Hace una visita ecológica a este paraíso poco conocido del norte argentino

El norte de Argentina guarda parajes que deslumbran por su belleza y por ofrecer un respiro del ajetreo urbano, ideales para quienes buscan escapar del ruido. En esta región variada, hay destinos que combinan paisajes naturales, paz y la riqueza de la cultura local. Así, esta parte del territorio se convierte en una opción ideal para unas escapadas.
Entre estos lugares singulares se encuentra El Jardín, un pequeño poblado en Salta que conquista a quienes desean vivir una experiencia diferente y más cercana a la naturaleza.
Este lugar poco conocido por el turismo es una verdadera joya y se encuentra en la provincia de Salta.
Aunque no figura entre los más promocionados, precisamente esa discreción le aporta un encanto especial para quienes quieren alejarse de los recorridos turísticos convencionales.
Dónde se ubica El Jardín
Este encantador poblado se ubica en la zona sur de la provincia de Salta, a orillas de la Ruta Nacional 44. Enmarcado por cerros y vegetación típica de la región, pertenece al departamento de La Candelaria. Su emplazamiento lo convierte en un refugio perfecto para relajarse, respirar aire limpio y contemplar paisajes singulares.
El entorno natural es uno de sus mayores atractivos.
Aunque es un lugar pequeño, conserva la autenticidad del norte argentino y permite a los visitantes adentrarse en las tradiciones y el estilo de vida local. Quienes lo recorren descubren un ritmo pausado y una calidez que se percibe en cada calle y hogar.
Escapadas por el norte: ¿Qué se puede hacer en El Jardín?
El paisaje que lo rodea constituye uno de sus principales encantos. Es perfecto para recorrer a pie, cabalgar por senderos, observar aves y capturar la belleza natural a través de la fotografía. Los caminos rurales que atraviesan la zona invitan a explorarlos con calma, disfrutando de cada rincón y detalle del entorno.
Qué se puede hacer en El Jardín.
Además, el área ofrece productos autóctonos, mercados locales y una cocina tradicional que complementa la experiencia. La serenidad del lugar lo convierte en un destino predilecto tanto para relajarse como para practicar turismo sostenible, conectado con la naturaleza y con bajo impacto ambiental.
El norte argentino tiene lugares que sorprenden por su belleza y por mantenerse lejos del ruido de las grandes ciudades.
Cómo ir hasta El Jardín
Partiendo desde la ciudad de Salta, llegar a este destino es relativamente fácil: primero se toma la Ruta Nacional 9 y luego se continúa por la Ruta Nacional 44 rumbo al sur de la provincia. La mayor parte del trayecto está asfaltada, y se puede realizar tanto en vehículo particular como en transporte público, con servicios disponibles desde localidades cercanas como Metán o Rosario de la Frontera.
