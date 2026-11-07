Cerca de 85.000 adolescentes de 15 a 17 años no asisten a la escuela en Argentina

Un total de 85.000 adolescentes de entre 15 y 17 años no asiste a establecimientos educativos formales en los principales centros urbanos de Argentina. El dato surge del informe Indicadores de condiciones de vida de los hogares en 31 aglomerados urbanos, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el 4 de noviembre de 2026.

Datos. ¿Cuánto necesitó una familia jujeña para no caer en la pobreza o en la indigencia?

El relevamiento, correspondiente al primer semestre de este año, muestra que el 6% de los adolescentes de ese grupo etario no concurre a la escuela. La cifra permite dimensionar las dificultades para sostener la asistencia durante los últimos años de la educación secundaria.

Según el INDEC, de los 1.417.000 adolescentes de entre 15 y 17 años incluidos en el relevamiento , 1.332.000 asisten a establecimientos educativos formales, lo que representa el 94% del total.

Por el contrario, 85.000 no asisten, equivalentes al 6%. Esta proporción es superior a la registrada entre los niños de 5 a 14 años, grupo en el que la asistencia alcanza el 98,7%.

Deserción escolar en adolescentes.

La comparación muestra una diferencia de 4,7 puntos porcentuales entre ambos grupos de edad, aunque el informe no identifica las causas particulares de la falta de asistencia.

Más de 177.000 chicos y adolescentes están fuera del sistema educativo formal

Al considerar a toda la población de entre 4 y 17 años, el estudio contabilizó 177.000 niños, niñas y adolescentes que no asisten a establecimientos educativos formales.

Esta cifra representa el 2,5% de los 6.957.000 menores incluidos en el análisis. En contrapartida, el 97,5% concurre a instituciones educativas. Entre los niños de 4 años, la asistencia alcanza el 93,8%, mientras que en el grupo de 5 a 14 años asciende al 98,7%. Para los adolescentes de 15 a 17 años, el porcentaje desciende al 94%.

Educación y pobreza en Argentina.

Cómo evolucionó la asistencia escolar durante los últimos años

La serie estadística del INDEC permite comparar los indicadores educativos entre 2023 y 2026. Durante el primer semestre de 2023, la asistencia escolar entre los adolescentes de 15 a 17 años era del 94,4%, mientras que en el mismo período de 2026 se ubicó en el 94%.

En consecuencia, la proporción de adolescentes que no asisten pasó del 5,6% al 6%, una diferencia de 0,4 puntos porcentuales.

El informe también analiza la relación entre la educación de los adultos del hogar y la asistencia escolar de los menores. Entre los niños y adolescentes que viven en hogares con un clima educativo bajo, el 96,2% asiste a establecimientos educativos, mientras que en aquellos con un clima educativo muy alto el porcentaje alcanza el 99,1%.