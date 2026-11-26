En el corazón de Misiones se encuentra Campo Ramón , un pueblo que se distingue por combinar paisajes naturales , tradición vinculada al cultivo de yerba mate y propuestas turísticas comprometidas con el cuidado del ambiente . Se trata de un destino ideal para los que buscan unas escapadas por el país.

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Situado dentro del departamento de Oberá , a escasos cinco minutos de la ciudad cabecera y a unos 115 kilómetros de Posadas , este destino fue ganando reconocimiento entre quienes desean descubrir lugares auténticos, conectarse con el entorno natural y disfrutar de alternativas diferentes a los tradicionales recorridos turísticos multitudinarios.

Dentro de los lugares más destacados de la zona se encuentran las cascadas formadas por los arroyos Ramón y Bonito , cuyos cursos de agua transparente atraviesan paisajes cubiertos de flora autóctona . Estos espacios naturales invitan a recorrer senderos y realizar paseos a pie , con alternativas adaptadas a diferentes niveles de dificultad .

Por otra parte, Campo Ramón cuenta con numerosos establecimientos rurales y explotaciones familiares que abren sus puertas al turismo . Allí es posible interiorizarse en las distintas etapas de elaboración de productos regionales , como la yerba mate , el té , la miel y diversas variedades de frutos propios de la región.

Estas visitas ofrecen la oportunidad de experimentar las costumbres y formas de trabajo características de Misiones, disfrutando al mismo tiempo de la serenidad y el contacto directo con la naturaleza.

Esta localidad misionera, reconocida por sus características singulares, se convirtió en la primera de Argentina en recibir la denominación de «Municipio Ecológico». Esta distinción fue otorgada en virtud de las políticas y acciones impulsadas para proteger los recursos naturales, promover prácticas de desarrollo sostenible y fomentar la conciencia ambiental a través de propuestas educativas destinadas a la comunidad.

A su vez, su apuesta por una actividad turística respetuosa con el entorno, acompañada de sus atractivos naturales —entre ellos, caídas de agua, caminos rodeados de vegetación selvática, una amplia variedad de especies y panorámicas de gran belleza—, le permitió posicionarse entre las localidades que fueron seleccionadas previamente a nivel internacional como candidatas a integrar el listado de los pueblos más hermosos del mundo.

Dónde queda Campo Ramón

La localidad de Campo Ramón está situada en el sector central de Misiones, dentro del departamento de Oberá, una región argentina caracterizada por su riqueza natural, sus extensas áreas verdes y la diversidad de especies que alberga. Se trata de una pequeña comunidad emplazada a solo cinco minutos de la ciudad de Oberá y a aproximadamente 115 kilómetros de Posadas, a la que se puede llegar mediante la Ruta Provincial 103.

Su entorno se distingue por la presencia de numerosos cursos de agua, explotaciones agrícolas familiares, frondosos bosques y amplias extensiones de vegetación propia de la selva subtropical.

Gracias a su emplazamiento estratégico, Campo Ramón constituye un buen punto de partida para recorrer los distintos atractivos del centro misionero, ya que permite acceder fácilmente a los principales centros urbanos sin renunciar a la tranquilidad que ofrece su entorno natural.

El paisaje de los alrededores se distingue por la combinación de elevaciones cubiertas de vegetación selvática y arroyos de aguas transparentes, que conforman un escenario ideal para quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza. Para llegar desde la ciudad de Buenos Aires en automóvil, se necesita aproximadamente 11 horas de viaje.

Qué puedo hacer en Campo Ramón

Campo Ramón ofrece una amplia variedad de propuestas para quienes desean disfrutar del entorno natural, descubrir las costumbres del ámbito rural y acercarse a iniciativas vinculadas con el cuidado del medioambiente. Entre las principales alternativas para realizar durante la visita se encuentran:

Recorrer los atractivos naturales : emprender caminatas hacia las cascadas y caídas de agua de los arroyos Ramón y Bonito , dos de los espacios más representativos de la localidad.

Explorar caminos rodeados de vegetación : transitar circuitos con diferentes grados de dificultad , donde la frescura de la arboleda y el murmullo de los cursos de agua permiten alejarse del ritmo cotidiano y disfrutar de momentos de tranquilidad .

Realizar excursiones de trekking : aventurarse por recorridos en plena naturaleza que conducen a puntos panorámicos y saltos de agua , como el Salto Teodoro Cuenca .

Conocer establecimientos productivos: visitar emprendimientos familiares y propiedades rurales para descubrir cómo se cultivan y elaboran productos regionales, entre ellos yerba mate, té, miel y frutos autóctonos.

Acercarse a la cultura campesina : participar de propuestas de turismo rural y conocer las prácticas tradicionales de Misiones a través de alojamientos y proyectos de agrocamping .

Observar la fauna local : dedicar tiempo al reconocimiento de aves , mariposas y otros animales propios de la selva , aprovechando la gran variedad de especies que habitan este territorio.

Disfrutar de actividades acuáticas : realizar travesías en canoa por ríos y arroyos de aguas transparentes que recorren los paisajes selváticos de la región.

Explorar los alrededores sobre dos ruedas : realizar paseos en bicicleta por caminos de tierra y recorridos campestres , atravesando terrenos productivos , plantaciones y sectores cubiertos de vegetación autóctona .

Disfrutar de noches al aire libre: instalarse en áreas habilitadas para acampar, como Los Pinos o Viejo Puente, y aprovechar la tranquilidad que ofrecen estos espacios en contacto directo con el entorno natural.

Descubrir iniciativas agroecológicas : conocer establecimientos rurales de la zona que incorporan métodos de producción respetuosos con el ambiente y permiten interiorizarse en las políticas de desarrollo sustentable que caracterizan al primer Municipio Ecológico del país.

Conocer las tradiciones de la región: asistir a encuentros y celebraciones populares que mantienen vivas las expresiones culturales heredadas de las comunidades guaraníes y de los inmigrantes europeos, dos influencias fundamentales en la identidad local.

Cómo llegar a Campo Ramón

Quienes deseen visitar Campo Ramón desde Posadas deberán recorrer aproximadamente 115 kilómetros por la Ruta Provincial 103, que permite acceder directamente a esta localidad misionera. En cambio, para quienes se encuentren en Oberá, el desplazamiento es mucho más breve, ya que el pueblo está ubicado a apenas cinco minutos de distancia, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para realizar paseos de un día o pequeñas escapadas.

Por su parte, los turistas que partan desde la ciudad de Buenos Aires pueden llegar mediante un viaje en auto por las rutas nacionales que conducen hacia la provincia de Misiones. El recorrido atraviesa Posadas y continúa en dirección a Oberá, con una duración estimada de 11 horas. Los caminos de acceso se encuentran habilitados para circular durante las distintas épocas del año y permiten realizar el trayecto sin inconvenientes.

Otra alternativa para trasladarse hasta Campo Ramón es utilizar el colectivo. Existen recorridos habituales que unen la ciudad de Oberá con distintas localidades de sus alrededores, entre ellas este pequeño pueblo misionero. También se puede viajar en micros de larga distancia hasta Oberá y, una vez allí, continuar el recorrido mediante alguna línea de transporte regional.