viernes 31 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de octubre de 2025 - 08:34
Atención.

Alerta en Jujuy por estafas virtuales y telefónicas: cómo prevenirlas y recomendaciones

Desde la Policía de Jujuy brindaron recomendaciones para prevenir estafas virtuales y telefónicas en la provincia.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Estafas virtuales - Imagen alusiva

Estafas virtuales - Imagen alusiva

Con el avance de la tecnología, hubo un notable incremento de estafas virtuales y telefónicas en la provincia de Jujuy; por eso, desde la Policía brindaron diversas recomendaciones y advertencias para evitar ser víctimas de estos hechos delictivos.

Lee además
Entre el lunes 3 y el miércoles 5 de noviembre se realizará el Cyber Monday.
Comercio.

Cyber monday 2025: descuentos, beneficios y cómo estar seguro
EJESAalertó por estafas 
Atención.

EJESA alertó por estafas que usan su nombre e imagen: cómo operan y qué hacer

Cómo prevenir las estafas virtuales y telefónicas

En el caso de las estafas virtuales, indicaron que los estafadores en la mayoría de los casos intentan obtener datos personales y el acceso a claves para poder operar y realizar transacciones en nombre de la víctima. Ante esto, la Unidad Regional N°2 brindó las siguientes recomendaciones para evitar estafas:

  • Nunca compartas datos personales ni contraseña.
  • Siempre hay que combinar números, letras mayúsculas. Minúsculas y símbolos, nunca utilices datos relacionado con tu vida personal.
  • Prestar atención a los e-mail que recibes.
  • No confíes en avisos promocionales, regalos. Descuentos, préstamos o algún corte de servicios es necesario que corrobores siempre la veracidad.
Estafas en compras (Foto ilustrativa)
Estafas en compras (Foto ilustrativa)

Estafas en compras (Foto ilustrativa)

  • Cortar las llamadas dudosas.
  • Si recibís una llamada sospechosa, colgar de inmediato y comunicarse con las líneas oficiales del banco o tu tarjeta de crédito.
  • No brindar datos personales ni de algún familiar.
  • No enviar fotos de tu DNI.

En casos de emergencias, pueden comunicarse al 101 o al 911, o acercarse a la Comisaría más cercana.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cyber monday 2025: descuentos, beneficios y cómo estar seguro

EJESA alertó por estafas que usan su nombre e imagen: cómo operan y qué hacer

Robo frustrado en una casa de barrio Gorriti: hay un detenido y el otro se dio a la fuga

Detienen a una mujer que tenía pedido de captura en Palpalá

Volvió el sol a Jujuy: cómo va a estar el primer fin de semana de noviembre

Lo que se lee ahora
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.
Jujuy.

Carlos Sadir: "La reunión con Javier Milei fue muy buena, se aclararon algunas cosas"

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

La ciencia del sueño explica que los sueños de infidelidad reflejan emociones, miedos e inseguridades personales.
Sociedad.

La ciencia reveló qué significa soñar que tu pareja te engaña

Detuvieron a una mujer acusada de matar a su hija de 9 años.
Policiales.

Una mujer fue detenida acusada de matar a su hija de 9 años: "Le di clonazepan"

Encuentran un hombre con un disparo en la cabeza frente a un cajero automático.
Salta.

Encuentran un hombre con un disparo en la cabeza frente a un cajero automático

Caravana de autos de alta gama por el Paso de Jama: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy video
Actividades.

Caravana de autos de alta gama por el Paso de Jama: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.
Jujuy.

Carlos Sadir: "La reunión con Javier Milei fue muy buena, se aclararon algunas cosas"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel