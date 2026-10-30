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30 de octubre de 2026 - 07:03
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De Villa Fiorito a la eternidad: hoy Diego Maradona cumpliría 66 años

Este 30 de octubre, Diego Maradona cumpliría 66 años. Del potrero a la gloria mundial, su historia sigue viva en el corazón de los argentinos.

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Por  Federico Franco
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Nació el 30 de octubre de 1960 en Lanús y creció en Villa Fiorito, en una familia humilde. Allí, entre calles de tierra y potreros, comenzó a construir un sueño que parecía imposible: convertirse en futbolista profesional y representar a la Argentina en un Mundial.

De los potreros de Fiorito a la gloria del fútbol

El Diego en sus inicios.

El Diego en sus inicios.

Hijo de Don Diego y Doña Tota, Maradona encontró en la pelota su mayor pasión. Desde pequeño demostró un talento extraordinario y comenzó a destacarse en Los Cebollitas, el equipo infantil de Argentinos Juniors.

Con apenas 15 años debutó en Primera División y comenzó una carrera que lo llevaría a vestir las camisetas de Argentinos Juniors, Boca, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell's Old Boys.

Pero hubo una camiseta que lo convirtió en leyenda: la de la Selección Argentina.

México 1986: el Mundial que lo hizo eterno

El 29 de junio de 1986, Diego levantó la Copa del Mundo en el estadio Azteca, después de que Argentina derrotara 3-2 a Alemania Federal.

Aquel Mundial dejó momentos inolvidables, especialmente los dos goles ante Inglaterra: la histórica “Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo”, una jugada que todavía emociona a quienes la vuelven a ver.

Campe&oacute;n del Mundo en 1986.

Campeón del Mundo en 1986.

En Italia también escribió una historia extraordinaria. Con el Napoli conquistó dos títulos de liga y una Copa UEFA, convirtiéndose en el máximo ídolo de una ciudad que todavía lo recuerda con profundo cariño.

Un legado que sigue vivo

La vida de Maradona también estuvo atravesada por dificultades personales, problemas de salud y controversias. Su historia tuvo momentos de gloria y de dolor, pero su talento y su vínculo con el pueblo argentino trascendieron generaciones.

Diego murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años. Su partida provocó una despedida multitudinaria y homenajes alrededor del mundo.

Diego eterno.

Diego eterno.

Hoy, cada 30 de octubre, su cumpleaños vuelve a reunir recuerdos, imágenes y emociones. Porque antes de ser campeón del mundo, Maradona fue aquel niño de Fiorito que soñaba con una pelota.

Y aunque pasen los años, su historia seguirá viajando de generación en generación, como aquellos goles que todavía se celebran y como ese abrazo eterno con la Copa del Mundo.

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