Prohíben la venta de una marca de lavandina y productos para alisar el cabello

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, uso, comercialización y distribución de las lavandinas y limpiadores marca “Limpimax”, tras comprobar que la empresa no contaba con registro ni habilitación.
Según el Boletín Oficial, el organismo detectó que los productos se ofrecían en redes sociales y comercios de Buenos Aires y Mar del Plata con supuestos registros falsos.
Al intentar verificar los domicilios declarados, las notificaciones no pudieron ser entregadas, y la autoridad sanitaria bonaerense confirmó que no existen antecedentes de registro de la empresa ni de los productos.
La ANMAT advirtió que los domisanitarios no habilitados pueden representar riesgos sanitarios para los usuarios, ya que se desconocen las condiciones de fabricación e higiene.
En una inspección a Laboratorios Aspen, la Anmat descubrió "deficiencias críticas" y ordenó la suspensión de la producción.
Tras el escándalo del fentanilo, ANMAT inhibió la producción de un cuarto laboratorio.
Alisadores capilares bajo la lupa
También se prohibió la venta y uso de productos capilares de la marca T’ECNOLISS, tras hallarse en un local de Ramos Mejía una serie de tratamientos para alisado sin inscripción sanitaria.
Entre los productos identificados figuran:
-
Sistema bio molecular S.A.P Fase 1
-
Sistema bio molecular S.Q.L Fase 2
-
Sistema bio molecular C.N.A Fase 3
-
Plastificado sin enjuague final HIALURON BTX Creme Argan-oil
La investigación determinó que los artículos no estaban inscriptos como cosméticos y podrían contener formol (formaldehído), un compuesto prohibido en Argentina para tratamientos capilares por su toxicidad.
El organismo explicó que la exposición al formol puede generar irritación ocular y respiratoria, dermatitis alérgicas y, ante exposición crónica, riesgo de cáncer nasofaríngeo.
Depilación
El informe oficial de la ANMAT subraya que, al no poder acreditarse la procedencia de los aparatos, “se desconoce su funcionamiento y seguridad, lo que en suma deviene en riesgo para la salud de los potenciales pacientes que pudieran ser expuestos como así también del personal que los manipula”.
Equipo de depilación láser sin registro
Por último, la ANMAT dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de un equipo de depilación láser “SOPRANO ICE – ALMA – SN S12ICE0672” y su cabezal asociado.
El dispositivo fue detectado en un centro estético de Chubut, donde los responsables no pudieron acreditar su procedencia ni la documentación de importación.
La empresa Sirex Médica S.A., titular del registro legal de los equipos “ALMA”, confirmó que no había importado ni vendido el aparato en cuestión, lo que motivó su inhibición inmediata.
Según el informe oficial, se desconoce la seguridad y el funcionamiento del equipo, lo que representa un riesgo para pacientes y operadores.
En resumen
Las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial buscan proteger la salud pública y recordaron que todo producto cosmético, domisanitario o médico debe estar registrado ante la ANMAT antes de su comercialización.
El organismo recomendó a la población no adquirir productos sin número de registro o procedencia clara, especialmente en redes sociales o plataformas de venta online.
