martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 08:59
Comunicado.

ANMAT prohibió un medicamento para la diabetes y 18 suplementos: qué pasó y cuáles son

La ANMAT detectó registros vencidos, rótulos falsos y desvíos de calidad en medicamentos y suplementos. Pidió no consumir los productos y reportarlos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El producto, destinado al tratamiento de la diabetes tipo 2, fue detectado en una farmacia bonaerense sin registro sanitario ni autorización de comercialización.

El producto, destinado al tratamiento de la diabetes tipo 2, fue detectado en una farmacia bonaerense sin registro sanitario ni autorización de comercialización.

Suplementos dietarios Algunos de los productos que prohibió la ANMAT. (Fotos: ANMAT).

Suplementos dietarios

Algunos de los productos que prohibió la ANMAT. (Fotos: ANMAT).

Una de las disposiciones, la N° 8201/2025, afecta al producto “Aceite de oliva extra virgen marca Valle de Beraca”, que se comercializaba con registros sanitarios inexistentes

Una de las disposiciones, la N° 8201/2025, afecta al producto “Aceite de oliva extra virgen marca Valle de Beraca”, que se comercializaba con registros sanitarios inexistentes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este martes 4 de noviembre de 2025 una serie de medidas que incluyen la prohibición de un medicamento para la diabetes, el retiro de 18 suplementos dietarios y restricciones sobre otros productos alimenticios y farmacéuticos, tras detectar irregularidades sanitarias y administrativas. Las resoluciones quedaron formalizadas en el Boletín Oficial.

Mediante la Disposición 8186/2025, el organismo ordenó la prohibición de elaboración, fraccionamiento y comercialización de todos los suplementos producidos por Grupo Bio Fit SRL (Granadero Baigorria, Santa Fe), cualquiera sea su presentación, lote y fecha de vencimiento, por carecer de registros vigentes y presentar RNPA vencidos con RNE dado de baja.

Entre los suplementos alcanzados hay combinaciones de vitaminas y minerales, y extractos como cúrcuma, spirulina, magnesio, colágeno, cartílago de tiburón, café verde, ajo, valeriana y ginkgo biloba, entre otros. Las inspecciones verificaron que el establecimiento no tenía habilitación municipal ni dirección técnica, y no acreditaba trazabilidad.

ANMAT
Suplementos dietarios Algunos de los productos que prohibió la ANMAT. (Fotos: ANMAT).

Suplementos dietarios

Algunos de los productos que prohibió la ANMAT. (Fotos: ANMAT).

Medicamento para la diabetes

En paralelo, por la Disposición 8203/2025, la ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución del medicamento “TIRZEC® 5 (Tirzepatida 5 mg/0,5 ml)”, elaborado por QUIMFA S.A. en Asunción (Paraguay), detectado en una farmacia bonaerense sin registro sanitario ni autorización en Argentina. La autoridad advirtió sobre el riesgo para la salud al desconocerse procedencia, composición y condiciones de fabricación. El producto, destinado al tratamiento de la diabetes tipo 2, fue detectado en una farmacia bonaerense sin registro sanitario ni autorización de comercialización.

Además, el organismo dispuso medidas sobre la Solución Fisiológica Isotónica Rigecin 0,90% (Rigecin Labs S.A.) por desvíos de calidad detectados en el envasado, con inmovilización y retiros preventivos recientes en distintas presentaciones y lotes.

Aceite de oliva
Una de las disposiciones, la N° 8201/2025, afecta al producto "Aceite de oliva extra virgen marca Valle de Beraca", que se comercializaba con registros sanitarios inexistentes

Una de las disposiciones, la N° 8201/2025, afecta al producto “Aceite de oliva extra virgen marca Valle de Beraca”, que se comercializaba con registros sanitarios inexistentes

Aceites adulterados

En el rubro alimentos, se prohibieron y retiraron aceites “Valle de Beraca” y “Ecoliva Blend” por ser apócrifos y adulterados. En el caso de Ecoliva, los análisis revelaron que el contenido era aceite de soja, pese a que el rótulo declaraba una mezcla de 90% oliva y 10% girasol. Las medidas se instrumentaron mediante disposiciones publicadas este martes.

La ANMAT instó a profesionales de la salud, distribuidores y consumidores a verificar stocks, suspender la venta/uso y denunciar la presencia de cualquier lote o unidad de los productos alcanzados a través de los canales oficiales. También recordó que toda compra debe realizarse a proveedores habilitados y con rótulos y registros verificables.

