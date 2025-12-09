martes 09 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de diciembre de 2025 - 11:19
Sociedad.

ANMAT prohibió todos los productos de una marca de limpieza: ¿Cuál es?

Se trata de artículos que no cuentan con la inscripción oficial ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ANMAT prohibió todos los productos de una marca de limpieza.

ANMAT prohibió todos los productos de una marca de limpieza.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) decidió inhabilitar la comercialización de todos los artículos de higiene pertenecientes a una misma firma, tras verificar que dichos productos carecen del registro obligatorio ante la entidad.

Lee además
ANMAT inhibió a otro laboratorio por irregularidades en sus procesos de producción.
Sociedad.

ANMAT suspendió las operaciones de otro laboratorio por fallas en sus métodos de fabricación
La ANMAT prohibió un antibiótico inyectable.
Salud.

ANMAT prohibió un antibiótico inyectable y ordenó que se retire del mercado

La resolución quedó formalizada mediante la Disposición 9018/2025, difundida en el Boletín Oficial y avalada con la firma de Nélida Agustina Bisio, titular de la ANMAT.

ANMAT prohibió todos los productos de una marca de limpieza.

La resolución emitida por ANMAT

En la resolución se establece la restricción absoluta para el “uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores, desengrasantes, y todo otro domisanitario de la marca MARCLEAN”.

También se dispone la prohibición de cualquier tipo de promoción o anuncio relacionado con esos productos. Según informó la ANMAT, esta determinación se tomó tras recibir un requerimiento judicial derivado del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata.

A raíz de dicha notificación, se constató que la fabricación y distribución de los artículos de esa firma no respetan la normativa vigente.

Se trata de productos que no se encuentran registrados en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

El área encargada de domisanitarios dentro de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) comunicó que los artículos involucrados eran limpiadores, en particular detergentes y lavavajillas con acción desengrasante fabricados por la firma Bathan Group S.A.

Más tarde, se constató que ni la planta de Marclean S.R.L. ni las formulaciones elaboradas en ese lugar tenían inscripción alguna en los registros de ANMAT.

En relación con Bathan Group S.A., el área de Domisanitarios indicó que la compañía había iniciado en su momento el procedimiento para obtener la habilitación de su planta ante ANMAT, aunque nunca lo completó, motivo por el cual no figura registrada en la autoridad sanitaria. Además, se informó que la firma presentó una nota afirmando que no fabricó artículos bajo la marca MARCLEAN ni mantiene vínculo comercial con ella.

ANMAT prohibió todos los productos de una marca de limpieza.

Recomendaciones del Servicio de Domisanitarios

Frente a este panorama, y con el propósito de resguardar a posibles compradores y usuarios de estos productos —cuya forma de fabricación y responsable de importación se desconocen—, y dado que tanto las plantas como los domisanitarios deben contar con la autorización y los registros correspondientes otorgados por ANMAT para su venta, el Servicio de Domisanitarios junto con el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la DEYGMPS recomendó:

a) Ordenar la suspensión del uso, la venta y la distribución, tanto en todo el país como en sitios de comercio online, de cualquier lote de los artículos presentados como limpiadores, desengrasantes o cualquier otro tipo de domisanitario bajo la denominación MARCLEAN, hasta que cuenten con las inscripciones correspondientes.

La ANMAT prohibió la venta de todos los productos de limpieza de una marca por ser peligroso para la salud.

b) Impedir la difusión y promoción de los productos mencionados en el punto anterior.

c) Notificar a las autoridades sanitarias de cada jurisdicción y al Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, para que actúen según corresponda.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANMAT suspendió las operaciones de otro laboratorio por fallas en sus métodos de fabricación

ANMAT prohibió un antibiótico inyectable y ordenó que se retire del mercado

ANMAT prohibió un medicamento para la diabetes y 18 suplementos: qué pasó y cuáles son

¿Por qué algunas personas dejan de cobrar la AUH de ANSES en diciembre?

Tensión en la frontera con Bolivia: restringen la carga de combustible a los argentinos

Lo que se lee ahora
Cuándo se paga el aguinaldo en la Argentina en diciembre 2025.  
Economía.

Cuándo se paga el aguinaldo de los jubilados de ANSES diciembre 2025

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Eligieron ala mejor empanada del mundo y es del norte argentino
Polémica.

Eligieron a la mejor empanada del mundo y es del norte argentino

Clases en Jujuy (imagen ilustrativa).
Educación.

Fecha confirmada: ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

De qué falleció el artista Gaspar Valverde.
Tristeza.

De qué murió el artista Gaspar Valverde y por qué su deceso se dio repentinamente

Aumento del lechón. video
Inflación.

Sorpresivo aumento del lechón para las Fiestas: a cuánto se fue

Cuándo se paga el aguinaldo en la Argentina en diciembre 2025.  
Economía.

Cuándo se paga el aguinaldo de los jubilados de ANSES diciembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel