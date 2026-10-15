Cada cuánto hay que lavar las toallas de manos y qué cuidados tener

Cada cuánto hay que lavar la toalla de manos y qué cuidados tener

El lavar las manos es uno de los hábitos más importantes para prevenir enfermedades, pero existe un detalle al que muchas veces no se le presta atención: la toalla que se utiliza para secarse.

Hogar. El increíble truco que con un producto de higiene personal saca las hormigas de tu casa para siempre

En el Día Mundial del Lavado de Manos, Alejandra Cruz, enfermera universitaria, y Luciana Caucota, promotora de la salud, visitaron Canal 4 y explicaron por qué el secado también forma parte de una higiene adecuada.

Durante la entrevista, remarcaron que no alcanza con utilizar agua y jabón si después se descuidan otros aspectos del procedimiento.

Durante la charla, las especialistas recomendaron utilizar una toalla personal para el secado y mencionaron como pauta un máximo de tres usos por persona.

También destacaron la utilidad de las toallas descartables de papel, especialmente porque se utilizan una sola vez y luego se desechan.

Es importante aclarar que no existe una regla universal que establezca que todas las toallas deban lavarse obligatoriamente después del tercer uso. La frecuencia depende de factores como la humedad, la ventilación, la cantidad de personas que las utilizan y las condiciones de higiene.

En el hogar, lo recomendable es que cada integrante tenga su propia toalla, que esta pueda secarse completamente entre usos y que se lave con frecuencia. Si permanece húmeda, tiene mal olor o está visiblemente sucia, debe reemplazarse.

Por qué es importante secarse bien las manos

Uno de los puntos centrales de la explicación fue que el lavado no termina cuando se cierra la canilla.

El secado es fundamental porque las manos húmedas pueden facilitar la transferencia de microorganismos a otras superficies.

Por eso, se recomienda utilizar elementos limpios y evitar compartir toallas que permanecen constantemente mojadas.

En lugares públicos, las toallas de papel de un solo uso son una alternativa adecuada.

Las especialistas también mostraron un detalle que suele pasarse por alto: después de lavarse las manos, puede utilizarse el mismo papel descartable para cerrar la canilla, evitando tocar nuevamente una superficie de uso compartido.

El celular, las manijas y el colectivo: los objetos que tocamos todos los días

Otro de los aspectos que abordaron Cruz y Caucota fue la cantidad de superficies con las que las personas entran en contacto diariamente.

Durante la entrevista mencionaron situaciones habituales para los jujeños, como viajar en colectivo, sujetarse de las barandas, abrir puertas y manipular el teléfono celular.

"El celular es algo que manipulamos todos" "El celular es algo que manipulamos todos"

Señalaron al recordar que estos dispositivos pasan constantemente de las manos a otras superficies.

Si bien tocar estos objetos no significa necesariamente enfermarse, sí es importante mantener hábitos de higiene, especialmente antes de comer o tocarse la cara.

La importancia de lavarse las manos al llegar a casa

Las profesionales insistieron en que muchas personas consideran que el hogar es un ambiente seguro y, por eso, pueden descuidar el lavado de manos.

Sin embargo, al regresar de trabajar, estudiar, realizar compras o utilizar el transporte público, es recomendable lavarse las manos con agua y jabón.

Este cuidado cobra especial importancia cuando en el hogar viven bebés, adultos mayores o personas que presentan una mayor vulnerabilidad frente a determinadas infecciones.

Durante la entrevista, las especialistas remarcaron que la higiene cotidiana es una forma sencilla de cuidar a quienes nos rodean.

También destacaron que, aunque después de la pandemia aumentó la conciencia sobre el lavado de manos, todavía es necesario reforzar este hábito.

La recomendación principal es incorporar el lavado correcto y el secado con elementos limpios como parte de la rutina diaria.