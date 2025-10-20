lunes 20 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de octubre de 2025 - 18:02
Turismo.

Hace una visita ecológica a este paraíso poco conocido del norte argentino

Se trata de un rincón poco conocido en Salta, provincia del norte de Argentina, que es perfecto para quienes buscan explorar destinos dentro del país.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
El entorno natural es uno de sus mayores atractivos.

El entorno natural es uno de sus mayores atractivos.

El norte de Argentina guarda parajes que deslumbran por su belleza y por ofrecer un respiro del ajetreo urbano, ideales para quienes buscan escapar del ruido. En esta región variada, hay destinos que combinan paisajes naturales, paz y la riqueza de la cultura local. Así, esta parte del territorio se convierte en una opción ideal para unas escapadas.

Lee además
eligieron a maimara como uno de los pueblos mas lindos del mundo
Best Tourism.

Eligieron a Maimará como uno de los pueblos más lindos del mundo
Maimará, Jujuy.
Best Tourism.

"Estamos todos los maimareños muy contentos": Maimará fue elegida entre los pueblos más lindos del mundo

Entre estos lugares singulares se encuentra El Jardín, un pequeño poblado en Salta que conquista a quienes desean vivir una experiencia diferente y más cercana a la naturaleza.

Este lugar poco conocido por el turismo es una verdadera joya y se encuentra en la provincia de Salta.

Aunque no figura entre los más promocionados, precisamente esa discreción le aporta un encanto especial para quienes quieren alejarse de los recorridos turísticos convencionales.

Dónde se ubica El Jardín

Este encantador poblado se ubica en la zona sur de la provincia de Salta, a orillas de la Ruta Nacional 44. Enmarcado por cerros y vegetación típica de la región, pertenece al departamento de La Candelaria. Su emplazamiento lo convierte en un refugio perfecto para relajarse, respirar aire limpio y contemplar paisajes singulares.

El entorno natural es uno de sus mayores atractivos.

Aunque es un lugar pequeño, conserva la autenticidad del norte argentino y permite a los visitantes adentrarse en las tradiciones y el estilo de vida local. Quienes lo recorren descubren un ritmo pausado y una calidez que se percibe en cada calle y hogar.

Escapadas por el norte: ¿Qué se puede hacer en El Jardín?

El paisaje que lo rodea constituye uno de sus principales encantos. Es perfecto para recorrer a pie, cabalgar por senderos, observar aves y capturar la belleza natural a través de la fotografía. Los caminos rurales que atraviesan la zona invitan a explorarlos con calma, disfrutando de cada rincón y detalle del entorno.

Qué se puede hacer en El Jardín.

Además, el área ofrece productos autóctonos, mercados locales y una cocina tradicional que complementa la experiencia. La serenidad del lugar lo convierte en un destino predilecto tanto para relajarse como para practicar turismo sostenible, conectado con la naturaleza y con bajo impacto ambiental.

El norte argentino tiene lugares que sorprenden por su belleza y por mantenerse lejos del ruido de las grandes ciudades.

Cómo ir hasta El Jardín

Partiendo desde la ciudad de Salta, llegar a este destino es relativamente fácil: primero se toma la Ruta Nacional 9 y luego se continúa por la Ruta Nacional 44 rumbo al sur de la provincia. La mayor parte del trayecto está asfaltada, y se puede realizar tanto en vehículo particular como en transporte público, con servicios disponibles desde localidades cercanas como Metán o Rosario de la Frontera.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Eligieron a Maimará como uno de los pueblos más lindos del mundo

"Estamos todos los maimareños muy contentos": Maimará fue elegida entre los pueblos más lindos del mundo

Hace unas escapadas a este pueblo con tradiciones, festivales y arquitecturas increíbles

El pueblo del norte que combina magia e historia y fascina a todos los turistas

Hace una visita a este pueblo del norte con dos valles impactantes y una cascada única

Lo que se lee ahora
Donald Trump habla con los reporteros a bordo del Air Force One (AP) video
Economía.

"Están luchando por su vida": La dura frase de Donald Trump sobre la Argentina

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Walter Morales video
Polémico arbitraje.

Walter Morales tras la suspensión: "Vamos a defender a Gimnasia, me sentí perjudicado"

Sin clases en dos localidades de Jujuy.
Atención.

Suspendieron las clases en dos ciudades de Jujuy: los motivos

Lucas Comesaña - Árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn video
Reducido.

Qué va a pasar con el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

Ricardo Caruso Lombardi tras la suspensión: mandan a un árbitro a hacer los deberes
Polémica.

Caruso Lombardi tras la suspensión: "Mandan a un árbitro a hacer los deberes"

Detenidos por el caso María Luz Herrera
Etapa final.

Caso María Luz Herrera: citaron a los detenidos y la causa se encamina a juicio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel