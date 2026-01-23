viernes 23 de enero de 2026

23 de enero de 2026 - 12:31
Salud.

ANMAT ordenó suspender la venta de múltiples productos de higiene y cosmética

La medida de ANMAT alcanza artículos de limpieza, dentífricos, cosméticos y capilares que no tienen registro, y que podrían ser un riesgo para la salud.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ANMAT prohibió una serie de productos de limpieza, dentífricos, cosméticos y capilares.

ANMAT prohibió una serie de productos de limpieza, dentífricos, cosméticos y capilares.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió este viernes la prohibición de uso y comercialización de una amplia variedad de productos, que incluyen protectores solares, elementos de cosmética, artículos capilares, productos de higiene y dentífricos, entre otros.

La medida fue oficializada a través de las Disposiciones 74/2026, 76/2026, 94/2026, 95/2026 y 96/2026, publicadas en el Boletín Oficial en el día de hoy.

ANMAT prohibió una serie de productos de limpieza, dentífricos, cosméticos y capilares.

Todos los productos prohibidos por ANMAT

En su primer pronunciamiento, la ANMAT dispuso la prohibición total del uso, la venta y la distribución, tanto en todo el país como en comercios y tiendas virtuales, de todos los lotes correspondientes a productos clasificados como limpiadores, desengrasantes, aromatizantes y acabados para superficies de las marcas Muffler, Abro, Red Kong, Black Line y Autoamerica, hasta que dichos artículos cuenten con la inscripción sanitaria correspondiente.

En tanto la Disposición 76/2026 avanzó en la prohibición del "uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes y presentaciones del producto domisanitario rotulado como Desinfectante para Agua de Piscinas marca “Ingenia” hasta tanto regularicen su situación ante Anmat".

De acuerdo con la Anmat se trata de productos que no están debidamente registrados.

La Disposición 94/2026 prohibió "el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución de los siguientes productos":

  • Pasta dental de menta y salvia blanca marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Desodorante en crema marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Protector Solar Factor 30 de Coco, Karité, Cacao y Zinc marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Enjuague bucal de menta y salvia blanca marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Emulsión corporal de lavanda y bergamota marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Repelente de citronella y neem marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Jabón líquido para piel sensible para manos de caléndula marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Emulsión corporal marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Crema para manos de karité y caléndula marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Gel post solar pepino y caléndula marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Desodorante en spray marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
ANMAT prohibió una serie de productos de limpieza, dentífricos, cosméticos y capilares.
  • Jabón líquido antibacterial para manos de eucalipto y limón marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Emulsión regeneradora de mango y buriti marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Gel de limpieza facial para piel sensible de malva y manzanilla marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Bálsamo labial de karité y cacao marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Tónico facial para piel sensible de malva y manzanilla marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Gel de limpieza facial marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Serum nocturno de jojoba, pepitas de damasco y geranio marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Crema facial hidratante liviana de manzanilla y pepino marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Tónico facial para piel seca caléndula y tilo marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Loción desmaquillante de almendra y hamamelis marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Crema facial nocturna de rosa mosqueta y karité marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Crema facial nutritiva de karité y benjuí marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
De acuerdo con la Anmat se trata de productos que no están debidamente registrados y por lo tanto son potencialmente peligrosos para la salud.
  • Crema facial de palta y tilo marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Exfoliante facial de aceite de uva marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Tónico facial purificante para piel grasa/acné de menta y tea tree marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Gel facial purificante para piel grasa/acné de albahaca y tea tree marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Gel calmante para piel grasa/acné de caléndula y tea tree marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Emulsión de limpieza facial de agua de rosas y albahaca marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Mascarilla facial de arcilla blanca, karité y benjuí marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Shampoo cabellos equilibrados marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Acondicionador para todo tipo de cabellos palta y pepino marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Crema para peinar marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este viernes el uso y comercialización de una extensa lista de productos.
  • Eau de toilette marca “AROMAS DE LA TIERRA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Blend corporal marca “AROMAS DE LA TIERRA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
  • Eau de parfum marca “AROMAS DE LA TIERRA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

La Disposición 95/2026, por su parte, avanza en la prohibición del "uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos de la marca:

  • “LEAGUS COSMETICS” en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.
  • Shampoo con biotina marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Biotina con B8 y B7 marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Baño de crema bomba nutritiva marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Acondicionador de biotina marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Shampoo matizador violeta marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Shampoo para cabellos negros marca “LEAGUS COSMETICS”.
ANMAT.
  • Protector térmico hialurónico marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Shampoo neutro marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Baño de crema colágeno marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Oro líquido protector térmico marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Shampoo black marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Baño de crema proteínas marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Biotina capilar natural marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Acondicionador extra ácido marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Shampoo anti caspa marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Shampoo súper keratina marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Baño de crema argán marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Baño de crema plastificado marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Activador de rulos marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Ampolla de biotina marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Lifting capilar marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Lumi seda efecto shock keratina marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Alisado queratina plastificado biomolecular marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Alisado power japonés marca “LEAGUS COSMETICS”.
Anmat prohibió este viernes el uso y comercialización de una extensa lista de productos entre los que se encuentran protectores solares, artículos para el cabello, productos de limpieza, dentífricos y cosméticos.
  • Encerado efecto keratina marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Alisado definitivo keratina y caucho marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Shock de keratina importado marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Shock de keratina nacional marca “LEAGUS COSMETICS”.
  • Botox BTX capilar marca “LEAGUS COSMETICS”.
ANMAT prohibió una serie de productos de limpieza, dentífricos, cosméticos y capilares.

Finalmente la Disposición 96/2026 prohíbe "el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos de la marca:

  • “KERATIN LISS” en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.
  • Botox Capilar Revitalización total del cabello marca “KERATIN LISS”.
  • Alisado Definitivo marca “KERATIN LISS”.
  • Alisado Thermal Japonés marca “KERATIN LISS”.
  • Alisado 3D Plastificado marca “KERATIN LISS”.
  • Shock de Keratina marca “KERATIN LISS”.
  • Shampoo Neutro marca “KERATIN LISS”.

