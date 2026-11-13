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13 de noviembre de 2026 - 17:21
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El pueblo que sorprende con paisajes de otro planeta y propuestas al aire libre

Se trata de un destino que combina un enorme espejo de agua con montañas imponentes y actividades como kayak, senderismo, pesca y paseos en bicicleta.

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Por  viajes Todo Jujuy
El pueblo de Mendoza que sorprende con paisajes de otro planeta y propuestas al aire libre.

El pueblo de Mendoza que sorprende con paisajes de otro planeta y propuestas al aire libre.

En Mendoza, una provincia destacada por atraer a numerosos viajeros gracias a la variedad de sus paisajes naturales y alternativas recreativas, se emplaza una de las infraestructuras hidráulicas más importantes que se desarrollaron en la región cuyana durante las últimas décadas. Un punto ideal para visitar durante unas escapadas por el país.

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Este lugar ofrece una combinación particular entre el sosiego que caracteriza a los entornos cordilleranos y el dinamismo de las actividades al aire libre. Con el paso del tiempo, se transformó en un punto de referencia para quienes desean realizar paseos de una jornada o disfrutar de una breve estadía durante el fin de semana, sin necesidad de recorrer grandes distancias desde los centros urbanos.

A aproximadamente 35 kilómetros de la ciudad de Mendoza se encuentra una importante construcción hidráulica que desempeña un papel fundamental tanto en la administración de los recursos hídricos como en la producción de electricidad.

Sin embargo, su relevancia no se limita a estas actividades, ya que su presencia también favoreció el desarrollo turístico de la zona, convirtiéndola en un sitio frecuentado por habitantes de la provincia y viajeros. Rodeado por las elevaciones de la precordillera y acompañado por caminos que permiten apreciar magníficos paisajes, el Dique Potrerillos se ha convertido en una de las imágenes más representativas de la región occidental argentina.

Dónde queda Dique Potrerillos

Esta infraestructura se encuentra emplazada en el territorio de Luján de Cuyo, donde aprovecha el curso del río Mendoza para el funcionamiento de su sistema de almacenamiento. Situado a una altitud aproximada de 1.380 metros sobre el nivel del mar, el espejo de agua que se forma detrás de la represa ocupa una extensión cercana a las 1.500 hectáreas. Además, constituye una pieza fundamental dentro de la red de regulación y distribución de los recursos hídricos que permite abastecer a los distintos sectores del Gran Mendoza.

La puesta en funcionamiento de esta obra tuvo lugar en el año 2003 y representó un importante logro en materia de infraestructura y desarrollo tecnológico. Al mismo tiempo, su incorporación al paisaje mendocino generó cambios en la actividad turística local, favoreciendo el crecimiento de la zona como destino recreativo.

Su ubicación estratégica, a poca distancia de la ciudad de Mendoza y con acceso directo a través de la Ruta Nacional 7, que permite enlazar con diversos sectores de la provincia, contribuyó a convertirlo en una parada habitual para los viajeros que recorren el camino hacia la cordillera de los Andes o continúan su trayecto en dirección a la frontera chilena.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Dique Potrerillos?

El área que rodea al espejo de agua adquirió una gran importancia como espacio destinado al esparcimiento y a la práctica de disciplinas deportivas al aire libre.

A lo largo de los distintos meses del año, aunque con mayor concurrencia durante las estaciones más cálidas, como la primavera y el verano, el paisaje suele estar acompañado por embarcaciones pequeñas, como kayaks y veleros, además de personas que practican remo sobre tablas de paddle surf.

Si bien el embalse no cuenta con autorización para realizar actividades de natación, sus aguas sí permiten el desarrollo de distintas modalidades de navegación recreativa que no requieren motores.

Las elevaciones montañosas que bordean el embalse ofrecen diferentes posibilidades para disfrutar de la naturaleza, entre ellas recorridos a pie por senderos, travesías en bicicleta por terrenos irregulares y observación de aves en su hábitat natural.

Por otra parte, es habitual que grupos familiares y amigos elijan este entorno para organizar jornadas al aire libre, aprovechando los sectores equipados con mobiliario y espacios destinados a cocinar a la parrilla. Otra actividad que despierta interés entre quienes llegan al lugar es la pesca recreativa, cuya especie más buscada suele ser la trucha arcoíris.

En las inmediaciones de la represa existe una variada oferta de servicios turísticos, que incluye alojamientos en cabañas, zonas de acampe y establecimientos gastronómicos donde se pueden degustar platos típicos de la región. A estas alternativas se suman distintas bodegas situadas a poca distancia, que permiten complementar la visita mediante catas de vinos y paseos guiados entre las plantaciones de vid.

Cómo llegar a Dique Potrerillos

Para llegar al embalse, el camino más utilizado comienza en la ciudad de Mendoza y continúa por la Ruta Nacional 7, que constituye la vía de comunicación más directa con este destino. El desplazamiento en vehículo particular demanda alrededor de tres cuartos de hora y permite apreciar cómo el entorno va cambiando progresivamente a medida que se avanza hacia las primeras elevaciones de la cordillera.

Por otra parte, quienes no disponen de auto pueden recurrir a las líneas de transporte colectivo que unen la capital provincial con la localidad de Potrerillos, aunque es importante tener en cuenta que los horarios y las salidas disponibles no son muy frecuentes.

Aquellos viajeros que cuenten con una mayor disponibilidad de tiempo pueden aprovechar la excursión para conocer otros atractivos ubicados en las proximidades. Entre las alternativas se encuentra Cacheuta, reconocida por sus instalaciones de aguas termales, o bien continuar el recorrido en dirección a Uspallata y al Parque Provincial Aconcagua.

Antes de emprender cualquiera de estos trayectos, resulta conveniente consultar los informes de transitabilidad de los caminos y los pronósticos meteorológicos, debido a que durante los meses invernales las precipitaciones níveas pueden afectar distintos sectores del recorrido.

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