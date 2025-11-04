Este martes se reúnen en Diputados para avanzar con el Presupuesto 2026

Por un lado, los bloques opositores insisten en firmar el dictamen este martes y llevarlo a votación antes de fin de año. Por el otro, el Gobierno plantea postergar su tratamiento hasta que ingresen nuevos miembros del Congreso tras el recambio parlamentario, y solicita al presidente Javier Milei que convoque a sesiones extraordinarias para el debate.
Uno de los puntos centrales del conflicto es la meta de superávit fiscal incluida en el borrador: el oficialismo propone un superávit del 1,5%, mientras que la oposición pide situarlo en 0,9% e incluir leyes de emergencia sanitaria, discapacidad y financiamiento universitario dentro del presupuesto.
La reunión de este martes será clave para definir si el proyecto avanza en el ámbito ordinario o queda sujeto al cronograma de extraordinarias, en un contexto donde el Gobierno busca mantener el control de la agenda fiscal y legislativa.