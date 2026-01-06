Renunció Agustina Bisio a la dirección de la ANMAT y el Gobierno designó a Luis Fontana

Agustina Bisio presentó su renuncia como directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) , cargo que ocupaba desde 2023. La dimisión se oficializó este martes a través del Boletín Oficial, el mismo instrumento que, hace más de dos décadas, registró su primer nombramiento dentro del organismo.

Según consta en la nota elevada al ministro de Salud, Mario Lugones, la ahora ex funcionaria argumentó “razones personales” para dejar el puesto. Fuentes oficiales confirmaron que su reemplazante será Luis Fontana, médico cirujano formado en la Universidad de Buenos Aires, con una extensa trayectoria en el sistema de salud privado.

La salida de Bisio se produce luego de un año marcado por fuertes cuestionamientos a la ANMAT, en particular por el escándalo del fentanilo contaminado que derivó en decenas de muertes en pacientes internados en distintos puntos del país.

Durante 2025, el nombre de Agustina Bisio quedó asociado a la investigación judicial por la distribución de ampollas de fentanilo contaminadas con bacterias multirresistentes. El caso involucra a los laboratorios HLB y Ramallo, que habrían comercializado más de 300.000 unidades producidas con fallas en las prácticas de fabricación.

Al menos 124 personas fallecieron tras recibir ese medicamento como analgésico en contextos de internación. Los familiares de las víctimas señalaron en reiteradas oportunidades a la ANMAT por fallas en los controles y apuntaron de manera directa contra la conducción del organismo.

En ese marco, Bisio fue citada a declarar e indagada por el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa desde mayo. El expediente ya supera las 6.000 fojas y se encuentra dividido en más de 30 cuerpos.

Cambios en su testimonio y tensiones internas

A lo largo de la investigación, la situación de Bisio se volvió más indicate cuando amplió y reformuló su declaración ante la Justicia. En un primer momento, sostuvo que no conocía a los responsables de los laboratorios investigados, pero luego confirmó que el 14 de enero de 2025 mantuvo una reunión con ellos.

Entre los asistentes a ese encuentro figuraban Ariel García Furfaro, propietario de HLB y Ramallo, y Gabriela Mantecón Fumado, entonces titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), una de las áreas clave de la ANMAT y considerada la segunda línea de mando del organismo.

La corrección del testimonio se produjo semanas después de que el Ministerio Público Fiscal solicitara excluir al Ministerio de Salud como querellante en la causa y pidiera el desplazamiento de Mantecón Fumado, medida que se concretó en agosto y que debilitó la posición interna de Bisio.

Por qué Bisio se sostuvo en el cargo durante meses

A pesar de los rumores reiterados sobre una posible remoción, Bisio continuó al frente de la ANMAT durante gran parte de 2025. Fuentes gubernamentales explicaron en su momento que la decisión no resultaba sencilla debido a su perfil técnico.

Bisio formaba parte del organismo desde 2005 y había ocupado distintos cargos de relevancia. Dentro del área de salud, era considerada una funcionaria con experiencia técnica y conocimiento profundo del sistema regulatorio, atributos difíciles de reemplazar en un contexto de crisis.

Además, su designación original había sido realizada por Mario Russo, antecesor de Lugones en el Ministerio de Salud, lo que también incidía en el equilibrio político interno.

Quién es Luis Fontana, el nuevo titular de la ANMAT

Tras la renuncia, el Gobierno confirmó la designación de Luis Fontana como nuevo director de la ANMAT. Desde el Ministerio de Salud señalaron que su llegada apunta a garantizar continuidad institucional, orden administrativo y fortalecimiento de la conducción técnica del organismo.

Fontana es médico cirujano egresado de la UBA y cuenta con formación complementaria en administración de empresas de salud, dirección estratégica, sistemas de información y negociación, con estudios en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Durante más de 30 años desarrolló su carrera en una de las principales prestadoras de salud del país, donde ocupó cargos como gerente médico, director médico de servicios asistenciales y director general. Su salida de la empresa se produjo en febrero de 2025.

En su formación profesional realizó residencias en cirugía general y cirugía oncológica, y se desempeñó como jefe de residentes y cirujano de planta en instituciones de referencia, entre ellas el Instituto Ángel Roffo.

Desde el entorno ministerial indicaron que la nueva etapa al frente de la ANMAT tendrá como eje la seguridad de los medicamentos y la eficiencia de los controles. Plantearon la necesidad de un organismo más ágil, profesional y responsable, con foco en los pacientes y en el respaldo al sistema de salud.

También destacaron las capacidades de Fontana en gestión, administración y optimización de recursos, con el objetivo de mejorar la capacidad regulatoria y reducir demoras burocráticas que impactan de manera directa en la atención sanitaria.