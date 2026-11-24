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Un hombre de 37 años fue atacado a tiros durante la noche del lunes en ciudad de Perico. La víctima, que trabaja como remisero, llegó herida hasta la vivienda de su sobrina, donde pidió ayuda antes de ser trasladada al hospital Arturo Zabala. Posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, fue derivada al Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy.

El episodio se conoció alrededor de las 22:30, en inmediaciones de las calles Ejército del Norte y Bicentenario, en el barrio Éxodo Jujeño. Un efectivo policial que se encontraba fuera de servicio alertó sobre lo sucedido, lo que motivó la intervención de personal de la Unidad Regional 6.

Ciudad Perico - Jujuy Qué se sabe sobre el ataque al remisero en Perico De acuerdo con la información brindada por la familia, Inca vive en el barrio La Esperanza y trabaja como remisero. Habitualmente se dirigía a la casa de su sobrina a esa hora para guardar su vehículo, debido a que su domicilio no cuenta con garaje.

Cuando el personal policial llegó a la intersección de Ejército del Norte y Bicentenario, encontró el automóvil estacionado y tomó contacto con la joven, quien relató cómo su tío había llegado hasta la vivienda.

Tras conocer lo ocurrido, se solicitó la intervención de efectivos de la Seccional 21 y se dispuso preservar el lugar. Por el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que el hombre recibió los disparos ni sobre posibles responsables. Tampoco se informó oficialmente sobre su evolución médica tras el traslado al hospital Pablo Soria.

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