La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso el retiro del mercado y la prohibición en todo el país de ocho alisadores para el pelo de la marca Lazios Professional . El organismo detectó que se comercializaban sin inscripción sanitaria y advirtió que representan un “serio riesgo para la salud de la población” , principalmente por la posible presencia de formol.

Según se detalló en la disposición publicada en el Boletín Oficial, la investigación comenzó cuando el Servicio de Productos Cosméticos verificó la venta de alisadores y tratamientos capilares sin datos de registro. Al consultar la base oficial de la ANMAT, se confirmó que ninguno de los cosméticos figuraba como producto habilitado , por lo que fueron catalogados como ilegítimos.

La prohibición alcanza a los siguientes productos capilares de Lazios Professional , en todas sus presentaciones y lotes: Laminado cauterizador, Botox capilar, Keratina, Alisado definitivo, Alisado Gold efecto espejo, Alisado 3D efecto espejo 3 en 1, Alisado 4D efecto espejo 4 en 1 y Nanoplastía alisado capilar . Ninguno cuenta con inscripción sanitaria en ANMAT.

La medida implica que no pueden fabricarse, venderse, distribuirse, publicitarse ni ofrecerse online . El organismo también dio aviso a las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires para que acompañen el control y el retiro efectivo de estos productos del mercado.

La ANMAT retiró del mercado ocho alisadores para el pelo por riesgo para la salud La ANMAT retiró del mercado ocho alisadores para el pelo por riesgo para la salud

Por qué pueden ser peligrosos

De acuerdo con la ANMAT, los alisadores ilegítimos podrían contener formaldehído (formol) como activo alisante, una sustancia cuyo uso para este fin no está autorizado en cosmética. La exposición a sus vapores puede provocar irritación, enrojecimiento, ardor y picazón en piel y ojos, lagrimeo, irritación de garganta y nariz, tos y alteraciones serias del tracto respiratorio. En casos de exposición crónica, se asocia a un aumento del riesgo de carcinoma nasofaríngeo.

Al tratarse de productos sin registro, también se desconoce el lugar y las condiciones de elaboración, la concentración de ingredientes y el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, por lo que no se pueden ofrecer garantías de calidad ni de inocuidad para usuarios y profesionales que los aplican en salones de peluquería.

Qué hacer si compraste alguno de estos alisadores

La recomendación para quienes tengan en su casa o en una peluquería alguno de estos alisadores es suspender su uso de inmediato y no volver a aplicarlos, además de no revenderlos ni ofrecerlos a otras personas. También se sugiere conservar el envase y realizar una denuncia o consulta ante ANMAT Responde (0800-333-1234 o por correo electrónico) o a través del sistema de Cosmetovigilancia, que recibe reportes sobre productos cosméticos ilegítimos o con efectos adversos.