jueves 30 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de octubre de 2025 - 10:00
Comercio.

Cyber monday 2025: descuentos, beneficios y cómo estar seguro

La Dirección General de Defensa del Consumidor de Salta brindó consejos para que los vecinos compren en este Cyber Monday de forma segura.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Entre el&nbsp;lunes 3 y el miércoles 5 de noviembre&nbsp;se realizará el&nbsp;Cyber Monday.

Entre el lunes 3 y el miércoles 5 de noviembre se realizará el Cyber Monday.

Entre el lunes 3 y el miércoles 5 de noviembre tendrá lugar una nueva edición del Cyber Monday, y la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Salta difundió una serie de consejos para realizar compras online de manera segura.

Lee además
Monedas argentinas.
Numismática.

Ponen a la venta monedas argentinas a $10.000.000: los detalles
ANMAT prohibió Copitos de nieve.
ANMAT.

Prohiben la venta de "Copito de Nieve" y varios productos keto en todo el país

El organismo recomendó efectuar las transacciones únicamente a través del sitio oficial del evento o de las páginas verificadas de las empresas participantes.

Consejos para evitar estafas y comprar seguros.

Cyber Monday: ¿Cómo evitar estafas?

Además, advirtió sobre la necesidad de evitar enlaces sospechosos y promociones que circulan por WhatsApp o redes sociales, especialmente cuando los precios resultan demasiado bajos o poco creíbles.

El responsable del área, Alberto Córdoba, subrayó la importancia de comprobar la confiabilidad del comerciante, consultar las valoraciones de otros compradores y emplear plataformas de pago seguras, como billeteras digitales o servicios certificados.

Entre el lunes 3 y el miércoles 5 de noviembre se realizará el Cyber Monday.

También aconsejó verificar las políticas de entrega y devolución, guardar los comprobantes y capturas de pantalla, solicitar siempre la factura y evitar divulgar contraseñas, códigos o información personal a través de mensajes o chats.

Ante dudas o inconvenientes, los vecinos pueden contactarse con Defensa del Consumidor.

  • Centro Cívico Municipal: lunes a viernes, de 8 a 14 hs.
  • Teléfono: 4160900 interno 1597
  • WhatsApp: 387-254-2826
  • Correo: [email protected]

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ponen a la venta monedas argentinas a $10.000.000: los detalles

Prohiben la venta de "Copito de Nieve" y varios productos keto en todo el país

Los cuatro requisitos que solicita ARCA para comprar en Temu o Shein

Hoy sería el cumpleaños 65 de Diego Maradona: los emotivos posteos de Dalma y Giannina

El Comando Vermelho, el factor Balcanes y la posibilidad Bioceánica

Lo que se lee ahora
El crimen tuvo lugar en Yacuiba, Bolivia.
Dolor.

Asesinaron a un ingeniero egresado de la UNJu en Bolivia

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El crimen tuvo lugar en Yacuiba, Bolivia.
Dolor.

Asesinaron a un ingeniero egresado de la UNJu en Bolivia

El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo en noviembre 2025

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en noviembre 2025

La lluvia de arroz mandó al novio directo a la guardia en Lomas de Zamora.
Redes sociales.

Viral: la lluvia de arroz en un casamiento terminó con el novio en un hospital de Lomas de Zamora

Profanaron una capilla: pisaron hostias, rompieron el sagrario y se robaron el vino de misa.
Córdoba.

Vandalizaron una capilla: destrozaron el sagrario, pisotearon las hostias y se robaron el vino

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel