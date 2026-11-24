Los recientes siniestros viales registrados en Jujuy generaron preocupación entre las familias que integran la organización Estrellas Amarillas. Santiago y Tania, integrantes de la agrupación, hablaron con Canal 4 sobre las consecuencias de estos hechos, la importancia de la educación vial y la necesidad de reforzar los controles para evitar nuevas tragedias.

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Durante la entrevista, Santiago señaló que en las últimas semanas ocurrieron numerosos incidentes que podrían haberse evitado y que dejaron a familias atravesadas por un profundo dolor.

"Tratamos de concientizar, decirle a la gente que tiene que tener empatía hacia la vida de los demás, que tiene que cuidar su vida, respetar las señalizaciones de tránsito, usar el casco y el cinturón de seguridad", expresó.

Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Tania, quien perdió a su hija Catalina, de apenas un año y medio, en un siniestro vial provocado por un conductor alcoholizado. "Por culpa de un irresponsable que conducía alcoholizado, yo perdí a mi hija de un año y medio", relató.

La mujer hizo un llamado especial a los jóvenes para que sean responsables al conducir y comprendan las consecuencias de sus decisiones.

"Mi hija tenía toda una vida por delante, una familia que la amaba y hoy no está. Es un daño con el que tengo que transitar todos los días", manifestó. Tania contó que encontró en Estrellas Amarillas un espacio de acompañamiento junto a otras familias que atravesaron pérdidas similares.

"Encontré consuelo en familias que sufrían lo mismo que yo", aseguró.

Piden más controles y educación vial en las escuelas

Desde Estrellas Amarillas remarcaron la necesidad de fortalecer la educación vial desde edades tempranas y solicitaron controles más estrictos para prevenir siniestros.

Santiago explicó que actualmente realizan actividades junto a la Secretaría de Seguridad Vial en establecimientos educativos, donde trabajan sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

Accidente (foto ilustrativa).

Sin embargo, planteó que sería importante ampliar estas acciones e incorporar contenidos de educación vial de manera permanente en las escuelas.

También destacó el papel fundamental de las familias en la formación de conductores responsables. "La enseñanza de los chicos es importante. No comprarle una moto y que se vayan a la calle y después esperar a que vuelvan", reflexionó.

Finalmente, los integrantes de la organización insistieron en que la prevención debe ser una responsabilidad compartida entre las familias, las instituciones educativas, el Estado y la sociedad.