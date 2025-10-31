Alerta en Jujuy por estafas virtuales y telefónicas: cómo prevenirlas y recomendaciones

Con el avance de la tecnología, hubo un notable incremento de estafas virtuales y telefónicas en la provincia de Jujuy; por eso, desde la Policía brindaron diversas recomendaciones y advertencias para evitar ser víctimas de estos hechos delictivos.
En el caso de las estafas virtuales, indicaron que los estafadores en la mayoría de los casos intentan obtener datos personales y el acceso a claves para poder operar y realizar transacciones en nombre de la víctima. Ante esto, la Unidad Regional N°2 brindó las siguientes recomendaciones para evitar estafas:
Nunca compartas datos personales ni contraseña.
Siempre hay que combinar números, letras mayúsculas. Minúsculas y símbolos, nunca utilices datos relacionado con tu vida personal.
Prestar atención a los e-mail que recibes.
No confíes en avisos promocionales, regalos. Descuentos, préstamos o algún corte de servicios es necesario que corrobores siempre la veracidad.
Cortar las llamadas dudosas.
Si recibís una llamada sospechosa, colgar de inmediato y comunicarse con las líneas oficiales del banco o tu tarjeta de crédito.
No brindar datos personales ni de algún familiar.
No enviar fotos de tu DNI.
En casos de emergencias, pueden comunicarse al 101 o al 911, o acercarse a la Comisaría más cercana.