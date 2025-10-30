Cyber monday 2025: descuentos, beneficios y cómo estar seguro

Entre el lunes 3 y el miércoles 5 de noviembre se realizará el Cyber Monday.

Entre el lunes 3 y el miércoles 5 de noviembre tendrá lugar una nueva edición del Cyber Monday, y la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Salta difundió una serie de consejos para realizar compras online de manera segura.

El organismo recomendó efectuar las transacciones únicamente a través del sitio oficial del evento o de las páginas verificadas de las empresas participantes.

Consejos para evitar estafas y comprar seguros. Cyber Monday: ¿Cómo evitar estafas? Además, advirtió sobre la necesidad de evitar enlaces sospechosos y promociones que circulan por WhatsApp o redes sociales, especialmente cuando los precios resultan demasiado bajos o poco creíbles.

El responsable del área, Alberto Córdoba, subrayó la importancia de comprobar la confiabilidad del comerciante, consultar las valoraciones de otros compradores y emplear plataformas de pago seguras, como billeteras digitales o servicios certificados.

También aconsejó verificar las políticas de entrega y devolución, guardar los comprobantes y capturas de pantalla, solicitar siempre la factura y evitar divulgar contraseñas, códigos o información personal a través de mensajes o chats. Ante dudas o inconvenientes, los vecinos pueden contactarse con Defensa del Consumidor. Centro Cívico Municipal: lunes a viernes, de 8 a 14 hs.

lunes a viernes, de 8 a 14 hs. Teléfono: 4160900 interno 1597

4160900 interno 1597 WhatsApp: 387-254-2826

387-254-2826 Correo: [email protected]

