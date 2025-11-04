martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 16:35
Turismo.

El lugar del norte que tiene las dunas más altas del continente y es ideal para el turismo aventura

Con su atractivo único y vistas espectaculares, este destino se presenta como una de las opciones más destacadas para quienes viajan por Argentina.

Por  viajes Todo Jujuy
El Sahara argentino que tiene las dunas más altas del continente

Existen destinos en el norte de Argentina que consiguen replicar la magnitud de los paisajes más emblemáticos del mundo. Con sutiles diferencias, estos lugares sorprenden a los visitantes por su belleza y tradiciones singulares, motivo por el cuál se convierten en unas escapadas únicas. Un ejemplo de estas aventuras son las imponentes Dunas de Tatón.

En Catamarca se encuentran parajes de ensueño que evocan al imponente desierto del Sahara en Egipto. Su atractivo particular logra conquistar a todos aquellos que deciden elegirlo como lugar para vacacionar.

Este lugar es una de las grandes alternativas que tiene el turismo en Argentina.

Dónde se ubica Las Dunas de Tatón

Las Dunas de Tatón se localizan en el departamento de Tinogasta, al sector occidental de Catamarca, próximas a la frontera con La Rioja. Están situadas a aproximadamente 15 kilómetros del pequeño poblado de Tatón y a más de 300 kilómetros de la ciudad capital de la provincia.

Esta zona integra el Campo de Piedra Pómez y la región desértica de Fiambalá, uno de los paisajes naturales más extraordinarios de la zona. Sus dunas alcanzan alturas de hasta 1.200 metros, lo que las convierte en las más elevadas de Sudamérica.

El Sahara argentino que tiene las dunas más altas del continente.

Qué se puede hacer en Las Dunas de Tatón

Este lugar se distingue por su amplia oferta de actividades de turismo de aventura. Entre las más elegidas se encuentra el sandboard, una experiencia que recuerda al snowboard, pero practicada sobre la arena, permitiendo descender por las dunas más altas mientras se disfruta de panorámicas únicas.

Además, se organizan recorridos en vehículos 4x4 y excursiones guiadas para explorar los distintos sectores del desierto. Muchos turistas prefieren ascender caminando hasta los puntos más elevados para contemplar el atardecer, cuando la arena se tiñe de tonos dorados y el entorno adquiere una belleza inigualable.

Este imponente lugar ubicado en Argentina es una de las grandes atracciones para el turismo de aventura.

Para quienes disfrutan capturar imágenes, las dunas constituyen un escenario natural inigualable. En los alrededores se puede recorrer las Termas de Fiambalá, perfectas para relajarse tras un día de exploración intensa, y el pintoresco pueblo de Tatón, donde la oferta gastronómica local incluye platos tradicionales del norte argentino, como empanadas catamarqueñas, guisos caseros y vinos artesanales elaborados en la región.

Catamarca cuenta con uno rincones de ensueño.

Escapadas: ¿Cómo ir hasta Las Dunas de Tatón?

Partiendo desde San Fernando del Valle de Catamarca, el recorrido hacia Las Dunas de Tatón demanda aproximadamente seis horas de viaje. La ruta más directa es por la Ruta Nacional 60 hasta llegar a Fiambalá, y desde allí continuar unos 15 kilómetros por caminos consolidados que conducen al corazón del desierto.

Además, existen tours organizados desde Fiambalá que incluyen traslados, guías locales y experiencias de turismo aventura. Dado el estado del terreno, se aconseja extremar precauciones y realizar el trayecto con vehículos adecuados o con la asistencia de agencias especializadas de la región.

