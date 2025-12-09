ANMAT prohibió todos los productos de una marca de limpieza: ¿Cuál es?

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) decidió inhabilitar la comercialización de todos los artículos de higiene pertenecientes a una misma firma, tras verificar que dichos productos carecen del registro obligatorio ante la entidad.

Sociedad. ANMAT suspendió las operaciones de otro laboratorio por fallas en sus métodos de fabricación

La resolución quedó formalizada mediante la Disposición 9018/2025 , difundida en el Boletín Oficial y avalada con la firma de Nélida Agustina Bisio , titular de la ANMAT.

En la resolución se establece la restricción absoluta para el “ uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica , de todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores, desengrasantes, y todo otro domisanitario de la marca MARCLEAN ”.

También se dispone la prohibición de cualquier tipo de promoción o anuncio relacionado con esos productos. Según informó la ANMAT, esta determinación se tomó tras recibir un requerimiento judicial derivado del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata .

A raíz de dicha notificación, se constató que la fabricación y distribución de los artículos de esa firma no respetan la normativa vigente.

Se trata de productos que no se encuentran registrados en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

El área encargada de domisanitarios dentro de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) comunicó que los artículos involucrados eran limpiadores, en particular detergentes y lavavajillas con acción desengrasante fabricados por la firma Bathan Group S.A.

Más tarde, se constató que ni la planta de Marclean S.R.L. ni las formulaciones elaboradas en ese lugar tenían inscripción alguna en los registros de ANMAT.

En relación con Bathan Group S.A., el área de Domisanitarios indicó que la compañía había iniciado en su momento el procedimiento para obtener la habilitación de su planta ante ANMAT, aunque nunca lo completó, motivo por el cual no figura registrada en la autoridad sanitaria. Además, se informó que la firma presentó una nota afirmando que no fabricó artículos bajo la marca MARCLEAN ni mantiene vínculo comercial con ella.

ANMAT prohibió todos los productos de una marca de limpieza.

Recomendaciones del Servicio de Domisanitarios

Frente a este panorama, y con el propósito de resguardar a posibles compradores y usuarios de estos productos —cuya forma de fabricación y responsable de importación se desconocen—, y dado que tanto las plantas como los domisanitarios deben contar con la autorización y los registros correspondientes otorgados por ANMAT para su venta, el Servicio de Domisanitarios junto con el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la DEYGMPS recomendó:

a) Ordenar la suspensión del uso, la venta y la distribución, tanto en todo el país como en sitios de comercio online, de cualquier lote de los artículos presentados como limpiadores, desengrasantes o cualquier otro tipo de domisanitario bajo la denominación MARCLEAN, hasta que cuenten con las inscripciones correspondientes.

La ANMAT prohibió la venta de todos los productos de limpieza de una marca por ser peligroso para la salud.

b) Impedir la difusión y promoción de los productos mencionados en el punto anterior.

c) Notificar a las autoridades sanitarias de cada jurisdicción y al Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, para que actúen según corresponda.