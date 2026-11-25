En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , desde la Defensoría del Pueblo de la provincia realizaron una jornada para prevenir y concientizar sobre la violencia contra las mujeres en Jujuy.

Jujuy. Un lugar de esperanza: el refugio que protege a mujeres víctimas de violencia en Jujuy

Reclamo. 25N en Jujuy: convocan a una marcha contra la violencia hacia las mujeres

“ La violencia contra la mujer es una constante ”, dijo Claudia Najar de la Defensoría del Pueblo y recordó que la Defensoría “recepciona las consultas y a partir de allí las asesoramos y las reinsertamos en el sistema de los organismos correspondientes que están creados para tal fin ”.

Najar sostuvo además que, más allá de ese primer paso en relación a la contención a las mujeres victimas de violencia, “le hacemos un seguimiento porque recordemos que la Defensoría es un organismo de contralor”.

“ Es una constante que siempre al mes nos llegan entre 10 y 20 consultas ”, dijo Najar y sostuvo que en general las mismas llegan de “ Alto Comedero sobre todo y también de Barrio San Martín y General Belgrano ”.

“La verdad es que la violencia es solo de una clase social, pero por ahí esos son los barrios de los cuales recibimos más consultas”, agregó.

“Mucha violencia económica”

Desde la Defensoría del Pueblo reconocieron que las violencias en las que actúan, la que más prevalece es la económica, “la falta de pago de cuota alimentaria es una de ellas y la violencia psicológica, que no la podemos ver pero que está ahí, minando fuertemente la autoestima de la víctima”.

Jornada organizada por la Defensoria del Pueblo - Violencia de género

Así también Najar dijo que hasta el momento “violencia física por suerte no hemos recibido en lo que va del año, pero también sabemos que está ocurriendo porque los femicidios están al orden del día”.

Por último Claudia Najar sostuvo que “la violencia digital es una nueva área que se ha incorporado y nosotros la trabajamos desde el programa de inclusión digital”, y recordó que realizaron una campaña durante todo el año con este tipo de violencia contra las mujeres.