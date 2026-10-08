Juicio por la muerte de Diego Maradona: "Era una bomba de tiempo y se lo sacaron de encima"

Tras 45 audiencias y más de 70 testigos, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ingresó este jueves en su etapa de alegatos finales. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren fueron los primeros en exponer ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.

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Ferrari realizó un fuerte cuestionamiento a los profesionales que participaron de la atención de Maradona durante su internación domiciliaria y aseguró que el paciente se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad.

“ Al 11 de noviembre de 2020, Maradona era una bomba de tiempo, se lo sacaron de encima y lo introdujeron en esa casa que, 14 días después, terminó muriendo”, sostuvo el fiscal y agregó que el lugar donde Maradona pasó sus últimos días no contaba con los elementos necesarios para responder ante una emergencia médica.

“ Usaron un playroom que tenía una cama común y nada más . No tenía guantes, gasas, una vía, un botiquín de primeros auxilios, un desfibrilador, una ambulancia ni nada de lo que prometieron. Era un vacío puro, esa casa no tenía nada”, afirmó.

“Existió un grupo de improvisados”

Patricio Ferrari sostuvo además que durante el debate surgieron elementos que, a su criterio, permiten afirmar que existió un grupo de profesionales que actuó de manera negligente frente a la complejidad del cuadro de salud de Maradona.

“Existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que trataban a un paciente vulnerable y complejo. Ese grupo de improvisados ha incrementado el riesgo más allá de lo permitido, algunos de ellos con indiferencia”, expresó.

El fiscal también apuntó contra las declaraciones de los imputados y sostuvo que ninguno logró modificar la hipótesis de la acusación. “Nos encontramos con las versiones de todos los imputados, Luque ha declarado 12 veces, y ninguno pudo revertir el cuadro probatorio”, afirmó.

Uno de los momentos más fuertes del alegato ocurrió cuando Ferrari cuestionó el acta de externación firmada antes de la internación domiciliaria. “Con el acta de externación quisieron deslindar su responsabilidad”, sostuvo antes de romper el documento frente a los presentes.

También enumeró distintos signos que, según la acusación, evidenciaban el deterioro de la salud de Maradona antes de su muerte. “Nadie puede refutar las señales de alarma que exhibía el cuerpo de la víctima: la hinchazón, los edemas, la voz robótica... Todo este combo no llamó la atención de los médicos para que hagan algo. Hicieron todo para no hacer nada”, afirmó.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren

La situación médica de Diego Maradona

A su turno, el fiscal Cosme Iribarren centró su exposición en los antecedentes médicos del exfutbolista y sostuvo que no podía ser considerado un paciente sano que simplemente atravesaba un período de recuperación tras una intervención quirúrgica.

“Diego Maradona no era un paciente sano que solamente atravesaba un posoperatorio quirúrgico por el hematoma subdural. No era precisamente un toro, como uno de los imputados manifestaba a sus allegados; era un paciente complejo y tenía antecedentes médicos de todo tipo”, señaló.

Iribarren sostuvo que la evidencia incorporada durante el juicio permite analizar el caso teniendo en cuenta los múltiples factores de riesgo que presentaba Maradona.

“Se elimina cualquier posibilidad de analizar la cuestión médica como un paciente sin factores de riesgo, todo lo contrario”, remarcó.

En el cierre de su exposición, el fiscal hizo referencia a las condiciones en las que fue encontrado Maradona tras su muerte y sostuvo que su estado era consecuencia de afecciones que, según la acusación, no fueron atendidas.

“La imagen de Diego (muerto) va a ser imborrable. Lo impactante de esa imagen tiene una sola explicación y está reflejado en todas las afecciones que tenía al mes de noviembre del 2020 y que no fueron atendidas”, afirmó.

Cómo continúa el juicio

Luego de los fiscales será el turno de las querellas y, posteriormente, de las defensas de los siete acusados que continúan en el proceso. Cada una de las partes tendrá un máximo de tres horas para presentar sus argumentos.

Entre los acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni.

Todos están acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual. La fiscalía sostiene que existieron decisiones y omisiones en la atención médica que tuvieron incidencia en la muerte de Maradona, mientras que las defensas plantean que se trató de un evento cardíaco súbito e imprevisible.

Con el cierre de los alegatos, el tribunal quedará en condiciones de analizar las pruebas y los argumentos de las partes antes de avanzar hacia la deliberación y el posterior veredicto.