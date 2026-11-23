Rodeado de montañas y una frondosa vegetación , Santa Ana del Valle Grande se presenta como un rincón jujeño de una belleza extraordinaria . Ubicado en pleno territorio de Jujuy , este pueblo conserva el encanto de los lugares donde las tradiciones y el sentido de pertenencia siguen intactos. Un destino ideal para unas escapadas por el país.

País. El pueblo de Córdoba que parece salido de un cuento y conquista con sus paisajes de montaña

Su emplazamiento, en la zona de transición entre la Quebrada y las Yungas , ofrece un escenario natural singular, en el que los densos bosques verdes se entremezclan con la inmensidad del cielo y los paisajes de altura .

En Santa Ana , el día a día transcurre sin apuros , con una tranquilidad que recuerda a épocas pasadas. Lejos del turismo masivo y de las grandes edificaciones , el pueblo ofrece la posibilidad de disfrutar de un vínculo más cercano con la naturaleza y la cultura local .

Sus aproximadamente 700 pobladores hacen de este lugar un destino ideal para apreciar experiencias sencillas, desde recorrer senderos entre las nubes y contemplar vistas impactantes hasta acercarse a costumbres heredadas de generaciones anteriores, en un paisaje de altura que transmite la sensación de estar lejos de todo.

Más allá de sus paisajes y de la particularidad de su ubicación, Santa Ana cautiva por la riqueza cultural que conserva su comunidad, reflejada en sus tradiciones, su gastronomía y los conocimientos transmitidos de generación en generación. Visitarlo supone mucho más que conocer un paraje jujeño: es sumergirse en una experiencia difícil de olvidar, que perdura en el recuerdo de quienes recorren sus senderos y caminos rurales.

Dónde queda Santa Ana

En el noreste de Jujuy, dentro del departamento Valle Grande, se encuentra Santa Ana, una localidad situada a aproximadamente 3.470 metros de altitud. Su emplazamiento, en un área donde confluyen las características del paisaje árido de la Puna y la frondosidad propia de las Yungas, da lugar a un escenario natural poco habitual y de gran diversidad dentro de la provincia.

Santa Ana se encuentra dentro de la Reserva de Biósfera de las Yungas, un territorio destinado a preservar ambientes naturales de gran importancia. En este entorno montañoso, las nubes suelen cubrir los valles y formar una especie de manto blanquecino que da lugar al fenómeno denominado “cascada de nubes”.

Principalmente durante las primeras horas del día y al caer la tarde, el paisaje adquiere una apariencia particular, con la bruma desplazándose entre las laderas y descendiendo por las montañas, como un torrente de agua suspendido en el aire.

La zona que se extiende alrededor de Santa Ana reúne montañas, cursos de agua, chacras con cultivos típicos de la región y rutas rurales que atraviesan paisajes de vegetación frondosa y amplios horizontes. Su ubicación apartada y el ambiente sereno que caracteriza al pueblo lo hacen especialmente atractivo para quienes desean alejarse del ajetreo cotidiano, disfrutar de la calma y pasar tiempo en contacto directo con el entorno natural.

Qué puedo hacer en Santa Ana

Quienes visitan Santa Ana pueden optar por distintas propuestas de aventura y actividades que involucran a la comunidad. Entre las alternativas, recorrer a pie los circuitos de montaña se destaca como uno de los principales atractivos, con itinerarios que permiten apreciar panorámicas imponentes y conocer de cerca las particularidades del territorio.

Para disfrutar de estos trayectos, se aconseja contar con el acompañamiento de guías de la zona, que además de orientar durante la caminata, aportan relatos, conocimientos y aspectos culturales que enriquecen la experiencia.

El lugar también ofrece propuestas para recorrer sus paisajes a caballo, observar distintas especies de aves y realizar excursiones guiadas que permiten descubrir las características de la vegetación y los animales propios de las zonas montañosas.

La vida en el campo, además, abre la posibilidad de compartir experiencias con los pobladores, aprender sobre sus costumbres y participar en tareas cotidianas, como elaborar platos regionales, confeccionar piezas de artesanía y utilizar plantas con propiedades medicinales.

La indumentaria típica que lucen las mujeres de Santa Ana constituye una de las expresiones más representativas de la cultura local. Sus atuendos incluyen polleras con pliegues, sombreros y rebozos adornados con diseños florales y tonalidades llamativas, elementos que dan cuenta de sus raíces andinas.

Estas vestimentas, muchas veces elaboradas artesanalmente por mujeres de la comunidad, mantienen vigente el legado de la tradición textil y permiten que las artesanas transmitan sus conocimientos y técnicas a quienes llegan a conocer el pueblo.

En las inmediaciones del poblado también hay un punto elevado que funciona como balcón panorámico, desde el que se obtiene una vista amplia del valle. La zona rural que lo rodea cuenta con parcelas destinadas al cultivo de productos como maíz y papas de variedades andinas, además de corrales y espacios donde se crían llamas, ovinos y aves domésticas.

Por otra parte, la localidad se encuentra vinculada al Qhapaq Ñan, el sistema de caminos que construyeron los incas y que fue reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial. Esta extensa red de rutas se desplegó por distintos territorios sudamericanos y fue clave para comunicar comunidades, regiones y pueblos a lo largo de los Andes.

Durante el recorrido que une Santa Ana con Valle Colorado todavía se conservan algunas huellas auténticas de aquel antiguo sistema de caminos, entre ellas tramos de escalinatas construidas en piedra que permanecen en pie pese al transcurso de los siglos.

La travesía se hace caminando y con el acompañamiento de guías, y ofrece la oportunidad de apreciar un entorno singular en el que se entrelazan la vegetación selvática, los escenarios de montaña y el legado histórico de la región.

Cómo llegar a Santa Ana

El acceso a Santa Ana del Valle Grande requiere tiempo y cierta precaución, aunque el esfuerzo del viaje se ve compensado por el paisaje. Para llegar desde San Salvador de Jujuy, es necesario cubrir una distancia cercana a los 250 kilómetros. Parte del recorrido transcurre por una ruta de cornisa, con curvas pronunciadas y escenarios montañosos que demandan conducir con cuidado, pero permiten disfrutar de panorámicas imponentes a lo largo de todo el trayecto.

También se puede acceder desde Humahuaca, que se encuentra a aproximadamente 120 kilómetros de distancia. Para realizar este recorrido, hay que tomar la Ruta Provincial 73 y cruzar el imponente Abra Zenta, un cordón montañoso que establece la división geográfica entre la Quebrada y las Yungas.

Si bien el trayecto se destaca por sus atractivos naturales, presenta ciertas dificultades para la circulación debido a sus curvas cerradas y sectores de ripio o sin pavimentar. Estas condiciones pueden complicar el tránsito de autos particulares, sobre todo durante los períodos de lluvia.

Durante los meses de verano y otoño, especialmente entre diciembre y mayo, las lluvias intensas pueden provocar aumentos en el caudal de los ríos y ocasionar interrupciones momentáneas en la circulación. Por este motivo, conviene verificar las condiciones de los caminos antes de iniciar el trayecto.

Aunque el acceso presenta algunos desafíos, el viaje constituye una parte fundamental de la visita: una travesía que anticipa el encuentro con un rincón singular, alejado de los circuitos turísticos habituales y con un encanto que parece detenido en otra época.