Buscan a dos adolescentes desaparecidos en Alto Comedero

Cristian Nahuel Mamani, de 14 años, cuya desaparición fue informada el martes 3 de noviembre, también en Alto Comedero.

Zaira Solange Vásquez tiene 15 años y es buscada desde el lunes 2 de noviembre en el barrio Alto Comedero

La búsqueda de dos adolescentes moviliza a Jujuy. El CINDAC informó las fechas de desaparición, su vestimenta y los teléfonos para aportar datos.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición ( CINDAC) difundió dos alertas de búsqueda para dar con el paradero de dos adolescentes de 14 y 15 años en San Salvador de Jujuy. Se trata de Zaira Solange Vásquez y Cristian Nahuel Mamani, quienes son buscados en el barrio Alto Comedero.

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De acuerdo con la información oficial, las desapariciones fueron registradas entre el lunes 2 y el martes 3 de noviembre. En ambos casos, las denuncias fueron radicadas este martes 3 y se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita encontrarlos.

Por el momento, los comunicados no brindan detalles sobre las circunstancias en las que se ausentaron de sus hogares ni establecen una relación entre ambos casos.

Zaira Solange Vásquez tiene 15 años y es buscada desde el lunes 2 de noviembre en el barrio Alto Comedero , de San Salvador de Jujuy. Su desaparición fue denunciada formalmente el martes 3.

Según la descripción proporcionada por el CINDAC, la adolescente presenta las siguientes características:

Edad: 15 años.

Estatura: aproximadamente 1,65 metros.

Contextura física: robusta.

Tez: morena.

Señas particulares: tiene piercings en la nariz y en la ceja.

Al momento de su desaparición vestía una remera negra, un pantalón negro tipo tres cuartos y zapatillas blancas.

Las autoridades difundieron su fotografía junto con estos datos para facilitar su identificación y solicitar información sobre su posible paradero.

Zaira Solange Vásquez tiene 15 años y es buscada desde el lunes 2 de noviembre en el barrio Alto Comedero

Cristian Nahuel Mamani, de 14 años

El segundo pedido de búsqueda corresponde a Cristian Nahuel Mamani, de 14 años, cuya desaparición fue informada el martes 3 de noviembre, también en Alto Comedero.

Sus características físicas son:

Edad: 14 años.

Estatura: aproximadamente 1,30 metros.

Contextura física: delgada.

Tez: trigueña.

Cabello: corto y negro.

La última vestimenta informada es una remera de manga corta color bordó y un pantalón gris.

Desde el CINDAC remarcaron la importancia de que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato con las autoridades.

Cristian Nahuel Mamani, de 14 años, cuya desaparición fue informada el martes 3 de noviembre, también en Alto Comedero.

Para ambos casos, los canales de contacto son:

Emergencias: 911.

WhatsApp: 388-6828607 / 388-6860239.

También se puede informar en la comisaría más cercana.

La difusión de las fotografías y de las características físicas de los adolescentes busca ampliar el alcance de las alertas y facilitar la colaboración de vecinos de Alto Comedero y de otras localidades de la provincia.

Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede resultar importante para las tareas de búsqueda.