Escapadas: el pueblo que combina playas sobre el río Uruguay, naturaleza y tradición

Escapadas por el norte: el pueblo que combina playas sobre el río Uruguay, naturaleza y tradición.

El territorio argentino ofrece atractivos turísticos de norte a sur, con numerosas localidades en sus distintas provincias que reciben visitantes durante todo el año. Entre esos destinos que vale la pena elegir para unas escapadas se encuentra Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, un pueblo que reúne historia, cultura y tradiciones.

La localidad alberga dos espacios dedicados a preservar su patrimonio: el Depósito "Miguel J. Centeno", donde se exhiben elementos históricos y objetos vinculados con las costumbres tradicionalistas, y el Museo Histórico Regional "Pablo Argilaga". A estos atractivos se suma la iglesia católica principal, que resguarda distintos objetos y pertenencias que pertenecieron a la antigua reducción jesuítica.

Durante enero y febrero, Santo Tomé se convierte en escenario de sus tradicionales celebraciones de carnaval, que atraen a numerosos espectadores interesados en disfrutar del desfile de comparsas.

Esta festividad comenzó a tomar forma a fines de la década de 1950, cuando en 1959 surgió la primera agrupación, conocida como Turma Do Fon Fon. En 1960 se incorporó la Comparsa Marabú y, con el paso del tiempo, se sumaron otras formaciones emblemáticas, como Cerro Berá, Ipanema y Colón, que todavía participan de los festejos.

Dónde está ubicada Santo Tomé Santo Tomé es una localidad correntina que funciona como cabecera del departamento que lleva su mismo nombre. Está situada sobre la costa del río Uruguay, a unos 392 kilómetros de la capital provincial, la ciudad de Corrientes. Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Santo Tomé? Uno de los sitios más elegidos por quienes visitan la ciudad son los campings ubicados sobre las costas del río Uruguay , que permiten disfrutar del entorno natural y de las actividades al aire libre.

Participar del Festival del Folclore Correntino , una celebración tradicional que tiene lugar durante la segunda mitad de noviembre y reúne distintas expresiones de la música y la cultura regional .

Recorrer otros puntos de interés, como sus dos museos, el Monumento a Andresito Guazurarí (Andrés Guaçurarý y Artigas), la Plaza San Martín, que conserva características de la arquitectura colonial, y la Iglesia Catedral de la Inmaculada Concepción. Conocer el sector de la costanera , especialmente el área próxima al acceso al río , donde se pueden apreciar grandes pinturas murales . Además, distintas calles de la localidad están decoradas con pequeñas esculturas de llamativas formas cilíndricas.

Visitar el monumento dedicado a Santo Tomás , que cuenta con un mirador de ocho metros de altura desde donde se puede contemplar el entorno. También se destaca, en uno de los accesos a la localidad, una estructura que funciona como portal de bienvenida y reproduce el diseño de una cruz jesuítica .

Disfrutar de las propuestas recreativas y nocturnas que ofrece la ciudad, entre ellas un club social, dos locales bailables , pubs de pequeñas dimensiones y un casino .

Sumarse a los festejos de carnaval , que tienen lugar entre enero y febrero y convocan cada año a miles de asistentes. Con una impronta inspirada en las celebraciones cariocas , las comparsas desfilan por un corsódromo especialmente acondicionado para albergar este espectáculo.

Recorrer la Reserva Natural Municipal Taji Poty , un espacio de conservación situado en el sector sur de Santo Tomé , junto a la costa del río Uruguay . Esta área forma parte de una de las regiones ecológicas con mayor riqueza de especies del país y cuenta con protección ambiental desde 2011.

Aprovechar las distintas propuestas de ecoturismo, que incluyen caminatas por senderos, excursiones a caballo, avistaje de aves y fotografía de paisajes y fauna silvestre, entre otras alternativas que pueden elegirse según las preferencias de cada visitante. Cómo llegar a Santo Tomé El ingreso puede realizarse a través de las rutas nacionales 14 y provinciales 94. A unos 5 kilómetros se encuentra el Puente de la Integración, una conexión vial que comunica Santo Tomé con la ciudad brasileña de São Borja. Por su parte, a 2 kilómetros de esa estructura, sobre la RN 121, está ubicada la Estación Hormiguero, que forma parte de la jurisdicción municipal de Santo Tomé. Allí funciona el centro unificado de control fronterizo, donde operan conjuntamente el Destacamento de Aduana argentino y la Receita Federal de Brasil.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







