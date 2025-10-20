Hace una visita ecológica a este paraíso poco conocido del norte argentino

El norte de Argentina guarda parajes que deslumbran por su belleza y por ofrecer un respiro del ajetreo urbano , ideales para quienes buscan escapar del ruido . En esta región variada , hay destinos que combinan paisajes naturales , paz y la riqueza de la cultura local . Así, esta parte del territorio se convierte en una opción ideal para unas escapadas.

Entre estos lugares singulares se encuentra El Jardín , un pequeño poblado en Salta que conquista a quienes desean vivir una experiencia diferente y más cercana a la naturaleza .

Aunque no figura entre los más promocionados , precisamente esa discreción le aporta un encanto especial para quienes quieren alejarse de los recorridos turísticos convencionales .

Este encantador poblado se ubica en la zona sur de la provincia de Salta , a orillas de la Ruta Nacional 44 . Enmarcado por cerros y vegetación típica de la región, pertenece al departamento de La Candelaria . Su emplazamiento lo convierte en un refugio perfecto para relajarse , respirar aire limpio y contemplar paisajes singulares .

Aunque es un lugar pequeño, conserva la autenticidad del norte argentino y permite a los visitantes adentrarse en las tradiciones y el estilo de vida local. Quienes lo recorren descubren un ritmo pausado y una calidez que se percibe en cada calle y hogar.

Escapadas por el norte: ¿Qué se puede hacer en El Jardín?

El paisaje que lo rodea constituye uno de sus principales encantos. Es perfecto para recorrer a pie, cabalgar por senderos, observar aves y capturar la belleza natural a través de la fotografía. Los caminos rurales que atraviesan la zona invitan a explorarlos con calma, disfrutando de cada rincón y detalle del entorno.

Además, el área ofrece productos autóctonos, mercados locales y una cocina tradicional que complementa la experiencia. La serenidad del lugar lo convierte en un destino predilecto tanto para relajarse como para practicar turismo sostenible, conectado con la naturaleza y con bajo impacto ambiental.

Cómo ir hasta El Jardín

Partiendo desde la ciudad de Salta, llegar a este destino es relativamente fácil: primero se toma la Ruta Nacional 9 y luego se continúa por la Ruta Nacional 44 rumbo al sur de la provincia. La mayor parte del trayecto está asfaltada, y se puede realizar tanto en vehículo particular como en transporte público, con servicios disponibles desde localidades cercanas como Metán o Rosario de la Frontera.