Andreas Brehme, el alemán que convirtió en la final del Mundial 1990
Dalma Maradona participó de un homenaje íntimo a su papá.
Espectáculos.

Dalma Maradona habló del conflicto familiar y descartó una reconciliación con sus tías

El encuentro se realizará este martes 3 de noviembre y será una oportunidad para conocer las experiencias y trayectoria del exjugador. La actividad es organizada por la Agrupación 21 de Mayo, con la convocatoria de la Liga Jujeña de Fútbol, que invitó a todos los directores técnicos de la provincia a participar de esta jornada de intercambio y aprendizaje.

Monzón compartirá sus conocimientos y vivencias dentro del fútbol profesional, incluida su participación en la histórica Selección argentina que disputó la final del Mundial de Italia 1990. La charla se desarrollará a partir de las 20:30, en la sede de la Liga Jujeña de Fútbol. La convocatoria está dirigida a los entrenadores jujeños interesados en participar de un encuentro con uno de los protagonistas del fútbol argentino.

Pedro Monzón en Independiente

Pedro Monzón en Independiente

Quién es Pedro Monzón

Fue campeón de América y del mundo con Independiente y subcampeón del mundo con la albiceleste, el defensor central debutó como jugador profesional en Independiente en el año 1980, a los 18 años. En sus primeros seis años como futbolista de Independiente, el Moncho se consagró campeón de la Copa Libertadores 1984, hasta el momento la última que levantó el Rojo, y campeón del Mundo tras vencer al Liverpool de Inglaterra 1-0 en Japón con gol de José Percudani. Al año siguiente, tuvo un pequeño paso por Unión de Santa Fe

Carlos Salvador Bilardo decidió convocarlo a la Selección Argentina luego de la Copa América de 1987. Monzón viajó a Brasil dos años más tarde para disputar la Copa América de 1989, campeonato en el que la albiceleste terminaría en la tercera posición. Un año después llegó el premio mayor: fue seleccionado como uno de los 23 futbolistas que viajaron a Italia para disputar el Mundial de 1990.

En el torneo de selecciones más importante, el Moncho marcó un gol, en lo que fue empate 1-1 frente a Rumania por la fecha 3 de la zona de grupos. Finalmente, esa selección nacional terminaría jugando la final del torneo frente a Alemania, que ganó el partido 1-0 con un polémico penal a falta de cinco minutos para la finalización del encuentro. Monzón disputó ese partido, y tras una patada criminal fue expulsado, convirtiéndose en el primer jugador de la historia en recibir una tarjeta roja en una final del mundo.

Pedro Monzón expulsado en el Mundial 1990

Pedro Monzón expulsado en el Mundial 1990

Monzón y el día que Diego Maradona le salvó la vida

“Yo estuve a punto de suicidarme un día, tenía siempre la pistola en la mano para hacerlo y no me animaba. Estaba viviendo en un local, separado y no tenía nada, a veces no tenía para comer. Un día, quizás buscando excusas para hacerlo, pensé 'voy a llamar a Diego y si no viene me suicido'. Lo llamé y le dije que me sentía mal, que quería hablar y él me dijo que no me preocupe”, sentenció el Moncho.

“Pensé que no iba a venir, pero al rato apareció. Cuando vi su camioneta escondí el revólver por vergüenza, no le dije nada de lo que iba a hacer. Cuando llegó le dije que se siente en una silla, la única que tenía, y él me respondió 'No, si vos estás en el piso yo me siento con vos en el piso’”.

Pedro Monzón y Diego Maradona en la Selección

Pedro Monzón y Diego Maradona en la Selección

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Murió Andreas Brehme, el alemán que convirtió en la final del Mundial 1990

Dalma Maradona habló del conflicto familiar y descartó una reconciliación con sus tías

De Villa Fiorito a la eternidad: hoy Diego Maradona cumpliría 66 años

El Campeonato Jujeño de Mountain Bike cerró su temporada en San Antonio

Nueva Chicago descendió a la B Metropolitana: Chacarita ganó el clásico y aseguró su permanencia

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy espera rival
Deportes.

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Almirante Brown en el Reducido de la Primera Nacional

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Tilcara: rescataron a una mujer camino a la Garganta del Diablo
Jujuy

Tilcara: rescataron a una mujer camino a la Garganta del Diablo

CEDEMS declaró el estado de alerta y anunció medidas para el martes 3 de noviembre
Jujuy.

CEDEMS declaró el estado de alerta y anunció medidas para el martes 3 de noviembre

Día de los Fieles Difuntos 
Jujuy.

Día de los Fieles Difuntos en Jujuy: horarios de cementerios, misas y cómo funcionarán los servicios

Mesa de ofrendas para el Día de Muertos 
Sociedad.

Día de los Muertos: qué significa y por qué se celebra cada 2 de noviembre

Resultados Telekino 2452.
Sociedad.

Telekino: qué números salieron en el sorteo de este domingo 1° de noviembre

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel