El pueblo de San Luis ideal para unas escapadas llenas de paz y naturaleza

Los destinos turísticos más famosos suelen deslumbrar por su atractivo , pero también presentan múltiples inconvenientes . La enorme afluencia de visitantes puede convertirse en un factor de estrés y molestias . Por eso, hay un pueblo en San Luis menos conocidos que ofrecen tranquilidad . Agenda este destino para tus próximas escapadas.

San Luis , por ejemplo, es una provincia que no alcanza la fama de otros puntos turísticos del país, pero que poco a poco gana popularidad gracias a la serenidad que ofrece. En este marco se encuentra Nogolí , un lugar que se perfila como uno de los más impresionantes y singulares que se pueden descubrir en Argentina .

Nogolí se sitúa en el extremo norte de la provincia de San Luis , dentro del departamento de Belgrano , a aproximadamente 50 kilómetros de la ciudad capital . Este pequeño pueblo se extiende al pie de las sierras , rodeado de vegetación autóctona y arroyos que descienden desde las montañas , creando paisajes de gran belleza natural .

A pocos minutos del casco urbano se encuentra el Dique Nogolí , una construcción destinada a regular el caudal del río que le da nombre. El embalse formado por esta obra se ha transformado en uno de los principales atractivos de la región , gracias a su entorno pintoresco y a las vistas panorámicas que ofrece.

Este lugar ubicado en San Luis deja encantado a sus visitantes.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Nogolí?

Nogolí brinda múltiples opciones para quienes buscan contacto con la naturaleza y actividades al aire libre. El Dique Nogolí se presenta como un lugar ideal para la pesca recreativa, paseos en kayak o simplemente relajarse junto al agua. Además, es un espacio perfecto para organizar picnics o realizar caminatas por sus alrededores.

La zona también cuenta con senderos que llevan a miradores panorámicos y pequeños arroyos, donde es posible refrescarse en aguas cristalinas durante la temporada de verano. Los turistas suelen recorrer los caminos rurales que conectan Nogolí con otras localidades serranas cercanas, como Villa de la Quebrada y El Trapiche.

Nogolí está ubicado al norte de la provincia de San Luis.

En cuanto a la gastronomía, Nogolí mantiene viva la esencia de la cocina típica puntana, con recetas caseras que incluyen empanadas de carne cortada a cuchillo, chivito asado al estilo tradicional y dulces elaborados con frutas locales. Los restaurantes y estancias de la zona ofrecen platos sencillos, abundantes y preparados con ingredientes de la región.

Cómo llegar a Nogolí

Partiendo desde la ciudad de San Luis, se puede alcanzar Nogolí en menos de una hora. El trayecto sigue por la Ruta Nacional 146 hasta enlazar con la Ruta Provincial 3, que lleva directamente al pueblo.

La ruta hasta Nogolí está totalmente pavimentada y permite disfrutar de panorámicas de las sierras a lo largo de buena parte del recorrido. Además, existen frecuencias de transporte público interurbano que parten desde la terminal de San Luis varias veces al día, lo que facilita el acceso a quienes prefieren no trasladarse en vehículo propio.