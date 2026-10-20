Juicio por Diego Maradona: las defensas presentan sus alegatos en la recta final del proceso

Última semana del juicio por la muerte de Maradona: empiezan los alegatos de las seis defensas y se acerca el veredicto.

El juicio por la muerte de Diego Maradona afronta su última semana de audiencias, en la que se presentarán los alegatos de las seis defensas. Entre este martes y el jueves, los representantes legales de los imputados expondrán sus planteos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro , en el tramo final del proceso judicial.

País. Juicio por la muerte de Diego Maradona: pidieron 12 años de prisión para Luque y 8 para Cosachov

La ronda de exposiciones comenzará este martes con las presentaciones de los abogados de Carlos Díaz , el psicólogo que acompañaba al exjugador, y Agustina Cosachov, la psiquiatra que integraba el grupo de profesionales a cargo de su salud.

El miércoles será el momento de las defensas de Nancy Forlini , responsable de coordinar la asistencia médica domiciliaria de Maradona , y Leopoldo Luque , quien se desempeñaba como su neurocirujano personal.

La última jornada, prevista para el jueves, estará dedicada a los alegatos de Ricardo Almirón y Mariano Perroni , ambos vinculados al plantel de enfermería que participaba en los cuidados del exfutbolista.

Con los alegatos de los seis imputados concluirá la etapa de exposiciones de las partes, que tuvo como instancia previa los planteos de las querellas. Estas últimas presentaron sus argumentos respecto de la eventual responsabilidad penal de los acusados y las condenas que consideran que deberían recibir.

La causa intenta establecer quiénes fueron responsables del fallecimiento de Maradona, sucedido el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda del barrio San Andrés, en Tigre, donde el exfutbolista atravesaba un período de internación domiciliaria.

El tramo final de las audiencias permitirá conocer los fundamentos de cada equipo defensor para rebatir las imputaciones y las estrategias que sostendrán en representación de sus clientes ante el tribunal.

Qué penas pidió la fiscalía

Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, reclamaron que los acusados reciban las siguientes penas:

Leopoldo Luque: 12 años de prisión.

Nancy Forlini: 10 años de prisión.

Agustina Cosachov : 8 años de prisión.

Carlos Díaz: 5 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional.

y 10 de inhabilitación profesional. Ricardo Almirón: 4 años de prisión y 8 de inhabilitación profesional.

y 8 de inhabilitación profesional. Mariano Perroni: 4 años de prisión y 8 de inhabilitación profesional.

y 8 de inhabilitación profesional. Pedro Di Spagna: absolución.

El Ministerio Público Fiscal solicitó que Luque, Forlini y Cosachov sean condenados por homicidio simple con dolo eventual, mientras que a Díaz, Almirón y Perroni les atribuyó el delito de homicidio culposo.

Juicio por Diego Maradona: pedidos de pena en los alegatos de las querellas

Eduardo Ramírez (representa a Diego Maradona Junior)

Leopoldo Luque: 12 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional.

Nancy Forlini: 10 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional.

Agustina Cosachov: 10 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional.

Carlos Díaz: 5 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional.

Mariano Perroni: 4 años de prisión y 8 de inhabilitación profesional.

Ricardo Almirón: 4 años de prisión y 8 de inhabilitación profesional.

Pedro Di Spagna: absolución.

Por otra parte, Ramírez solicitó que Luque, Cosachov y Forlini sean arrestados de inmediato si el tribunal emite un fallo que los declare culpables.

Fernando Burlando (representa a Dalma y Gianinna Maradona)

Leopoldo Luque: 15 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional.

Nancy Forlini: 12 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional.

Agustina Cosachov: 10 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional.

Carlos Díaz: 5 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional.

Mariano Perroni: 4 años y 6 meses de prisión, más inhabilitación por el doble del tiempo de la condena.

Ricardo Almirón: 4 años y 10 meses de prisión, más inhabilitación por el doble del tiempo de la condena.

Pedro Di Spagna: absolución.

Burlando reclamó penas por homicidio simple con dolo eventual para Luque, Forlini, Cosachov y Díaz, mientras que para Perroni y Almirón solicitó condenas por homicidio culposo.

Pablo Jurado (representa a las hermanas de Maradona)

Nancy Forlini: 10 años de prisión.

Leopoldo Luque: 8 años de prisión.

Agustina Cosachov: 8 años de prisión.

Mariano Perroni: 3 años de prisión y 6 de inhabilitación profesional.

Ricardo Almirón: 3 años de prisión y 6 de inhabilitación profesional.

Carlos Díaz: absolución.

Pedro Di Spagna: absolución.

Félix L’Infante (representa a Jana Maradona)

Leopoldo Luque: 12 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional.

Nancy Forlini: 10 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional.

Agustina Cosachov: 8 años y 2 meses de prisión y 10 de inhabilitación profesional.

Mariano Perroni: 3 años de prisión.

Ricardo Almirón: 3 años de prisión.

Carlos Díaz: absolución.

Pedro Di Spagna: absolución.

Mario Baudry (representa a Dieguito Fernando Maradona)

Leopoldo Luque: 16 años de prisión.

Nancy Forlini: 16 años de prisión.

Agustina Cosachov: 14 años de prisión.

Carlos Díaz: 12 años de prisión.

Mariano Perroni: 4 años de prisión.

Ricardo Almirón: 4 años de prisión.

Pedro Di Spagna: absolución.

El médico clínico Pedro Di Spagna no fue alcanzado por los planteos acusatorios durante el proceso judicial. Tanto los fiscales como los abogados de las querellas, que actúan en representación de los familiares de Maradona, pidieron que sea absuelto al sostener que no existen elementos probatorios suficientes para responsabilizarlo por la muerte del exdirector técnico. Así, quedó como el único de los siete acusados para quien ninguna de las partes solicitó una pena.