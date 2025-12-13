ANMAT alertó por un reconocido queso contaminado con una peligrosa bacteria

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó una alerta sanitaria tras detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un lote puntual de queso Cremón doble crema, marca La Serenísima. El aviso se conoció luego de controles oficiales y apunta a prevenir posibles casos de listeriosis en la población.

El producto involucrado se fabricó en la provincia de Buenos Aires , se distribuyó en todo el país y, aunque se encuentra fuera de fecha, podría permanecer almacenado en freezers domésticos.

La información se difundió luego de una investigación coordinada entre ANMAT, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Malbrán. El trabajo permitió identificar un conjunto de muestras positivas asociadas a quesos de pasta blanda, lo que activó el protocolo sanitario vigente.

La advertencia se dirige a quienes residen en todo el territorio nacional y pone el foco en grupos considerados de riesgo, como mujeres embarazadas, personas inmunosuprimidas, adultos mayores y recién nacidos.

Qué producto quedó bajo alerta sanitaria

Según precisaron los organismos oficiales, la bacteria apareció en el queso Cremón doble crema, presentación de 500 gramos, correspondiente al lote 2703. Ese producto se elaboró el 3 de julio de 2025 y registró fecha de vencimiento el 11 de septiembre de 2025. La elaboración se realizó en el establecimiento B-I-05184, perteneciente a la firma Mastellone Hnos S.A., ubicado en la ciudad bonaerense de Trenque Lauquen.

El SENASA informó que el hallazgo surgió a partir de análisis de laboratorio y vigilancia genómica, una herramienta que permite detectar coincidencias entre muestras alimentarias y casos clínicos. Con esos datos, se estableció el vínculo entre el queso y un conglomerado de resultados positivos.

Bajo supervisión oficial, la empresa inició una investigación interna, localizó el origen de la contaminación y eliminó el foco detectado. Además, concretó el retiro total del lote del mercado nacional y avanzó con la destrucción de las unidades recuperadas.

Por qué el riesgo sigue vigente

Aunque el producto ya superó su fecha de aptitud, la ANMAT advirtió que el riesgo no desaparece por completo. La explicación se vincula con una práctica habitual en muchos hogares: la congelación de alimentos. La bacteria Listeria monocytogenes sobrevive a temperaturas bajas y puede mantenerse activa en productos conservados en freezer.

Por ese motivo, la recomendación apunta a revisar heladeras y congeladores, y a no consumir el queso si coincide con las características del lote informado, incluso si se encuentra fraccionado.

La listeria se elimina mediante la cocción, pero el consumo directo de quesos blandos contaminados representa un riesgo sanitario, sobre todo para personas con defensas bajas.

Qué es la listeriosis y cómo se transmite

La listeriosis es una enfermedad infecciosa que se produce por ingerir alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes. Este microorganismo se encuentra de forma natural en el ambiente, tanto en el suelo como en el agua, y puede llegar a los alimentos durante su producción o manipulación.

Una de sus principales características es la capacidad de multiplicarse en frío, incluso dentro de una heladera. Por esa razón, los controles sanitarios ponen especial atención en productos listos para consumir, como quesos blandos, fiambres y pescados.

Los brotes suelen asociarse a alimentos elaborados con leche sin pasteurizar, carnes procesadas, vegetales crudos y pescados crudos o ahumados.

Síntomas y tiempos de incubación

Los síntomas de la listeriosis varían según la persona afectada. En cuadros leves, pueden aparecer fiebre, escalofríos, cansancio, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y dolor de cabeza. En situaciones más graves, la infección puede derivar en meningitis o septicemia.

En mujeres embarazadas, la enfermedad presenta un riesgo adicional, ya que la bacteria puede transmitirse al feto a través de la placenta y provocar abortos, partos prematuros o complicaciones en el recién nacido.

El período de incubación resulta amplio. Los primeros signos pueden surgir desde las 12 horas posteriores al consumo hasta dos meses después, con un promedio cercano a las tres semanas.

A quiénes afecta con mayor gravedad

No todas las personas que consumen un alimento contaminado desarrollan la enfermedad. La evolución depende del estado de salud de cada individuo. Los grupos con mayor vulnerabilidad incluyen embarazadas, adultos mayores, recién nacidos y personas con sistemas inmunes debilitados, como pacientes oncológicos, personas con VIH o quienes reciben tratamientos inmunosupresores.

En estos casos, una detección temprana resulta clave para evitar complicaciones mayores.

Recomendaciones para prevenir contagios

Las autoridades sanitarias difundieron una serie de pautas para reducir el riesgo de listeriosis en el hogar:

Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular alimentos.

Limpiar utensilios, tablas y mesadas que entren en contacto con alimentos crudos.

Lavar bien frutas y verduras antes de consumirlas.

Evitar el consumo de lácteos elaborados con leche sin pasteurizar.

Mantener la heladera limpia y a temperatura adecuada.

Separar alimentos crudos de los cocidos.

La ANMAT reiteró que quienes tengan en su poder el queso Cremón doble crema, lote 2703, de 500 gramos, no deben consumirlo bajo ninguna circunstancia y deben desecharlo de forma segura.