¿Qué días será el Cyber Monday 2025 en Argentina?

El calendario de Argentina sobre eventos vinculados al comercio digital incluye una de las fechas más destacadas del cierre de año. El Cyber Monday 2025 despierta gran interés entre los consumidores en línea, al desarrollarse dentro de un fin de semana repleto de rebajas .

Este ciclo de promociones se ha convertido en un impulso clave para la economía mundial , marcando nuevas formas y hábitos de consumo.

El Cyber Monday tendrá lugar el 3, 4 y 5 de noviembre , con tres jornadas consecutivas dedicadas a promociones exclusivas y rebajas online . Durante ese lapso, las principales tiendas ofrecerán precios especiales que cerrarán con un día centrado plenamente en el comercio electrónico .

En su portal oficial , el evento exhibe una selección de marcas adheridas , entre las que se destacan diversas empresas y tiendas participantes que formarán parte de esta edición.

Confirman la fecha oficial del próximo Cyber Monday.

Electrónica y Tecnología:

Vea cencosud

Dvigi purificadores de agua

Oportutek

Shipin

Naldo

Coppel

Jumbo cencosud

MacStation

Tiendamia

A LOISE

Casadelaudio.com

Frávega

Megatone.net

Mercado Libre

Nuevas

On City

Drean

Samsung

Novogar

Nespresso

Pardo

Cetrogar

Perozzi e Hijo

BGH

Electro World

Carrefour

Gadnic

Como todos los años, el Cyber Monday es un evento que muchos argentinos aprovechan para definir sus próximas vacaciones.

Salud y Belleza:

Pigmento

Farmacity

Openfarma

Parfumerie

Farmaonline

Juleriaque

Viajes:

Deturista

Pax Assistance

Asegura tu viaje

Aeropuertos Argentina

GO! Assistance

Assist Card

Almundo

Coris Asistencia al Viajero

Universal Assistance

AXA

Colonia Express

Para verificar si las promociones son reales, existen tres sitios al que los usuarios podrán ingresar. Cyber Monday 2024: ¿cómo saber si las promociones son reales?

Super, Bodegas y Gastronomía:

La Barra

Coca-Cola

Bonvivir

Indumentaria y Calzado:

Chelsea

Exit

Dexter

Adidas

Cataleia (asumo que te referías a esta marca con “C”)

Stock Center

Sporting

Moov

2022i (9).jpg El Cyber Monday tendrá lugar entre el lunes 31 de octubre y el miércoles 2 de noviembre.

Servicios y Varios:

Movistar

Personal

Deportes y Fitness:

Overtech

SevenSport

Open Sports

Muebles, Hogar y Deco:

BedTime

La Espumería

Sodimac

Simmons

Easy cencosud

SommierCenter

Arredo

Belmo

Gardenlife

cyber monday.jpg Tips para hacer una compra segura en el Cyber Monday

Cómo surgieron el “Black Friday” y “Cyber Monday”

El origen contemporáneo de la expresión se remonta a mediados de los años cincuenta, cuando la policía de Filadelfia empezó a denominar “Viernes Negro” al desorden provocado por las masas de compradores y fanáticos del fútbol que colmaban las calles tras el Día de Acción de Gracias.

Con el tiempo, los comerciantes locales incorporaron el término, que alcanzó reconocimiento nacional en 1975, luego de que The New York Times lo utilizara para describir el tráfico y el caos urbano característicos de esa fecha.

El Cyber Monday es un evento de descuentos para la compra online muy esperado por usuarios de todo el país.

Desde aquel origen, el Black Friday se transformó en un fenómeno comercial de alcance mundial. Con el tiempo, las grandes tiendas estadounidenses, entre ellas Walmart, ampliaron sus horarios para aprovechar la demanda creciente, mientras que la revolución digital impulsó su expansión hacia nuevas plataformas.

El auge del comercio electrónico llevó incluso a extender las promociones durante varios días, dando lugar al Cyber Monday. Hoy, las ventas por internet superan marcas año tras año, consolidando esta fecha como uno de los principales impulsores de la economía global.