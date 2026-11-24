Este miércoles 25 de noviembre se realizará una marcha en San Salvador de Jujuy en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Organizaciones sociales, gremios e instituciones convocaron a concentrarse a las 17:30 en Plaza Belgrano para visibilizar la problemática y reclamar medidas de prevención y acompañamiento.

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La movilización forma parte de las actividades por el 25N, una fecha que busca generar conciencia sobre las distintas formas de violencia de género y promover acciones que garanticen la protección de las mujeres y diversidades.

La convocatoria está prevista para este miércoles 25 de noviembre, a partir de las 17:30, en Plaza Belgrano, en el centro de San Salvador de Jujuy.

Desde las organizaciones que impulsan la movilización señalaron la necesidad de "contar con más políticas públicas, equipos interdisciplinarios con salarios dignos y oportunidades de trabajo genuino". El reclamo apunta a fortalecer la prevención, el acompañamiento y la protección integral de las mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia.

Marcha contra la violencia de género en Jujuy.

La jornada también buscará visibilizar las distintas manifestaciones de la violencia de género, que puede ser física, psicológica, sexual, económica o simbólica, y que se presenta en ámbitos familiares, laborales, digitales y comunitarios.

Por qué se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1999. La fecha recuerda a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres activistas dominicanas asesinadas en 1960 durante la dictadura de Rafael Trujillo.

Desde entonces, el 25N se convirtió en una jornada de movilización, reflexión y sensibilización a nivel mundial. Organismos públicos, instituciones y organizaciones sociales desarrollan campañas y actividades para visibilizar esta problemática y difundir los recursos de asistencia disponibles.

Lucha contra la violencia de género.

Dónde pedir ayuda ante situaciones de violencia de género en Jujuy

Las personas que atraviesen una situación de violencia de género, o que conozcan a alguien que necesite asistencia, pueden comunicarse de manera gratuita a las siguientes líneas:

0800-888-4363: Consejo Provincial de la Mujer de Jujuy.

144: línea nacional de atención, contención y asesoramiento.

911: emergencias, ante situaciones de peligro inmediato.

Estos canales permiten solicitar orientación y asistencia. Las líneas 144 y 911 funcionan durante los 365 días del año.