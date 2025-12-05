SENASA ordenó suspender la importación de chorizos y un jamón de España por una enfermedad tóxica

El Senasa advirtió que se detectó Peste Porcina Africana en jabalíes de España.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( Senasa ) decidió frenar de manera provisoria el ingreso al país de jamones y chorizos elaborados en España , luego de confirmarse casos de Peste Porcina Africana (PPA) en poblaciones de jabalíes en la zona de Barcelona .

Salud. ANMAT prohibió un antibiótico inyectable y ordenó que se retire del mercado

Sociedad. ANMAT suspendió las operaciones de otro laboratorio por fallas en sus métodos de fabricación

Según precisó el organismo sanitario, este tipo de alimentos puede actuar como vehículo de transmisión del virus. La Peste Porcina Africana es una patología no presente en la Argentina ni en otros países sudamericanos, que impacta tanto en cerdos de cría como en especies salvajes .

La enfermedad no representa peligro para los humanos ni compromete la seguridad alimentaria de los productos derivados del cerdo.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dispuso que se suspendan temporalmente las importaciones de jamones y chorizos provenientes desde España.

La Peste Porcina Africana se propaga entre cerdos domésticos y jabalíes tanto por contacto directo como por intermediación del ambiente, y provoca índices muy elevados de mortalidad .

El agente viral puede sobrevivir largos períodos fuera del animal, incluso en una amplia gama de alimentos y derivados de origen porcino.

SENASA suspendió la importación de chorizos y un jamón de España por una enfermedad tóxica.

Luego de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España confirmara la detección y la informara formalmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), el Senasa intensificó los controles y las acciones preventivas, reforzando las inspecciones de cargas comerciales en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos para evitar el ingreso de productos, subproductos y mercancías provenientes del cerdo.

Productos exceptuados y cuáles están totalmente prohibidos

Únicamente se permitirá la entrada al país de productos derivados del cerdo cuya elaboración incluya métodos capaces de neutralizar el virus de la PPA.

Dentro de las excepciones habilitadas figuran los jamones que hayan atravesado un período de maduración mínimo de seis meses, las carnes cocidas o las tripas sometidas a procesos específicos de desinfección, además de los alimentos para mascotas elaborados mediante extrusión o conservados en latas.

La enfermedad se trasmite entre cerdos y jabalíes a través del contacto directo o indirecto, causando alta mortalidad.

En cambio, cualquier otro artículo porcino —como salazones, chorizos estacionados en seco o jamones que no alcanzan los seis meses de curado— se considera de alto riesgo sanitario, motivo por el cual su ingreso queda prohibido.

Controles y medidas para evitar el ingreso del virus al país

Del mismo modo, el Senasa detalló que realiza controles minuciosos sobre los desechos que generan los vuelos y barcos internacionales que llegan desde regiones con presencia estable de la PPA, dado que ese material puede actuar como un vehículo clave para propagar el virus.

El Senasa advirtió que se detectó Peste Porcina Africana en jabalíes de España.

A la vez, el organismo recordó que desde 1999 está prohibido que los pasajeros ingresen al país cualquier tipo de alimento o producto derivado del cerdo, sin importar la situación sanitaria del lugar desde donde hayan viajado.