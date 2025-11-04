Este martes se reúnen en Diputados para avanzar con el Presupuesto 2026

Diputados (foto archivo)



La disputa por el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026 suma un capítulo clave este martes, cuando la comisión de Diputados se reúna para avanzar hacia la firma del dictamen. La oposición busca que el documento quede listo para su debate dentro del período ordinario, mientras el oficialismo promueve su tratamiento en sesiones extraordinarias.

Por un lado, los bloques opositores insisten en firmar el dictamen este martes y llevarlo a votación antes de fin de año. Por el otro, el Gobierno plantea postergar su tratamiento hasta que ingresen nuevos miembros del Congreso tras el recambio parlamentario, y solicita al presidente Javier Milei que convoque a sesiones extraordinarias para el debate.

image Bertie Benegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza. Presidente de la Comisión de Presupuesto. Uno de los puntos centrales del conflicto es la meta de superávit fiscal incluida en el borrador: el oficialismo propone un superávit del 1,5%, mientras que la oposición pide situarlo en 0,9% e incluir leyes de emergencia sanitaria, discapacidad y financiamiento universitario dentro del presupuesto.

La reunión de este martes será clave para definir si el proyecto avanza en el ámbito ordinario o queda sujeto al cronograma de extraordinarias, en un contexto donde el Gobierno busca mantener el control de la agenda fiscal y legislativa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







