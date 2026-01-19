lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 09:40
Sociedad.

La ANMAT ordenó retirar del mercado una crema de enjuague por riesgos para la salud

Prohibió la venta del acondicionador “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner”, de Curl Girl, por irregularidades en su rotulado.

Redacción de TodoJujuy
ANMAT dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del acondicionador.

La ANMAT resolvió vetar en todo el país la fabricación, venta y circulación de una crema de enjuague para el pelo luego de detectar graves incumplimientos a las normas vigentes. El artículo en cuestión es “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner”, de la marca Curl Girl.

Este se encontraba en el mercado sin los datos esenciales de registro y rotulado, además de incluir componentes que están terminantemente vedados por la legislación nacional.

Se prohibió una crema enjuague por contener sustancias tóxicas.

Por qué ANMAT activó la alerta sanitaria

El expediente se abrió tras una notificación por una presunta falla en la calidad del producto que llegó al sector de Cosmetovigilancia de la ANMAT. Tal como detalla la Disposición 28/2026, difundida en el Boletín Oficial, el cosmético se comercializaba sin consignar número de lote ni fecha de vencimiento, una irregularidad considerada crítica porque imposibilita asegurar condiciones adecuadas de control, seguridad y seguimiento.

Durante la revisión del etiquetado, los especialistas del organismo detectaron que los datos impresos no coincidían con ningún antecedente registrado oficialmente. Aunque el envase incluía un número de legajo vinculado a un laboratorio autorizado —Laboratorio Luis Norberto Jara—, desde la firma aseguraron que no elaboraron productos que carecieran de la identificación exigida por la normativa.

La investigación detectó además el uso de ingredientes prohibidos por la normativa vigente, lo que motivó su retiro inmediato del mercado en todo el país.

Desde la empresa fabricante señalaron que solo se produjo una partida del cosmético, rotulada como DC394 y con fecha de caducidad fijada para noviembre de 2024, y aseguraron que cada envase salió al mercado con la identificación reglamentaria correspondiente. Ante ese escenario, la ANMAT decidió avanzar con el expediente, ampliar las actuaciones y llevar a cabo una auditoría en la planta donde se elaboró el producto.

Riesgo para la salud

En el marco del procedimiento de control, los inspectores del organismo constataron que la única partida fabricada contenía dos componentes expresamente vetados por la legislación vigente: azul de metileno y violeta de genciana. Estas sustancias están excluidas de la elaboración de cosméticos desde 2015, a raíz de los posibles efectos nocivos que pueden provocar en las personas.

El producto había sido formulado con dos ingredientes no permitidos.

La aplicación reiterada de estos químicos puede ocasionar distintos efectos indeseados, sobre todo en la piel y el cuero cabelludo. Por esa razón, las regulaciones sanitarias impiden su utilización en artículos de cuidado e higiene personal, sin importar la cantidad en la que se los incorpore.

Frente a este escenario, la ANMAT dispuso la salida urgente del circuito comercial del lote detectado y resolvió vetar por completo el producto, al entender que se trataba de un cosmético irregular y con posibles consecuencias para la salud de quienes lo utilizaran.

Asimismo, la pesquisa puso el foco en la ausencia de registro oficial al momento de su venta. La reglamentación vigente exige que todo cosmético cuente con la correspondiente inscripción previa a su distribución, una condición que en esta oportunidad fue claramente vulnerada.

Por qué se activó la alerta sanitaria.

Más tarde se puso en marcha un proceso de registración en el que aparece como responsable la empresa UKIYO S.R.L. No obstante, al dictarse la resolución, la firma todavía no había contestado las intimaciones formales para aclarar si tuvo algún grado de intervención en la comercialización del artículo.

La ausencia de esas explicaciones fue otro de los elementos que el organismo tuvo en cuenta al definir la decisión sanitaria, dado que profundiza la falta de certezas sobre la procedencia del cosmético, su proceso de fabricación y las garantías mínimas de seguridad para los usuarios.

Qué implica la prohibición de ANMAT

La resolución firmada por el titular del organismo sanitario establece la prohibición total del empleo, la venta, la promoción, la distribución y la publicación del producto en sitios de comercio electrónico en todo el país.

El uso de estos compuestos puede generar reacciones adversas.

La decisión fue notificada a los organismos de control sanitario de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de intensificar las fiscalizaciones e impedir que el cosmético continúe en circulación.

Desde la ANMAT aconsejaron a las personas que posean el acondicionador “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner” dejar de utilizarlo de forma inmediata. Además, indicaron que, ante la aparición de efectos no deseados, se debe recurrir a un profesional médico y efectuar el reporte correspondiente a través de los sistemas oficiales de Cosmetovigilancia.

