martes 04 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de noviembre de 2025 - 07:02
Nación.

Este martes se reúnen en Diputados para avanzar con el Presupuesto 2026

La Comisión de Presupuesto fijó la reunión en la que la oposición buscará firmar el dictamen del Presupuesto mientras el oficialismo impulsa tratarlo en sesiones extraordinarias.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Diputados (foto archivo)

Diputados (foto archivo)


Lee además
Cecilia Loccisano.
País.

Renunció Cecilia Loccisano, Viceministra de Salud de la Nación
Nogolí está ubicado al norte de la provincia de San Luis. video
Turismo.

El pueblo de San Luis ideal para unas escapadas llenas de paz y naturaleza

Por un lado, los bloques opositores insisten en firmar el dictamen este martes y llevarlo a votación antes de fin de año. Por el otro, el Gobierno plantea postergar su tratamiento hasta que ingresen nuevos miembros del Congreso tras el recambio parlamentario, y solicita al presidente Javier Milei que convoque a sesiones extraordinarias para el debate.

image
Bertie Benegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza. Presidente de la Comisi&oacute;n de Presupuesto.

Bertie Benegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza. Presidente de la Comisión de Presupuesto.

Uno de los puntos centrales del conflicto es la meta de superávit fiscal incluida en el borrador: el oficialismo propone un superávit del 1,5%, mientras que la oposición pide situarlo en 0,9% e incluir leyes de emergencia sanitaria, discapacidad y financiamiento universitario dentro del presupuesto.

La reunión de este martes será clave para definir si el proyecto avanza en el ámbito ordinario o queda sujeto al cronograma de extraordinarias, en un contexto donde el Gobierno busca mantener el control de la agenda fiscal y legislativa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Renunció Cecilia Loccisano, Viceministra de Salud de la Nación

El pueblo de San Luis ideal para unas escapadas llenas de paz y naturaleza

CyberMonday: ¿Cuáles son los medios de pago autorizados para obtener descuentos?

ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios

Aumentos en noviembre: así quedan las tarifas de luz y gas para este mes

Lo que se lee ahora
Cecilia Loccisano.
País.

Renunció Cecilia Loccisano, Viceministra de Salud de la Nación

Por  Federico Franco

Las más leídas

La zona de la ex Terminal de Ómnibus de Jujuy. /Foto: Google Maps video
Tránsito.

Una mujer con casi 2 gramos de alcohol en sangre protagonizó un choque múltiple en Jujuy

Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Walter Morales rompió el silencio: habló de la eliminación y la continuidad de Matías Módolo

Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy
Tránsito.

Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES.
Economía.

ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios

Nueve demorados por pintadas en el Estadio 23 de Agosto y por agredir a policías
Jujuy.

Nueve demorados por pintadas en el Estadio 23 de Agosto y por agredir a policías

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel