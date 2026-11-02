Fue subcampeón del mundo, jugó con Diego Maradona y dará una charla en Jujuy

El exfutbolista Pedro Monzón, quien compartió plantel con Diego Maradona en la Selección argentina y fue subcampeón del mundo en Italia 1990, llegará a Jujuy para brindar una charla destinada a entrenadores de fútbol de toda la provincia .

El encuentro se realizará este martes 3 de noviembre y será una oportunidad para conocer las experiencias y trayectoria del exjugador. La actividad es organizada por la Agrupación 21 de Mayo, con la convocatoria de la Liga Jujeña de Fútbol , que invitó a todos los directores técnicos de la provincia a participar de esta jornada de intercambio y aprendizaje.

Monzón compartirá sus conocimientos y vivencias dentro del fútbol profesional, incluida su participación en la histórica Selección argentina que disputó la final del Mundial de Italia 1990. La charla se desarrollará a partir de las 20:30, en la sede de la Liga Jujeña de Fútbol. La convocatoria está dirigida a los entrenadores jujeños interesados en participar de un encuentro con uno de los protagonistas del fútbol argentino.

Fue campeón de América y del mundo con Independiente y subcampeón del mundo con la albiceleste, el defensor central debutó como jugador profesional en Independiente en el año 1980, a los 18 años. En sus primeros seis años como futbolista de Independiente, el Moncho se consagró campeón de la Copa Libertadores 1984, hasta el momento la última que levantó el Rojo, y campeón del Mundo tras vencer al Liverpool de Inglaterra 1-0 en Japón con gol de José Percudani. Al año siguiente, tuvo un pequeño paso por Unión de Santa Fe

Carlos Salvador Bilardo decidió convocarlo a la Selección Argentina luego de la Copa América de 1987. Monzón viajó a Brasil dos años más tarde para disputar la Copa América de 1989, campeonato en el que la albiceleste terminaría en la tercera posición. Un año después llegó el premio mayor: fue seleccionado como uno de los 23 futbolistas que viajaron a Italia para disputar el Mundial de 1990.

En el torneo de selecciones más importante, el Moncho marcó un gol, en lo que fue empate 1-1 frente a Rumania por la fecha 3 de la zona de grupos. Finalmente, esa selección nacional terminaría jugando la final del torneo frente a Alemania, que ganó el partido 1-0 con un polémico penal a falta de cinco minutos para la finalización del encuentro. Monzón disputó ese partido, y tras una patada criminal fue expulsado, convirtiéndose en el primer jugador de la historia en recibir una tarjeta roja en una final del mundo.

Pedro Monzón expulsado en el Mundial 1990

Monzón y el día que Diego Maradona le salvó la vida

“Yo estuve a punto de suicidarme un día, tenía siempre la pistola en la mano para hacerlo y no me animaba. Estaba viviendo en un local, separado y no tenía nada, a veces no tenía para comer. Un día, quizás buscando excusas para hacerlo, pensé 'voy a llamar a Diego y si no viene me suicido'. Lo llamé y le dije que me sentía mal, que quería hablar y él me dijo que no me preocupe”, sentenció el Moncho.

“Pensé que no iba a venir, pero al rato apareció. Cuando vi su camioneta escondí el revólver por vergüenza, no le dije nada de lo que iba a hacer. Cuando llegó le dije que se siente en una silla, la única que tenía, y él me respondió 'No, si vos estás en el piso yo me siento con vos en el piso’”.