Así es el pueblo cordobés que quedó casi deshabitado y tiene construcciones de otra época

En Córdoba existe un pueblo con un importante pasado histórico que se distingue por su tranquilidad y su particular clima , capaz de transportar a quienes la visitan a otra época . Al igual que ocurre en otros puntos del territorio argentino , todavía hay lugares que conservan intacta su esencia. Agenda este destino para tus próximas escapadas .

El encanto de estos sitios reside, en gran medida, en sus caminos prácticamente desiertos , antiguas terminales ferroviarias que dejaron de funcionar y edificaciones que conservan las huellas de otras épocas . Estas características los convierten en destinos singulares que, con el paso del tiempo, atraen la atención de un número creciente de visitantes interesados en descubrir rincones con historia .

Entre estos destinos se encuentra una pequeña localidad con un pasado emblemático, situada en la región meridional de la provincia de Córdoba , donde hoy en día residen de manera estable solamente dos personas .

Lo que antiguamente funcionaba como un asentamiento vinculado al ferrocarril se convirtió con los años en una propuesta turística fuera de lo habitual. Es un sitio elegido por aquellos viajeros que desean alejarse del ritmo cotidiano , recorrer rincones alejados de los circuitos tradicionales y acercarse a relatos y acontecimientos que permanecen ocultos en distintos puntos del interior de Argentina .

Pese a las transformaciones que provocaron el paso de los años y la falta de mantenimiento, el entorno aún mantiene en pie antiguas edificaciones características de la arquitectura de la zona, que permiten reconstruir y reconocer la importancia que tuvo el ferrocarril en su historia.

Escapadas: ¿Cómo es el pueblo para visitar que tiene solo 2 habitantes?

La localidad de Curapaligüe está situada en el sector meridional de Córdoba, dentro de la jurisdicción del departamento Presidente Roque Sáenz Peña. A lo largo de muchos años, su evolución y expansión estuvieron estrechamente relacionadas con el funcionamiento del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, una red ferroviaria que desempeñó un papel fundamental en el movimiento comercial y el surgimiento de distintas poblaciones en las zonas rurales del interior del país.

Durante su etapa de mayor desarrollo, el pueblo albergó a más de mil residentes y disponía de una amplia variedad de servicios e instalaciones, entre ellos negocios de ramos generales, panaderías, una farmacia, un establecimiento educativo y atención médica, además de otros locales comerciales que abastecían las necesidades de sus pobladores.

No obstante, la progresiva desaparición de los servicios ferroviarios, sumada al retroceso de la economía regional, dio lugar a una paulatinas emigración de sus habitantes. Como consecuencia, en la actualidad apenas dos personas permanecen en la localidad y se encargan de preservar los recuerdos y el legado histórico de este antiguo poblado.

Entre los sitios más representativos de la localidad sobresale la vieja terminal ferroviaria, un vestigio que recuerda los años en los que el movimiento y el crecimiento marcaban el ritmo de la comunidad. A ella se suman una modesta iglesia y el emblemático edificio de la Escuela N.º 3, construcciones que conservan parte de la identidad del lugar y permiten recrear cómo transcurrían las jornadas de sus antiguos pobladores.

Quienes se acercan hasta este rincón suelen pasear por sus caminos tranquilos, registrar el paisaje con sus cámaras y disfrutar de un recorrido que transmite la particular sensación de viajar al pasado.

Este reducido asentamiento rural está ubicado a una distancia cercana a los 20 kilómetros de Laboulaye y a unos 30 kilómetros de General Levalle, dos centros urbanos de referencia en la zona sur de Córdoba.

Para acceder a Curapaligüe es necesario transitar por diferentes vías nacionales y provinciales que atraviesan esa región de la provincia. En el caso de quienes parten desde la ciudad de Buenos Aires, el traslado en auto lleva alrededor de siete horas y cuarenta y cinco minutos, con un recorrido que se realiza mayormente a través de la Ruta Nacional 7.