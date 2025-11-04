martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 10:45
Comercio.

¿Qué días será el Cyber Monday 2025 en Argentina?

La temporada de ofertas digitales ya comenzó y despierta gran interés entre los compradores; es una fecha clave para el comercio electrónico en Argentina.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo es el Cyber Monday 2025 en Argentina.

El calendario de Argentina sobre eventos vinculados al comercio digital incluye una de las fechas más destacadas del cierre de año. El Cyber Monday 2025 despierta gran interés entre los consumidores en línea, al desarrollarse dentro de un fin de semana repleto de rebajas.

ministro de economia luis caputo: estoy mas que comodo con el valor del dolar
Política.

Ministro de Economía Luis Caputo: "Estoy más que cómodo con el valor del dólar"
Entre el lunes 3 y el miércoles 5 de noviembre se realizará el Cyber Monday.
Comercio.

Cyber monday 2025: descuentos, beneficios y cómo estar seguro

Este ciclo de promociones se ha convertido en un impulso clave para la economía mundial, marcando nuevas formas y hábitos de consumo.

La jornada de descuentos online se aproxima.
Cuándo es el Cyber Monday 2025 en Argentina.

Cuándo es el Cyber Monday 2025 y qué marcas participan

El Cyber Monday tendrá lugar el 3, 4 y 5 de noviembre, con tres jornadas consecutivas dedicadas a promociones exclusivas y rebajas online. Durante ese lapso, las principales tiendas ofrecerán precios especiales que cerrarán con un día centrado plenamente en el comercio electrónico.

En su portal oficial, el evento exhibe una selección de marcas adheridas, entre las que se destacan diversas empresas y tiendas participantes que formarán parte de esta edición.

Confirman la fecha oficial del próximo Cyber Monday.

Electrónica y Tecnología:

  • Vea cencosud
  • Dvigi purificadores de agua
  • Oportutek
  • Shipin
  • Naldo
  • Coppel
  • Jumbo cencosud
  • MacStation
  • Tiendamia
  • A LOISE
  • Casadelaudio.com
  • Frávega
  • Megatone.net
  • Mercado Libre
  • Nuevas
  • On City
  • Drean
  • Samsung
  • Novogar
  • Nespresso
  • Pardo
  • Cetrogar
  • Perozzi e Hijo
  • BGH
  • Electro World
  • Carrefour
  • Gadnic
Como todos los años, el Cyber Monday es un evento que muchos argentinos aprovechan para definir sus próximas vacaciones.

Salud y Belleza:

  • Pigmento
  • Farmacity
  • Openfarma
  • Parfumerie
  • Farmaonline
  • Juleriaque

Viajes:

  • Deturista
  • Pax Assistance
  • Asegura tu viaje
  • Aeropuertos Argentina
  • GO! Assistance
  • Assist Card
  • Almundo
  • Coris Asistencia al Viajero
  • Universal Assistance
  • AXA
  • Colonia Express
Para verificar si las promociones son reales, existen tres sitios al que los usuarios podrán ingresar.
Cyber Monday 2024: ¿cómo saber si las promociones son reales?

Super, Bodegas y Gastronomía:

  • La Barra
  • Coca-Cola
  • Bonvivir

Indumentaria y Calzado:

  • Chelsea
  • Exit
  • Dexter
  • Adidas
  • Stock Center
  • Sporting
  • Moov
El Cyber Monday tendrá lugar entre el lunes 31 de octubre y el miércoles 2 de noviembre.

Servicios y Varios:

  • Movistar
  • Personal

Deportes y Fitness:

  • Overtech
  • SevenSport
  • Open Sports

Muebles, Hogar y Deco:

  • BedTime
  • La Espumería
  • Sodimac
  • Simmons
  • Easy cencosud
  • SommierCenter
  • Arredo
  • Belmo
  • Gardenlife
Tips para hacer una compra segura en el Cyber Monday

Cómo surgieron el “Black Friday” y “Cyber Monday”

El origen contemporáneo de la expresión se remonta a mediados de los años cincuenta, cuando la policía de Filadelfia empezó a denominar “Viernes Negro” al desorden provocado por las masas de compradores y fanáticos del fútbol que colmaban las calles tras el Día de Acción de Gracias.

Con el tiempo, los comerciantes locales incorporaron el término, que alcanzó reconocimiento nacional en 1975, luego de que The New York Times lo utilizara para describir el tráfico y el caos urbano característicos de esa fecha.

El Cyber Monday es un evento de descuentos para la compra online muy esperado por usuarios de todo el país.

Desde aquel origen, el Black Friday se transformó en un fenómeno comercial de alcance mundial. Con el tiempo, las grandes tiendas estadounidenses, entre ellas Walmart, ampliaron sus horarios para aprovechar la demanda creciente, mientras que la revolución digital impulsó su expansión hacia nuevas plataformas.

El auge del comercio electrónico llevó incluso a extender las promociones durante varios días, dando lugar al Cyber Monday. Hoy, las ventas por internet superan marcas año tras año, consolidando esta fecha como uno de los principales impulsores de la economía global.

