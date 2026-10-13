Escapadas: el pueblo de Catamarca para disfrutar de paisajes naturales únicos y descansar.

Ubicada a 36 kilómetros hacia el norte de San Fernando del Valle de Catamarca , La Puerta es una alternativa ideal para quienes desean desconectarse y disfrutar de paisajes naturales . Este pueblo , situado en el departamento de Ambato , se presenta como un rincón atractivo que eligen miles de visitantes durante los doce meses del año para sus escapadas.

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Con su particular combinación de características urbanas y rurales, el pueblo ofrece un entorno tranquilo en el que es posible relajarse y experimentar la serenidad propia de la vida en las zonas montañosas.

Situado a 870 metros de altura sobre el nivel del mar, en las proximidades de la sierra de Ambato , el pueblo se distingue por sus amplios paisajes, la pureza del aire y la calidez con la que recibe a quienes lo visitan.

El Río del Valle atraviesa la localidad y establece una división entre sus dos sectores más importantes. En La Puerta Banda Norte se concentran los principales espacios institucionales, entre ellos la plaza principal, la iglesia y el edificio municipal. En cambio, La Puerta Banda Sud se caracteriza por un entorno natural más silvestre y por sus caminos para recorrer a pie junto al Río Ambato .

A lo largo del tiempo, La Puerta ganó protagonismo hasta posicionarse entre los destinos turísticos más concurridos de Catamarca. Uno de los factores que favoreció este desarrollo fue la pavimentación de la Ruta Provincial N.º 16, una vía que permite llegar hasta El Rodeo.

La expansión de la actividad turística también se evidencia en la incorporación de nuevas alternativas de alojamiento, propuestas culinarias y experiencias recreativas al aire libre, que permiten disfrutar de los atractivos naturales del lugar.

Dónde queda La Puerta, Catamarca

La localidad de La Puerta, situada en el departamento Ambato, se extiende por un valle enmarcado por las sierras de Gracián, hacia el este, y las elevaciones de El Colorado, en dirección oeste. Gracias a su proximidad con la ciudad capital de Catamarca, representa una excelente alternativa para realizar una salida turística y entrar en contacto con el entorno natural sin tener que recorrer grandes distancias.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en La Puerta, Catamarca?

Quienes llegan a La Puerta tienen la posibilidad de pasear por las orillas del Río del Valle y el Río Ambato, emprender recorridos a pie por los cerros o tomarse un momento de tranquilidad bajo la sombra de los árboles de la plaza central. Entre las propuestas recreativas que más atraen a los turistas se encuentran:

Las excursiones por senderos naturales .

Los recorridos en bicicleta .

Las visitas a los parajes rurales de los alrededores.

Por otra parte, el pueblo ofrece la oportunidad de conocer sus raíces históricas y culturales mediante construcciones de estilo colonial, una iglesia con más de un siglo de antigüedad y distintas celebraciones populares que mantienen vivas las tradiciones características de la región.

Cómo llegar a La Puerta, Catamarca

El trayecto por ruta entre la Ciudad de Buenos Aires y San Fernando del Valle de Catamarca abarca cerca de 1.132 kilómetros y demanda alrededor de 11 horas al volante sin interrupciones. Para realizar el recorrido por el camino más directo, se deben tomar distintos sectores de las rutas nacionales RN 9, RN 60 y RN 38, que cuentan con conexiones viales ya establecidas para llegar a destino.

Después de llegar a la capital catamarqueña, es necesario completar un último recorrido para arribar a La Puerta. El camino comienza en San Fernando del Valle de Catamarca, desde donde hay que dirigirse hacia el norte por la Ruta Provincial N.º 1 a lo largo de 36 kilómetros, pasando por poblaciones como Huaycama y Colpes.

Otra posibilidad es ingresar desde El Rodeo a través de la Ruta Provincial N.º 16, que fue asfaltada recientemente. Esta vía alternativa implica recorrer aproximadamente 12 kilómetros más y atraviesa sectores próximos al río Ambato.