¿Qué días será el Cyber Monday 2025 en Argentina?

El calendario de Argentina sobre eventos vinculados al comercio digital incluye una de las fechas más destacadas del cierre de año. El Cyber Monday 2025 despierta gran interés entre los consumidores en línea, al desarrollarse dentro de un fin de semana repleto de rebajas.
Este ciclo de promociones se ha convertido en un impulso clave para la economía mundial, marcando nuevas formas y hábitos de consumo.
Cuándo es el Cyber Monday 2025 y qué marcas participan
El Cyber Monday tendrá lugar el 3, 4 y 5 de noviembre, con tres jornadas consecutivas dedicadas a promociones exclusivas y rebajas online. Durante ese lapso, las principales tiendas ofrecerán precios especiales que cerrarán con un día centrado plenamente en el comercio electrónico.
En su portal oficial, el evento exhibe una selección de marcas adheridas, entre las que se destacan diversas empresas y tiendas participantes que formarán parte de esta edición.
Electrónica y Tecnología:
Vea cencosud
Dvigi purificadores de agua
Oportutek
Shipin
Naldo
Coppel
Jumbo cencosud
MacStation
Tiendamia
A LOISE
Casadelaudio.com
Frávega
Megatone.net
Mercado Libre
Nuevas
On City
Drean
Samsung
Novogar
Nespresso
Pardo
Cetrogar
Perozzi e Hijo
BGH
Electro World
Carrefour
Gadnic
Salud y Belleza:
Pigmento
Farmacity
Openfarma
Parfumerie
Farmaonline
Juleriaque
Viajes:
Deturista
Pax Assistance
Asegura tu viaje
Aeropuertos Argentina
GO! Assistance
Assist Card
Almundo
Coris Asistencia al Viajero
Universal Assistance
AXA
Colonia Express
Super, Bodegas y Gastronomía:
La Barra
Coca-Cola
Bonvivir
Indumentaria y Calzado:
Chelsea
Exit
Dexter
Adidas
Cataleia (asumo que te referías a esta marca con “C”)
Stock Center
Sporting
Moov
Servicios y Varios:
Movistar
Personal
Deportes y Fitness:
Overtech
SevenSport
Open Sports
Muebles, Hogar y Deco:
BedTime
La Espumería
Sodimac
Simmons
Easy cencosud
SommierCenter
Arredo
Belmo
Gardenlife
Cómo surgieron el “Black Friday” y “Cyber Monday”
El origen contemporáneo de la expresión se remonta a mediados de los años cincuenta, cuando la policía de Filadelfia empezó a denominar “Viernes Negro” al desorden provocado por las masas de compradores y fanáticos del fútbol que colmaban las calles tras el Día de Acción de Gracias.
Con el tiempo, los comerciantes locales incorporaron el término, que alcanzó reconocimiento nacional en 1975, luego de que The New York Times lo utilizara para describir el tráfico y el caos urbano característicos de esa fecha.
Desde aquel origen, el Black Friday se transformó en un fenómeno comercial de alcance mundial. Con el tiempo, las grandes tiendas estadounidenses, entre ellas Walmart, ampliaron sus horarios para aprovechar la demanda creciente, mientras que la revolución digital impulsó su expansión hacia nuevas plataformas.
El auge del comercio electrónico llevó incluso a extender las promociones durante varios días, dando lugar al Cyber Monday. Hoy, las ventas por internet superan marcas año tras año, consolidando esta fecha como uno de los principales impulsores de la economía global.