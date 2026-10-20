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20 de octubre de 2026 - 18:00
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El pueblo de La Rioja que sorprende con sus paisajes serranos y su encanto rural

Con cerca de 3.000 habitantes, este pueblo invita a descubrir senderos y platos típicos en una escapada que combina naturaleza, aventura y tradiciones.

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Por  viajes Todo Jujuy
El pueblo de La Rioja que sorprende con sus paisajes serranos y su encanto rural.

El pueblo de La Rioja que sorprende con sus paisajes serranos y su encanto rural.

En La Rioja, Malanzán se destaca como un destino ideal para quienes buscan disfrutar de unas escapadas en Argentina en un ambiente sereno y atractivo. Conocido bajo el nombre de "Rincón de las Sierras de los Llanos", este pueblo conquista a quienes lo visitan gracias a su patrimonio histórico, sus paisajes naturales y sus costumbres.

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Enmarcada por formaciones serranas y valles, esta pequeña localidad brinda un paisaje excepcional para quienes disfrutan de las actividades al aire libre.

Entre las propuestas para explorar los paisajes de la zona se destacan las caminatas por senderos, las excursiones de trekking, los paseos a caballo y los recorridos en bicicleta de montaña. A estas opciones se suman varios puntos panorámicos que permiten contemplar las magníficas vistas de toda la región.

La amabilidad y el espíritu hospitalario de los pobladores de Malanzán convierten la estadía en una experiencia acogedora, en la que los turistas pueden sentirse como en su propio hogar.

Las expresiones musicales y los bailes tradicionales ocupan un lugar central en la cultura local y pueden disfrutarse durante las distintas celebraciones que se organizan a lo largo del año. A su vez, los platos típicos de la zona, caracterizados por sus sabores auténticos y sus raíces culturales, representan otro de los grandes atractivos para quienes llegan a conocer el lugar.

Dónde queda Malanzán

La localidad de Malanzán se encuentra en el departamento General Juan Facundo Quiroga, dentro de la provincia argentina de La Rioja. Este pequeño poblado se caracteriza por su ambiente apacible y sus paisajes. Además, recibe el nombre de "Rincón de las Sierras de los Llanos" y es reconocido por los riojanos como el centro de "La Ruta de los Caudillos".

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Malanzán?

Este destino es ideal para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y las propuestas al aire libre. Los recorridos a pie por caminos de montaña y las excursiones a caballo permiten descubrir magníficas postales serranas, mientras se observan las especies vegetales y animales propias de la región.

Entre los lugares más representativos se encuentra el Cerro El Elefante, una estructura rocosa cuya silueta recuerda a la de un paquidermo. Quienes prefieran experiencias cargadas de adrenalina pueden recorrer senderos exigentes en bicicleta de montaña o aventurarse a escalar las paredes de piedra.

Las especialidades culinarias de la región se distinguen por conservar los sabores típicos de La Rioja. Entre las opciones más representativas se encuentran las empanadas riojanas, preparadas con carne vacuna o caprina, y el locro, una comida tradicional que combina maíz, porotos, distintos cortes de carne y vegetales. También vale la pena degustar las confituras caseras, entre las que sobresalen las papas con leche y el dulce de membrillo.

Malanzán reúne propuestas capaces de satisfacer intereses muy diversos y brindar una estadía enriquecedora. Sus atractivos naturales, su legado histórico, sus expresiones culturales y sus platos regionales se integran para ofrecer una visita difícil de olvidar.

Cómo llegar a Malanzán

Quienes viajen en auto desde la capital riojana hasta Malanzán deberán circular por la ruta provincial 29, en un trayecto que demanda cerca de dos horas. Otra alternativa es trasladarse en transporte público: compañías como Expreso del Oeste y La Rioja Bus cuentan con frecuencias diarias que conectan ambas localidades, con una duración estimada de dos horas y media.

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