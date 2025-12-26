ANMAT retira del mercado productos de limpieza y químicos para piletas

Por qué la ANMAT prohibió productos de limpieza y químicos para piletas en todo el país.

La ANMAT suspendió la producción, venta, distribución y promoción de varios productos de limpieza y de tratamiento de agua fabricados por la empresa Rubén Alberto Wohr, con sede en Esperanza, Santa Fe. La decisión se tomó luego de una inspección que reveló irregularidades graves en la documentación, etiquetado y fechas de caducidad.

La medida del ente regulador fue materializada en la Disposición 9289/2025, publicada este viernes a través del Boletín Oficial.

Por qué la ANMAT prohibió productos de limpieza y químicos para piletas en todo el país. ANMAT: los productos de limpieza y desinfección quedaron bajo prohibición La disposición afecta a productos domisanitarios destinados a uso doméstico, institucional e industrial, incluyendo limpiadores multiuso, cremosos, desinfectantes, suavizantes de ropa y repelentes de insectos, así como químicos para piletas y piscinas, como hipoclorito de sodio, alguicidas, reguladores de pH, floculantes y sulfato de cobre.

De acuerdo con la ANMAT, varios de estos productos carecían de registro vigente, mientras que otros presentaban etiquetado diferente al autorizado o les faltaban datos obligatorios, como número de lote y fecha de vencimiento, lo que compromete su trazabilidad y seguridad de uso.

Anmat. Por qué la ANMAT ordenó el retiro y qué medidas tomó La entidad indicó que la compañía habría transgredido las normas sanitarias al producir y vender artículos sin los registros exigidos o con datos incompletos, contraviniendo las regulaciones que rigen los domisanitarios en el país. La medida se dispuso tras una inspección que detectó faltas graves en registros, rotulado y fechas de vencimiento. Asimismo, la resolución establece notificar a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, y exige que la firma regularice su situación antes de poder retomar la comercialización de sus productos.

