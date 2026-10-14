Muerte de Diego Maradona: Fernando Burlando pidió 15 años de prisión para Leopoldo Luque

El abogado Fernando Burlando cerró este miércoles 14 de octubre los alegatos de la parte acusadora en el juicio por la muerte de Diego Maradona , con una contundente exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro. En representación de Dalma y Gianinna Maradona, pidió 15 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y 10 años para la psiquiatra Agustina Cosachov , a quienes consideró responsables de homicidio simple con dolo eventual.

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Durante una exposición de aproximadamente cinco horas, el letrado sostuvo que el exfutbolista fue abandonado por los profesionales encargados de su atención médica y aseguró que su muerte podría haberse evitado.

"Sin lugar a dudas hoy tenemos una gran cita con la historia . Lo que ustedes decidirán en este juicio quedará marcado a fuego en la memoria colectiva de esta y varias generaciones más", expresó al comenzar su alegato.

Uno de los momentos más impactantes de la audiencia se produjo cuando Burlando cuestionó duramente el accionar del equipo médico que asistía a Maradona durante su internación domiciliaria. "Mataron a un héroe mitológico, a un guerrero capaz de ir y volver del olvido y de la muerte cuando lo deseaba" , sostuvo el abogado.

Además, aseguró que los profesionales se aprovecharon de la vulnerabilidad del estado de salud del Diez y que sus decisiones contribuyeron al desenlace fatal. Para Burlando, la responsabilidad de los principales acusados debe encuadrarse en el delito de homicidio simple con dolo eventual, figura que contempla situaciones en las que una persona advierte la posibilidad de provocar una muerte y, pese a ello, continúa con su conducta.

Las penas que pidió Burlando para los acusados

Durante su alegato, el representante de Dalma y Gianinna solicitó distintas condenas para los profesionales que participaron en la atención médica de Maradona.

Leopoldo Luque, neurocirujano: 15 años de prisión.

Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical: 12 años de prisión.

Agustina Cosachov, psiquiatra: 10 años de prisión.

Carlos Díaz, psicólogo: 5 años de prisión.

Ricardo Almirón, enfermero: 4 años y 6 meses de prisión.

Mariano Perroni, coordinador de enfermería: 4 años y 6 meses de prisión.

Para Luque, Forlini y Cosachov, Burlando sostuvo la acusación de homicidio simple con dolo eventual. En tanto, solicitó condenas por homicidio culposo para Díaz, Almirón y Perroni. También reclamó que, en caso de una sentencia condenatoria, se disponga la inhabilitación profesional de los acusados desde el momento del fallo.

Impactante relato del sobrino de Diego Maradona.

Retiraron la acusación contra uno de los médicos

Otra de las novedades de la jornada fue la decisión de Burlando de solicitar la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna por falta de pruebas. Como la Fiscalía y las querellas no mantuvieron acusaciones en su contra, Di Spagna quedó como el único imputado para quien todas las partes acusadoras solicitaron la absolución.

Esta decisión implica que ya no será necesario que participe de las audiencias restantes y que su defensa tampoco estará obligada a presentar un alegato. Sin embargo, la resolución formal quedará en manos del Tribunal. Según trascendió, el médico asintió con la cabeza al escuchar el pedido del abogado.

Tensión entre las hijas de Diego Maradona durante la audiencia

Antes de la exposición de Burlando, el abogado Pablo Jurado, también representante de Dalma y Gianinna, había solicitado penas inferiores para algunos acusados. Además, coincidió con el abogado de Jana Maradona en solicitar la absolución del psicólogo Carlos Díaz por el beneficio de la duda.

Este planteo generó malestar entre Dalma y Gianinna, quienes estuvieron presentes en la audiencia junto a su madre, Claudia Villafañe. Según trascendió, las hermanas manifestaron su indignación por las diferencias entre los pedidos de las querellas.

En conjunto, las acusaciones particulares solicitaron condenas de entre 12 y 16 años de prisión para Luque, entre 10 y 12 años para Forlini y diferentes penas para el resto de los profesionales investigados.

Cuándo continúa el juicio por la muerte de Diego Maradona

Tras finalizar los alegatos de la Fiscalía y las querellas, el juicio ingresará en su etapa final con las exposiciones de las defensas. Las próximas audiencias están previstas para la semana siguiente, con jornadas programadas para el martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de octubre. Una vez concluidas, los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro quedarán en condiciones de deliberar.

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras permanecía bajo atención médica domiciliaria después de una intervención quirúrgica. El proceso judicial busca determinar si existieron responsabilidades penales en las decisiones y omisiones de los profesionales encargados de su cuidado. Por el momento, los pedidos de condena corresponden a las partes acusadoras y todavía no constituyen una sentencia judicial.