Alerta en Jujuy por estafas virtuales y telefónicas: cómo prevenirlas y recomendaciones

Estafas virtuales - Imagen alusiva

Con el avance de la tecnología, hubo un notable incremento de estafas virtuales y telefónicas en la provincia de Jujuy; por eso, desde la Policía brindaron diversas recomendaciones y advertencias para evitar ser víctimas de estos hechos delictivos.

Cómo prevenir las estafas virtuales y telefónicas En el caso de las estafas virtuales, indicaron que los estafadores en la mayoría de los casos intentan obtener datos personales y el acceso a claves para poder operar y realizar transacciones en nombre de la víctima. Ante esto, la Unidad Regional N°2 brindó las siguientes recomendaciones para evitar estafas:

Nunca compartas datos personales ni contraseña.

Siempre hay que combinar números, letras mayúsculas. Minúsculas y símbolos, nunca utilices datos relacionado con tu vida personal.

Prestar atención a los e-mail que recibes.

No confíes en avisos promocionales, regalos. Descuentos, préstamos o algún corte de servicios es necesario que corrobores siempre la veracidad. Estafas en compras (Foto ilustrativa) Estafas en compras (Foto ilustrativa) Cortar las llamadas dudosas.

Si recibís una llamada sospechosa, colgar de inmediato y comunicarse con las líneas oficiales del banco o tu tarjeta de crédito.

No brindar datos personales ni de algún familiar.

No enviar fotos de tu DNI. En casos de emergencias, pueden comunicarse al 101 o al 911, o acercarse a la Comisaría más cercana.

