martes 06 de enero de 2026

6 de enero de 2026 - 11:46
Salud y alimentos.

ANMAT retira del mercado una leche y un alimento en polvo para bebés

La medida preventiva afecta a productos nacionales e importados dirigidos a lactantes, tras detectar la posible presencia de una toxina producida por bacterias.

Por  Redacción de TodoJujuy
leche bebé leche en polvo

La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) comenzó este lunes un retiro preventivo y voluntario de dos productos en polvo destinados a lactantes: una leche y un alimento específico para fines médicos. La medida se tomó ante la posible contaminación por una toxina bacteriana presente en uno de los ingredientes utilizados en la fabricación de ambos productos.

La medida afecta a ciertos lotes de la fórmula infantil en polvo “Nestlé Nan Optipro 1 c/HMO”, fabricada en el país, disponibles en envases de 400 y 800 gramos.

ANMAT inició este lunes el retiro voluntario y preventivo del mercado de una leche y un alimento para propósitos médicos específicos.

Además, se incluyen algunos lotes del alimento en polvo para fines médicos especiales “Nestlé Alfamino”, importado desde Suiza y comercializado en presentación de 400 gramos.

Lotes y vencimientos:

  • Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
  • Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027
  • Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
  • Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027
  • Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027
  • Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027
  • Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027
  • Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

De acuerdo con la ANMAT, la posible presencia de toxina en los productos señalados corresponde a la Cereulida, generada por la bacteria Bacillus cereus.

Retirán del mercado una leche de fórmula para bebés.

El organismo regulador detalló que este microorganismo “suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas”. Además, señalaron que “es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras)”. Según la misma fuente, la bacteria puede dar lugar a dos tipos distintos de enfermedades en las personas expuestas.

Qué medidas tomó la ANMAT

La ANMAT indicó que está trabajando de manera conjunta con las autoridades sanitarias de cada provincia para asegurar que los lotes afectados sean retirados de manera efectiva en todo el territorio nacional y para hacer un seguimiento constante de la situación.

ANMAT prohibió la venta del producto.

En este contexto, el organismo recomendó a los consumidores que posean alguno de los productos señalados no utilizarlos bajo ninguna circunstancia, y solicitó a los comerciantes y distribuidores, ya sea en locales físicos o plataformas digitales, que suspendan su venta de inmediato y se comuniquen con sus proveedores.

