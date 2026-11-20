Los accidentes y las lesiones autoinfligidas fueron las dos principales causas de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años en Argentina durante 2024. Así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en su nuevo dosier estadístico de niñas, niños y adolescentes, publicado en noviembre de 2026, en el marco del Día Mundial de la Infancia.

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Según el relevamiento, ambas causas concentraron el 35,9% de las defunciones registradas en ese grupo etario. Los resultados también muestran diferencias entre mujeres y varones adolescentes.

De acuerdo con el informe, los accidentes representaron el 20,6% de las muertes de adolescentes de entre 15 y 19 años, mientras que las lesiones autoinfligidas alcanzaron el 15,3%.

En conjunto, ambas categorías explicaron más de una de cada tres defunciones registradas durante 2024 en esa franja de edad. El documento también identifica otras causas de mortalidad adolescente, entre ellas los tumores malignos, la neumonía e influenza y las enfermedades del corazón.

Flagelo en adolescentes.

Los datos forman parte de un análisis nacional elaborado por el INDEC a partir de información de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

Las diferencias entre varones y mujeres adolescentes

Uno de los aspectos destacados del relevamiento es la diferencia en la distribución de las causas de muerte según el sexo.

Entre los varones de 15 a 19 años, los accidentes representaron el 22,9% de las defunciones y las lesiones autoinfligidas el 16,9%. En conjunto, ambas causas alcanzaron el 39,8% de las muertes masculinas en ese grupo.

En el caso de las mujeres adolescentes, los accidentes representaron el 15,8% de las muertes y las lesiones autoinfligidas el 12,1%, sumando un 27,9%. De esta manera, la participación de ambas causas fue casi 12 puntos porcentuales mayor entre los varones.

Qué ocurre entre los adolescentes de 10 a 14 años

El informe también analiza las principales causas de mortalidad entre los adolescentes de 10 a 14 años, donde se observa una distribución diferente. En esta franja etaria, los tumores malignos encabezaron las estadísticas, con el 18,3% de las defunciones.

En segundo lugar aparecieron los accidentes, con el 12,8%, seguidos por las lesiones autoinfligidas, que representaron el 6,6%.

Estos resultados corresponden a las estadísticas nacionales de 2024 y forman parte de la sexta edición del dosier del INDEC, que reúne información sobre salud, educación y condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en Argentina.

Foto ilustrativa generada con IA.

Teléfonos y lugares disponibles para pedir ayuda en Jujuy

-Atención telefónica de Salud Mental las 24hs 0800 888 4767: un operador atenderá y dará aviso al psicólogo de guardia quien llamará al consultante vía telefónica. Consulta, orientación, contención y coordinación para inicio de seguimiento y/o tratamiento.

-Emergencias en salud mental del Same 107 también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.

-Guardia de Salud Mental en hospital Wenceslao Gallardo (Palpalá)

-Guardia de Salud Mental del hospital Pablo Soria.

-Cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud.

-Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud 4245541.

- Ingresando a este link y haciendo click en el botón de Salud Mental.