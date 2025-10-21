martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 17:08
Turismo.

Así es la maravilla jujeña llena de naturaleza que enamora a todos los turistas que visitan el norte

Con sus colinas de tonalidades rojizas y su aura especial, se trata de un lugar singular en el que la herencia histórica y la belleza natural se entrelazan.

viajes Todo Jujuy
Así es la maravilla jujeña llena de naturaleza que enamora a todos los turistas que visitan el norte.

Así es la maravilla jujeña llena de naturaleza que enamora a todos los turistas que visitan el norte.

Argentina se destaca por una riqueza turística difícil de igualar. Desde las costas bañadas por el Atlántico hasta los imponentes glaciares patagónicos, cada zona ofrece experiencias singulares. Entre tantos lugares sorprendentes, hay una maravilla del norte ideal para unas escapadas: Uquía, un pequeño poblado de Jujuy que fusiona historia, tradición y paisajes impresionantes.

Situado en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, Uquía se revela como un tesoro oculto que fascina a quienes lo recorren.

Los tesoros turísticos escondidos de la Argentina que pocos conocen.

Sus colinas rojizas, su atmósfera particular y su emblemático recurso natural, la Quebrada de las Señoritas, convierten al destino en un imprescindible para los viajeros apasionados por la naturaleza y la aventura.

Dónde queda Uquía, una maravilla del norte argentino

Este atractivo poblado se sitúa en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. Lo recorre la emblemática Ruta Nacional 9, un trayecto que conecta algunos de los paisajes más impactantes del noroeste argentino. Uquía goza de una ubicación estratégica entre Tilcara y Humahuaca, dos de los puntos más concurridos de la región.

Con sus paisajes rojos y su mística, es un rincón único donde la historia y la naturaleza se fusionan.

Desde este punto, las distancias hacia otros atractivos turísticos son relativamente cortas. Por ejemplo, Humahuaca se encuentra a 12 km, Tilcara a 32 km y Purmamarca a 57 km. Para quienes desean aventurarse más lejos, las Salinas Grandes están a 124 km y La Quiaca a 168 km.

El encanto del norte en un solo destino.

Escapadas: ¿Qué hacer en Uquía?

Uno de los principales tesoros de Uquía es la Quebrada de las Señoritas, un conjunto de formaciones rocosas rojizas que parecen de otro mundo. El acceso a este paraje comienza a aproximadamente un kilómetro de la plaza central y puede iniciarse tras un breve traslado en vehículo, continuando luego a pie.

El recorrido por la quebrada es sencillo y permite adentrarse en un escenario de cañones y cavernas con más de un millón de años de historia geológica.

Argentina es un país con una diversidad turística envidiable.

El componente histórico también tiene gran relevancia en el pueblo. La Iglesia de San Francisco de Paula, erigida en 1691, es una de las piezas arquitectónicas más destacadas de la Quebrada de Humahuaca. En su interior se conserva una colección de Ángeles Arcabuceros, obras de la Escuela Cuzqueña que muestran figuras celestiales portando armas de fuego, reflejando el mestizaje cultural durante la época colonial.

Para quienes desean sumergirse en la cultura local, el Carnaval de los Alegres en Uquía se presenta como una celebración imprescindible. Durante estas festividades, el pueblo se llena de música, bailes y rituales ancestrales, conservando tradiciones que se han transmitido de generación en generación.

Cómo llegar a Uquía

Acceder a Uquía resulta bastante sencillo. Partiendo desde San Salvador de Jujuy, la capital de la provincia, se debe seguir la Ruta Nacional 9 rumbo al norte. El viaje dura alrededor de dos horas y regala paisajes panorámicos únicos de la Quebrada de Humahuaca.

Para quienes optan por transporte público, existen servicios de buses que comunican San Salvador de Jujuy con Humahuaca, Tilcara y otras localidades cercanas. Desde estas ciudades, se puede continuar el recorrido en colectivo o remis hasta llegar a Uquía.

