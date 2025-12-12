viernes 12 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de diciembre de 2025 - 08:58
Salud.

La ANMAT retiró del mercado ocho alisadores para el pelo por riesgo para la salud

Los productos que prohibió la ANMAT podrían contener formol, una sustancia no autorizada para alisar el cabello. La medida rige en todo el país.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La ANMAT retiró del mercado ocho alisadores para el pelo por riesgo para la salud

La ANMAT retiró del mercado ocho alisadores para el pelo por riesgo para la salud

La ANMAT retiró del mercado ocho alisadores para el pelo por riesgo para la salud

La ANMAT retiró del mercado ocho alisadores para el pelo por riesgo para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso el retiro del mercado y la prohibición en todo el país de ocho alisadores para el pelo de la marca Lazios Professional. El organismo detectó que se comercializaban sin inscripción sanitaria y advirtió que representan un “serio riesgo para la salud de la población”, principalmente por la posible presencia de formol.

Lee además
ANMAT prohibió todos los productos de una marca de limpieza.
Sociedad.

ANMAT prohibió todos los productos de una marca de limpieza: ¿Cuál es?
Se filtró el parte médico de Joaquín Levinton, internado de urgencia.   video
Preocupación.

Publicaron el primer parte médico sobre la salud de Joaquín Levinton: qué dice

Según se detalló en la disposición publicada en el Boletín Oficial, la investigación comenzó cuando el Servicio de Productos Cosméticos verificó la venta de alisadores y tratamientos capilares sin datos de registro. Al consultar la base oficial de la ANMAT, se confirmó que ninguno de los cosméticos figuraba como producto habilitado, por lo que fueron catalogados como ilegítimos.

Qué productos fueron retirados por la ANMAT

La prohibición alcanza a los siguientes productos capilares de Lazios Professional, en todas sus presentaciones y lotes: Laminado cauterizador, Botox capilar, Keratina, Alisado definitivo, Alisado Gold efecto espejo, Alisado 3D efecto espejo 3 en 1, Alisado 4D efecto espejo 4 en 1 y Nanoplastía alisado capilar. Ninguno cuenta con inscripción sanitaria en ANMAT.

La medida implica que no pueden fabricarse, venderse, distribuirse, publicitarse ni ofrecerse online. El organismo también dio aviso a las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires para que acompañen el control y el retiro efectivo de estos productos del mercado.

La ANMAT retiró del mercado ocho alisadores para el pelo por riesgo para la salud
La ANMAT retiró del mercado ocho alisadores para el pelo por riesgo para la salud

La ANMAT retiró del mercado ocho alisadores para el pelo por riesgo para la salud

Por qué pueden ser peligrosos

De acuerdo con la ANMAT, los alisadores ilegítimos podrían contener formaldehído (formol) como activo alisante, una sustancia cuyo uso para este fin no está autorizado en cosmética. La exposición a sus vapores puede provocar irritación, enrojecimiento, ardor y picazón en piel y ojos, lagrimeo, irritación de garganta y nariz, tos y alteraciones serias del tracto respiratorio. En casos de exposición crónica, se asocia a un aumento del riesgo de carcinoma nasofaríngeo.

Al tratarse de productos sin registro, también se desconoce el lugar y las condiciones de elaboración, la concentración de ingredientes y el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, por lo que no se pueden ofrecer garantías de calidad ni de inocuidad para usuarios y profesionales que los aplican en salones de peluquería.

Qué hacer si compraste alguno de estos alisadores

La recomendación para quienes tengan en su casa o en una peluquería alguno de estos alisadores es suspender su uso de inmediato y no volver a aplicarlos, además de no revenderlos ni ofrecerlos a otras personas. También se sugiere conservar el envase y realizar una denuncia o consulta ante ANMAT Responde (0800-333-1234 o por correo electrónico) o a través del sistema de Cosmetovigilancia, que recibe reportes sobre productos cosméticos ilegítimos o con efectos adversos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANMAT prohibió todos los productos de una marca de limpieza: ¿Cuál es?

Publicaron el primer parte médico sobre la salud de Joaquín Levinton: qué dice

Una provincia denunció a padres que no vacunaron a sus hijos: cuáles son las sanciones

Se rompió un caño y se inundó el hospital de Orán

¿Cuándo podría llegar a la Argentina la gripe H3N2 que arrasa en Europa y EE.UU?

Lo que se lee ahora
Se filtró el parte médico de Joaquín Levinton, internado de urgencia.   video
Preocupación.

Publicaron el primer parte médico sobre la salud de Joaquín Levinton: qué dice

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Dolor por la muerte de un cantante de cumbia.
Espectáculos.

Dolor por la muerte de un reconocido cantante de cumbia

Alerta amarilla en Jujuy.
Tiempo.

Alerta por tormentas y posible granizo para este viernes en Jujuy: zonas afectadas

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales
AHORA.

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales

Belén Bellone, la jujeña que llega al mejor hospital del mundo.
¡Felicidades!

Belén Bellone, la médica jujeña que llegó al mejor hospital del mundo

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel