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15 de octubre de 2026 - 14:12
Policiales.

Juicio por Diego Maradona: Dalma apuntó a Jana por una postura "inentendible"

Cuestionó en Instagram que su hermana solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz, y recordó que este les había pedido dejar de ver a su padre.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Dalma Maradona volvió a criticar a Jana por pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz.

Dalma Maradona volvió a criticar a Jana por pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz.

Dalma Maradona volvió a cuestionar públicamente a su hermana Jana después de que el representante legal de la joven solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz en el juicio por la muerte del exfutbolista. En una historia de Instagram, Dalma expresó su desacuerdo con esa decisión.

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A su vez, recordó que el profesional les había recomendado a las hijas de Diego Maradona que dejaran de visitarlo durante su internación en una vivienda de Tigre. “Solo aclarar que ayer me refería a Jana, que decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz. ¡INENTENDIBLE POR DONDE SE LO MIRE!”, publicó Dalma en su perfil de Instagram.

En esa misma historia, la hija de Diego Maradona fundamentó su desconcierto ante la postura de su hermana y cuestionó el desempeño que, según recordó, había tenido Díaz mientras su padre permanecía bajo internación domiciliaria.

“Justamente fue Díaz el que le dijo a ella, a Giani, a Verónica y a mí que teníamos que dejar de visitar a mi papá y dejarlo tranquilo porque era parte de respetar su tratamiento”, agregó.

La diferencia entre las querellas por la responsabilidad de Carlos Díaz

Dalma manifestó su enojo tras una larga audiencia de alegatos en la que se hicieron evidentes las discrepancias entre las partes acusadoras respecto de la responsabilidad que habría tenido el psicólogo en el fallecimiento del exfutbolista.

El martes, Félix L’Infante, abogado de Jana, solicitó que Díaz fuera absuelto. Un día después, Pablo Jurado, representante legal de las hermanas de Diego, coincidió en que no había motivos para imputar al profesional.

Jurado sostuvo que la preparación profesional de Díaz le permitía reconocer posibles señales en el estado del paciente, aunque no contaba con los conocimientos necesarios para determinar la seriedad de su condición médica. En tanto, L’Infante había planteado que, pese a participar en diferentes ámbitos de la vida de Maradona, el psicólogo tenía escasa influencia en las decisiones vinculadas con su tratamiento médico.

La posición de Dalma y Gianinna Maradona

Una posición diferente adoptaron las representantes de Dalma y Gianinna. En su exposición ante el tribunal, Fabián Améndola, miembro del equipo de Fernando Burlando, puso en tela de juicio la actuación de Díaz y le adjudicó participación en decisiones que incidieron en la atención que recibió Diego durante su internación domiciliaria.

Díaz propuso limitar los controles de enfermería a la medicación, y fue quien dispuso que las hijas no puedan concurrir a visitar a su padre”, afirmó Améndola durante su presentación ante el tribunal.

A raíz de estos señalamientos, la querella liderada por Burlando solicitó una pena de cinco años de cárcel para el psicólogo por homicidio culposo, junto con una inhabilitación para ejercer su profesión durante diez años.

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