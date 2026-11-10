martes 10 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de noviembre de 2026 - 16:29
País.

Escapadas: el pueblo que combina playas sobre el río Uruguay, naturaleza y tradición

Santo Tomé invita a disfrutar de sus paisajes ribereños, recorrer reservas naturales y descubrir propuestas culturales y recreativas durante todo el año.

+ Seguir en
viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Escapadas por el norte: el pueblo que combina playas sobre el río Uruguay, naturaleza y tradición.

Escapadas por el norte: el pueblo que combina playas sobre el río Uruguay, naturaleza y tradición.

El territorio argentino ofrece atractivos turísticos de norte a sur, con numerosas localidades en sus distintas provincias que reciben visitantes durante todo el año. Entre esos destinos que vale la pena elegir para unas escapadas se encuentra Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, un pueblo que reúne historia, cultura y tradiciones.

Lee además
El pueblo de Tucumán donde las noches ofrecen un espectáculo único bajo las estrellas.
País.

El pueblo de Tucumán donde las noches ofrecen un espectáculo único bajo las estrellas
Así es el pueblo cordobés que quedó casi deshabitado y conserva construcciones de otra época.
País.

Así es el pueblo cordobés que quedó casi deshabitado y tiene construcciones de otra época

La localidad alberga dos espacios dedicados a preservar su patrimonio: el Depósito "Miguel J. Centeno", donde se exhiben elementos históricos y objetos vinculados con las costumbres tradicionalistas, y el Museo Histórico Regional "Pablo Argilaga". A estos atractivos se suma la iglesia católica principal, que resguarda distintos objetos y pertenencias que pertenecieron a la antigua reducción jesuítica.

Durante enero y febrero, Santo Tomé se convierte en escenario de sus tradicionales celebraciones de carnaval, que atraen a numerosos espectadores interesados en disfrutar del desfile de comparsas.

Esta festividad comenzó a tomar forma a fines de la década de 1950, cuando en 1959 surgió la primera agrupación, conocida como Turma Do Fon Fon. En 1960 se incorporó la Comparsa Marabú y, con el paso del tiempo, se sumaron otras formaciones emblemáticas, como Cerro Berá, Ipanema y Colón, que todavía participan de los festejos.

Dónde está ubicada Santo Tomé

Santo Tomé es una localidad correntina que funciona como cabecera del departamento que lleva su mismo nombre. Está situada sobre la costa del río Uruguay, a unos 392 kilómetros de la capital provincial, la ciudad de Corrientes.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Santo Tomé?

  • Uno de los sitios más elegidos por quienes visitan la ciudad son los campings ubicados sobre las costas del río Uruguay, que permiten disfrutar del entorno natural y de las actividades al aire libre.

  • Participar del Festival del Folclore Correntino, una celebración tradicional que tiene lugar durante la segunda mitad de noviembre y reúne distintas expresiones de la música y la cultura regional.

  • Recorrer otros puntos de interés, como sus dos museos, el Monumento a Andresito Guazurarí (Andrés Guaçurarý y Artigas), la Plaza San Martín, que conserva características de la arquitectura colonial, y la Iglesia Catedral de la Inmaculada Concepción.

  • Conocer el sector de la costanera, especialmente el área próxima al acceso al río, donde se pueden apreciar grandes pinturas murales. Además, distintas calles de la localidad están decoradas con pequeñas esculturas de llamativas formas cilíndricas.

  • Visitar el monumento dedicado a Santo Tomás, que cuenta con un mirador de ocho metros de altura desde donde se puede contemplar el entorno. También se destaca, en uno de los accesos a la localidad, una estructura que funciona como portal de bienvenida y reproduce el diseño de una cruz jesuítica.

  • Disfrutar de las propuestas recreativas y nocturnas que ofrece la ciudad, entre ellas un club social, dos locales bailables, pubs de pequeñas dimensiones y un casino.

  • Sumarse a los festejos de carnaval, que tienen lugar entre enero y febrero y convocan cada año a miles de asistentes. Con una impronta inspirada en las celebraciones cariocas, las comparsas desfilan por un corsódromo especialmente acondicionado para albergar este espectáculo.

  • Recorrer la Reserva Natural Municipal Taji Poty, un espacio de conservación situado en el sector sur de Santo Tomé, junto a la costa del río Uruguay. Esta área forma parte de una de las regiones ecológicas con mayor riqueza de especies del país y cuenta con protección ambiental desde 2011.

  • Aprovechar las distintas propuestas de ecoturismo, que incluyen caminatas por senderos, excursiones a caballo, avistaje de aves y fotografía de paisajes y fauna silvestre, entre otras alternativas que pueden elegirse según las preferencias de cada visitante.

Cómo llegar a Santo Tomé

El ingreso puede realizarse a través de las rutas nacionales 14 y provinciales 94. A unos 5 kilómetros se encuentra el Puente de la Integración, una conexión vial que comunica Santo Tomé con la ciudad brasileña de São Borja. Por su parte, a 2 kilómetros de esa estructura, sobre la RN 121, está ubicada la Estación Hormiguero, que forma parte de la jurisdicción municipal de Santo Tomé.

Allí funciona el centro unificado de control fronterizo, donde operan conjuntamente el Destacamento de Aduana argentino y la Receita Federal de Brasil.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pueblo de Tucumán donde las noches ofrecen un espectáculo único bajo las estrellas

Así es el pueblo cordobés que quedó casi deshabitado y tiene construcciones de otra época

Así es el pueblo que sorprende con sus paisajes y lo llaman el "Caribe del Litoral"

El pueblo de Corrientes ideal para descubrir la fauna y las tradiciones del Litoral

El Niño se afianza y crece la posibilidad de una fase intensa que se prolongaría hasta 2027

Lo que se lee ahora
Día de la Tradición
País.

Día de la Tradición: por qué se celebra cada 10 de noviembre en Argentina

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Elección de la Paisana Nacional de la Tradición organizadapor la Federación Gaucha Jujeña.
Jujuy.

Una jujeña fue elegida Paisana Nacional de la Tradición 2026-2027

Día de la Tradición
País.

Día de la Tradición: por qué se celebra cada 10 de noviembre en Argentina

El Papa León XIV en la Catedral
En vivo.

El papa León XIV citó a Francisco en Córdoba: "Sueñen con una iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco"

Se incendió un colectivo de San Cayetano cerca de la vieja terminal de Jujuy video
Jujuy.

Se incendió un colectivo de San Cayetano cerca de la vieja terminal de Jujuy

Jujeños viajan a ver al Papa León XIV a Córdoba. video
Fe.

Jujeños viajan a Córdoba para ver al Papa León XIV: "Es un acontecimiento histórico"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel