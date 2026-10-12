Estrellas Amarillas: colocaron una estrella en Perico en memoria de Javier Hugo Urzagasti

El viernes 9 de octubre, por la tarde, se realizó en Perico una nueva colocación de una Estrellas Amarillas en memoria de Javier Hugo Urzagasti , nacido el 13 de junio de 1995 y fallecido el 22 de junio de 2025. La actividad formó parte de una iniciativa de memoria, amor y concientización vial, con el objetivo de mantener presente a las víctimas de siniestros viales y promover una conducción responsable.

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El encuentro fue convocado en la intersección de avenida Italia y Escolástico Zegada. Bajo el lema “Que tu luz nos guíe siempre”, la propuesta busca transformar el recuerdo de Javier en un mensaje de prevención para toda la comunidad.

Santiago Chávez, referente de Estrellas Amarillas Jujuy, explicó que el objetivo de la colocación de carteles es generar conciencia sobre los siniestros viales, una problemática que se cobra numerosas vidas en las rutas. A través de estas señales, la organización busca que cada estrella represente un llamado a la reflexión y a la responsabilidad al volante, para prevenir nuevos accidentes y evitar que más familias atraviesen el dolor de perder a un ser querido.

De la actividad participaron la jefa de la Secretaría de Seguridad Vial, comisario mayor Olga Condori; el director de la Policía Municipal de Perico, Javier Salazar; y personal a cargo de las áreas intervinientes.

La colocación de la estrella se enmarcó en el trabajo de concientización que llevan adelante las familias de Estrellas Amarillas, que buscan visibilizar las consecuencias de los siniestros viales y generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

La campaña Estrellas Amarillas busca recordar a las personas fallecidas en siniestros viales y convertir esos homenajes en llamados a la responsabilidad. Cada estrella representa una vida y procura generar reflexión sobre las conductas al volante y el cumplimiento de las normas de tránsito.

La convocatoria en memoria de Javier Hugo Urzagasti cerró con un mensaje que resume el sentido de la iniciativa: “Que tu luz nos guíe y nos impulse a transitar con responsabilidad”, para que ninguna estrella más se apague en el camino.

Reconocimiento al trabajo de las familias de Estrellas Amarillas

Durante la jornada también se entregó a Celia Vivas, referente de Estrellas Amarillas de El Carmen, una carpeta en la que consta la declaración de Interés Municipal del trabajo que realizan las familias que integran la iniciativa.

El reconocimiento destaca la labor de quienes impulsan acciones de memoria y prevención vial, acompañan a otras familias y promueven un compromiso colectivo para evitar nuevas víctimas en las calles y rutas.