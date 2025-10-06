lunes 06 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2025 - 09:42
ANMAT.

Prohíben la venta de una marca de lavandina y productos para alisar el cabello

La ANMAT dispuso la prohibición de comercializar lavandinas “Limpimax”, cosméticos capilares “T’ECNOLISS” y un equipo de depilación láser por irregularidades.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Lavandina
El informe oficial de la&nbsp;ANMAT&nbsp;subraya que, al no poder acreditarse la procedencia de los aparatos,&nbsp;“se desconoce su funcionamiento y seguridad, lo que en suma deviene en riesgo para la salud de los potenciales pacientes que pudieran ser expuestos como así también del personal que los manipula”.

El informe oficial de la ANMAT subraya que, al no poder acreditarse la procedencia de los aparatos, “se desconoce su funcionamiento y seguridad, lo que en suma deviene en riesgo para la salud de los potenciales pacientes que pudieran ser expuestos como así también del personal que los manipula”.

Lee además
Hinchas de Central Norte detenidos.
Incidentes.

Detienen a hinchas de Central Norte de Salta con armas de fuego
Las celebraciones religiosas más convocantes de Argentina según la inteligencia artificial
¿Dónde se ubica Jujuy?

Las celebraciones religiosas más convocantes de Argentina según la inteligencia artificial

Según el Boletín Oficial, el organismo detectó que los productos se ofrecían en redes sociales y comercios de Buenos Aires y Mar del Plata con supuestos registros falsos.

Al intentar verificar los domicilios declarados, las notificaciones no pudieron ser entregadas, y la autoridad sanitaria bonaerense confirmó que no existen antecedentes de registro de la empresa ni de los productos.

La ANMAT advirtió que los domisanitarios no habilitados pueden representar riesgos sanitarios para los usuarios, ya que se desconocen las condiciones de fabricación e higiene.

En una inspección a Laboratorios Aspen, la Anmat descubrió "deficiencias críticas" y ordenó la suspensión de la producción.
Tras el escándalo del fentanilo, ANMAT inhibió la producción de un cuarto laboratorio.

Tras el escándalo del fentanilo, ANMAT inhibió la producción de un cuarto laboratorio.

‍Alisadores capilares bajo la lupa

También se prohibió la venta y uso de productos capilares de la marca T’ECNOLISS, tras hallarse en un local de Ramos Mejía una serie de tratamientos para alisado sin inscripción sanitaria.

Entre los productos identificados figuran:

  • Sistema bio molecular S.A.P Fase 1

  • Sistema bio molecular S.Q.L Fase 2

  • Sistema bio molecular C.N.A Fase 3

  • Plastificado sin enjuague final HIALURON BTX Creme Argan-oil

La investigación determinó que los artículos no estaban inscriptos como cosméticos y podrían contener formol (formaldehído), un compuesto prohibido en Argentina para tratamientos capilares por su toxicidad.

El organismo explicó que la exposición al formol puede generar irritación ocular y respiratoria, dermatitis alérgicas y, ante exposición crónica, riesgo de cáncer nasofaríngeo.

Depilación
El informe oficial de la ANMAT subraya que, al no poder acreditarse la procedencia de los aparatos, “se desconoce su funcionamiento y seguridad, lo que en suma deviene en riesgo para la salud de los potenciales pacientes que pudieran ser expuestos como así también del personal que los manipula”.

El informe oficial de la ANMAT subraya que, al no poder acreditarse la procedencia de los aparatos, “se desconoce su funcionamiento y seguridad, lo que en suma deviene en riesgo para la salud de los potenciales pacientes que pudieran ser expuestos como así también del personal que los manipula”.

Equipo de depilación láser sin registro

Por último, la ANMAT dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de un equipo de depilación láser “SOPRANO ICE – ALMA – SN S12ICE0672” y su cabezal asociado.

El dispositivo fue detectado en un centro estético de Chubut, donde los responsables no pudieron acreditar su procedencia ni la documentación de importación.

La empresa Sirex Médica S.A., titular del registro legal de los equipos “ALMA”, confirmó que no había importado ni vendido el aparato en cuestión, lo que motivó su inhibición inmediata.

Según el informe oficial, se desconoce la seguridad y el funcionamiento del equipo, lo que representa un riesgo para pacientes y operadores.

En resumen

Las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial buscan proteger la salud pública y recordaron que todo producto cosmético, domisanitario o médico debe estar registrado ante la ANMAT antes de su comercialización.

El organismo recomendó a la población no adquirir productos sin número de registro o procedencia clara, especialmente en redes sociales o plataformas de venta online.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Detienen a hinchas de Central Norte de Salta con armas de fuego

Las celebraciones religiosas más convocantes de Argentina según la inteligencia artificial

El Gobierno reconoció que José Luis Espert "no tuvo claridad para explicar su situación"

Cuánto es el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025

El mensaje de Javier Milei tras la renuncia de José Luis Espert

Lo que se lee ahora
programa hogar mi anses: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Un auto cayó al vacío en Jujuy: un muerto y cinco heridos graves

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Gimnasia de Jujuy enfrentará a San Miguel.
Fútbol.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y San Miguel por el reducido de la Primera Nacional

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel