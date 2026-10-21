El pueblo de Mendoza que invita a rodearse de naturaleza entre bodegas y vistas únicas.

Dominada por la la Cordillera de los Andes , Mendoza se distingue por combinar alojamientos exclusivos, entornos naturales de gran belleza y una tradición vitivinícola que evoluciona y se renueva constantemente. Integrada en la región de Cuyo, esta provincia argentina cautiva con sus escenarios únicos y es ideal para unas escapadas por el país.

País. El pueblo de La Rioja que conserva su encanto entre casas de piedra, cerros y vinos artesanales

País. El pueblo de Catamarca que sorprende con un volcán, dunas blancas y paisajes únicos

Dispone de una amplia variedad de propuestas y servicios que invitan a desconectar de la rutina y disfrutar de una estadía placentera.

En este contexto, Los Chacayes se posiciona como un lugar que merece especial atención. Situado en el corazón del Valle de Uco, este rincón mendocino, distinguido recientemente como una de las Indicaciones Geográficas más relevantes de Argentina, se caracteriza por una identidad singular, donde los paisajes pedregosos, la vegetación autóctona de jarilla y los viñedos emplazados a gran altitud conforman un escenario natural único, complementado por la exclusividad y el confort de sus alojamientos de lujo.

La vitivinicultura constituye uno de los principales atractivos de la zona, que cuenta con una superficie superior a las 2.000 hectáreas dedicadas a la producción de uvas. De sus tierras nacen vinos de gran calidad, entre los que sobresalen variedades como Malbec, Chardonnay y Cabernet Franc . Esta riqueza enológica convierte a Los Chacayes en un destino ideal tanto para aficionados como para conocedores del sector, ya que permite descubrir y degustar algunas de las marcas y creaciones vitivinícolas más reconocidas y galardonadas del país.

Dos décadas atrás, la superficie destinada al cultivo de la vid apenas superaba las 200 hectáreas, mientras que hoy la cifra excede las 2.000, evidenciando una expansión cercana al 1.000 %. Este notable desarrollo ha ido acompañado de una propuesta enoturística que se distingue por su exclusividad. En Los Chacayes, las visitas se adaptan a los intereses de cada persona y numerosas bodegas brindan catas íntimas y experiencias a medida, enmarcadas por las imponentes vistas del Cordón del Plata.

Por otra parte, el destino ha consolidado una oferta orientada al descanso, la relajación y el cuidado integral del cuerpo y la mente. Entre sus propuestas se encuentran prácticas de yoga durante las primeras horas del día, rodeadas de viñedos, y complejos de spa con servicios de alta categoría. A esto se suma una cocina que pone en valor los sabores característicos de la región mediante preparaciones elaboradas con cordero patagónico, trucha de río recién obtenida y quesos artesanales de cabra, acompañadas por vinos producidos en la zona que realzan cada degustación.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Los Chacayes?

La propuesta turística de este enclave dedicado a la vitivinicultura reúne alternativas exclusivas vinculadas al mundo del vino, paisajes naturales, recorridos por sitios asociados a la historia del general San Martín y actividades al aire libre para quienes buscan vivir experiencias cargadas de adrenalina y aventura.

Recorrer pequeñas bodegas de producción exclusiva y participar en catas de vinos selectos de calidad superior.

Descubrir las distintas etapas de la producción vitivinícola y aprender sobre la elaboración de cepas características de la zona, entre ellas Chardonnay, Malbec y Cabernet Franc.

Vivir jornadas de degustación íntimas y adaptadas a cada visitante, con el imponente paisaje del Cordón del Plata como escenario.

Degustar ejemplares de características singulares , elaborados a partir de uvas cultivadas en una extensión que supera las 2.000 hectáreas de viñedos.

Caminar por senderos rodeados de plantaciones de vid, vegetación desértica y cactus, contemplando las cumbres nevadas que se alzan junto a la Cordillera de los Andes.

Explorar los senderos de la Reserva Natural y Cultural Manzano Histórico, un espacio privilegiado para realizar caminatas y descubrir los atractivos del entorno.

Observar distintas especies de aves y apreciar la diversidad de plantas nativas que forman parte de este ambiente protegido.

Contemplar el vuelo de los cóndores mientras sobrevuelan las imponentes montañas de la región.

Admirar la belleza de los paisajes de los Andes y conectar con la naturaleza a través de la tranquilidad y la observación del entorno.

Recorrer el Parque Temático Sanmartiniano , un espacio dedicado a preservar y difundir la memoria del trayecto realizado por el General José de San Martín.

Visitar el Museo Retorno a la Patria, donde se exhiben elementos y propuestas de interés que permiten acercarse a distintos episodios y aspectos de la historia nacional.

Recorrer el Monumento Retorno a la Patria , una obra conmemorativa que rinde homenaje a las gestas emancipadoras y a la lucha por la independencia.

Acercarse al emblemático monumento del Manzano Histórico , erigido para recordar el recorrido del General José de San Martín por estas tierras.

Admirar el Cristo de la Hermandad, una escultura realizada por el artista chileno Luis J. Sisara que se destaca por su valor artístico y simbólico.

Aventurarse por caminos y circuitos serranos , ideales para practicar senderismo y explorar los paisajes montañosos de la zona.

Descubrir los sabores típicos de la cocina regional a través de platos elaborados con cordero patagónico, trucha de río recién obtenida y queso de cabra producido localmente.

Dónde queda Los Chacayes

La localidad de Los Chacayes pertenece al departamento de Tunuyán y está situada en una de las zonas más destacadas del Valle de Uco, en la provincia de Mendoza. Este sector se extiende por los terrenos de mayor altitud destinados a la actividad agrícola, justo donde comienzan las estribaciones de la Cordillera de los Andes. Su ubicación geográfica configura un relieve de inclinación natural y ofrece amplias panorámicas de un paisaje montañoso imponente, cuyas cumbres alcanzan alturas superiores a los 5.000 metros sobre el nivel del mar.

Cómo llegar a Los Chacayes

Para llegar a Los Chacayes desde la capital mendocina, la alternativa más sencilla es viajar en vehículo particular. El trayecto comprende aproximadamente 120 kilómetros hacia el sur por la Ruta Nacional 40 y continúa por la Ruta Provincial 94, también llamada camino al Manzano Histórico, que permite acceder directamente a esta zona del Valle de Uco.

El recorrido desde la ciudad de Mendoza hasta Los Chacayes requiere, por lo general, unas dos horas de viaje. Actualmente, no existen líneas de transporte público que conecten ambas localidades de manera directa. Sin embargo, es posible partir desde la terminal de micros mendocina en servicios con destino a Tunuyán o Tupungato y, una vez allí, contratar un taxi o remís para llegar al destino. Otra alternativa consiste en recurrir a empresas turísticas que organizan excursiones y disponen de traslados hacia distintos puntos del Valle de Uco.

Para quienes parten desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el desplazamiento por carretera demanda aproximadamente 12 horas y abarca unos 1.150 kilómetros, siguiendo principalmente la Ruta Nacional 7 hasta alcanzar la capital de Mendoza.

También existe la posibilidad de realizar el primer tramo en avión o mediante un servicio de micro de larga distancia y, posteriormente, continuar el viaje hacia Los Chacayes utilizando opciones de transporte disponibles en la provincia.